Saigon Co.op phát triển giỏ hàng nhãn riêng cho người Việt

Với hơn 2.500 sản phẩm hợp tác cùng trên 100 nhà sản xuất trong nước, Saigon Co.op phát triển danh mục nhãn riêng sát nhu cầu và khả năng chi tiêu của người Việt.

Từ 24/9 đến 7/10, Saigon Co.op triển khai chương trình "Hàng nhãn riêng Co.op - An tâm chất lượng - Tiết kiệm tối đa" tại hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và Co.op Online nhằm tri ân hàng triệu khách hàng, đồng thời chia sẻ niềm vui sau dấu mốc hàng nhãn riêng được vinh danh tại Giải thưởng Bán lẻ châu Á 2026.

"May đo" theo nhu cầu người Việt

Với hơn 2.500 sản phẩm, hợp tác cùng hơn 100 nhà sản xuất trong nước, hàng nhãn riêng ngày càng trở thành một dấu ấn trong chiến lược phát triển sản phẩm của Saigon Co.op. Không chỉ tạo thêm lợi thế về giá, các sản phẩm được phát triển sát nhu cầu và thị hiếu khách hàng, hướng đến một “giỏ hàng may đo” an tâm về chất lượng, hợp lý về chi tiêu, đồng thời khuyến khích lựa chọn mua sắm thân thiện với môi trường.

Là một trong những nhà bán lẻ tiên phong phát triển hàng nhãn riêng tại Việt Nam, Saigon Co.op khai thác dữ liệu mua sắm, phản hồi và thị hiếu khách hàng để tối ưu danh mục, quy cách, chất lượng và giá bán. Danh mục bao gồm: Co.op Happy tập trung vào hàng thiết yếu tiết kiệm; Co.op Select cân bằng chất lượng, tiện ích và giá thành; Co.op Finest thuộc phân khúc cao cấp, chú trọng nguyên liệu và giá trị khác biệt.

Danh mục hàng nhãn riêng trải rộng từ thực phẩm, hóa mỹ phẩm đến đồ dùng và các mặt hàng thiết yếu.

Cách phân tầng này giúp danh mục hàng nhãn riêng đáp ứng nhiều nhóm nhu cầu khác nhau, từ những sản phẩm phục vụ tiêu dùng hàng ngày đến các lựa chọn có yêu cầu cao hơn về chất lượng và trải nghiệm. Các sản phẩm trải rộng từ thực phẩm, hóa mỹ phẩm đến đồ dùng và hàng thiết yếu, tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng trong cùng một hệ thống bán lẻ.

Bên cạnh đó, cân nhắc kỹ hơn giữa chất lượng và chi phí, người tiêu dùng có xu hướng tìm đến hàng nhãn riêng. Khảo sát của Nielsen tại 53 quốc gia cho thấy 61% lựa chọn nhóm hàng này khi kinh tế khó khăn; 91% trong số đó dự kiến tiếp tục mua khi kinh tế phục hồi. Sức hút vì thế đến từ sự cân bằng giữa chất lượng, giá trị sử dụng và giá bán, thay vì chỉ “giá rẻ”.

Nhờ giảm chi phí trung gian, phân phối và quảng bá, nhiều sản phẩm nhãn riêng có giá thấp hơn khoảng 15-30% so với hàng cùng loại. Sản phẩm vẫn được sản xuất bởi các đối tác phù hợp và kiểm soát theo tiêu chuẩn của hệ thống trước khi lên quầy kệ.

Hàng nhãn riêng góp phần giúp Saigon Co.op xây dựng giỏ hàng phù hợp hơn với nhu cầu và khả năng chi tiêu của người Việt.

Không chỉ mang thêm lựa chọn với mức giá hợp lý cho người dùng, hàng nhãn riêng còn mở ra cơ hội để các nhà sản xuất trong nước tham gia sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại. Sự liên kết giữa nhà sản xuất - nhà bán lẻ - người dùng tạo thêm đầu ra cho doanh nghiệp trong nước, đồng thời góp phần đưa các sản phẩm Việt có chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng.

Hàng nhãn riêng tung ưu đãi lớn, tri ân người tiêu dùng

Từ ngày 24/9 đến 7/10, Saigon Co.op triển khai chương trình “Hàng nhãn riêng Co.op - An tâm chất lượng - Tiết kiệm tối đa” tại hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và Co.op Online.

Theo đó, khách hàng thành viên được nhân 3 số điểm khi mua các sản phẩm thuộc chuyên trang của chương trình. Khách hàng mua sắm trực tiếp tại Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra, với hóa đơn hàng nhãn riêng từ 300.000 đồng, được mua thêm tối đa 3 sản phẩm với giá ưu đãi đặc biệt.

Đặc biệt, thành viên có hóa đơn từ 500.000 đồng, trong đó có ít nhất một sản phẩm nhãn riêng, được hoàn 150 điểm, tương đương 30.000 đồng, theo thể lệ chương trình.

Trong dịp Trung thu, hệ thống Co.opmart và Co.opXtra còn tổ chức workshop làm bánh dành cho khách hàng đáp ứng điều kiện chương trình với hóa đơn có sản phẩm Co.op Bakery.

Workshop làm bánh Trung thu tạo thêm không gian để các gia đình cùng tham gia hoạt động thủ công tại siêu thị.

Không chỉ là hoạt động mua sắm, đây còn là dịp để các thành viên trong gia đình, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ, cùng trải nghiệm các công đoạn làm bánh và tự tay hoàn thiện những món quà dành tặng người thân. Qua đó, không gian siêu thị được mở rộng từ điểm mua sắm thành nơi trải nghiệm và kết nối, mang đến thêm những khoảnh khắc gắn kết cho gia đình trong mùa Trung thu.

Chung tay giảm túi nylon, thêm giá trị cho mỗi giỏ hàng

Bên cạnh việc mang đến những lựa chọn phù hợp về giá và nhu cầu sử dụng, Saigon Co.op tiếp tục khuyến khích khách hàng chung tay hành động mua sắm thân thiện hơn với môi trường. Tại hệ thống Co.opmart và Co.opXtra trên toàn quốc, khu vực tự đóng gói được bố trí thùng carton miễn phí, giúp khách hàng chủ động sắp xếp hàng hóa sau thanh toán, hạn chế nhu cầu sử dụng thêm túi nylon.

Khu vực tự đóng gói với thùng carton miễn phí giúp khách hàng hạn chế sử dụng thêm túi nylon sau khi thanh toán.

Cách thực hiện đơn giản khi khách hàng lựa chọn thùng carton phù hợp, tự sắp xếp hàng hóa, đóng và dán nắp trước khi mang về nhà. Từ thao tác nhỏ sau mỗi lần mua sắm, khách hàng có thể chủ động giảm sử dụng túi nylon. Một chiếc túi nylon được giảm đi trong mỗi giỏ hàng có thể là thay đổi nhỏ, nhưng khi được thực hiện thường xuyên và lan tỏa đến đông đảo người tiêu dùng, những thay đổi nhỏ ấy có thể góp phần hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm hơn.

Sau 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng, từ phát triển hàng Việt, hàng nhãn riêng đến thúc đẩy các lựa chọn mua sắm xanh, hệ thống Co.opmart tiếp tục đưa những giá trị thiết thực vào từng hoạt động bán lẻ. Đó cũng là cách Saigon Co.op cụ thể hóa tinh thần “Siêu thị Việt, do người Việt xây dựng, vì người Việt phục vụ”, từ sản phẩm có giá hợp lý, trải nghiệm mua sắm thuận tiện đến những lựa chọn hướng đến lợi ích lâu dài của mỗi gia đình và cộng đồng.