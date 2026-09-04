Saigon Co.op rộn ràng ưu đãi từ mùa tựu trường đến Trung thu

Những ngày đầu tháng 9, không khí mua sắm tại hệ thống bán lẻ Saigon Co.op thêm nhộn nhịp khi các gia đình chuẩn bị hành trang cho năm học mới và Tết Trung thu.

Chương trình “30 năm tự hào siêu thị Việt” mang đến hàng loạt ưu đãi, áp dụng cho dụng cụ học tập, đồng phục, sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm tiện lợi, bánh Trung thu, thêm lựa chọn tiết kiệm cho phụ huynh và học sinh.

Đặc biệt, ngày 5/9, Saigon Co.op tiếp tục hoạt động tặng quà cho 50 học sinh, sinh viên và em nhỏ đi cùng người thân là khách hàng thành viên. Khi mua sắm với hóa đơn bất kỳ tại hệ thống, khách hàng sẽ nhận được một lốc sữa tươi tiệt trùng Dutch Lady hoặc 2 chai trà ô long Tea Plus. Hoạt động nhằm tạo thêm niềm vui cho khách hàng trong dịp tựu trường, đồng thời thể hiện sự đồng hành của Saigon Co.op với các gia đình trong thời điểm quan trọng của năm học.

Hành trang đến trường đa dạng, ưu đãi thiết thực

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao vào mùa tựu trường, Saigon Co.op chuẩn bị nguồn hàng phong phú, từ tập vở, dụng cụ học tập, balo, hộp bút, bình nước, đồng phục đến sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm tiện lợi. Hàng nghìn sản phẩm được đưa vào chương trình khuyến mãi với mức giảm đến 50%, giúp phụ huynh chủ động chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho con em với chi phí hợp lý. Sản phẩm dinh dưỡng và thực phẩm học đường đến từ nhiều thương hiệu quen thuộc như Dutch Lady, Vinamilk… được bố trí đa dạng tại điểm bán, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

Không khí mua sắm nhộn nhịp trên toàn hệ thống trong khuôn khổ chương trình “30 năm tự hào siêu thị Việt”.

Bên cạnh nhóm hàng tựu trường, Saigon Co.op cũng đẩy mạnh sản phẩm thực phẩm tiện lợi, "ready to eat", phù hợp nhịp sống bận rộn của gia đình trong những ngày học sinh trở lại trường. Nhóm sản phẩm chế biến sẵn và thực phẩm tiện lợi nhận được sự quan tâm ngày càng lớn từ phụ huynh bởi ưu điểm nhanh gọn, dễ sử dụng, góp phần tiết kiệm thời gian chuẩn bị bữa ăn, đặc biệt đối với gia đình có con em phải đến trường từ sớm.

Sản phẩm sữa đa dạng cùng mức giảm giá tốt tại hệ thống Co.opmart.

Song song chương trình tựu trường, Saigon Co.op triển khai nhiều hoạt động khuyến mãi theo từng nhóm sản phẩm và thời điểm, tạo thêm cơ hội mua sắm tiết kiệm cho khách hàng. Đặc biệt, khách hàng thành viên mua sản phẩm thuộc chuyên trang với hóa đơn từ 400.000 đồng được tặng voucher hoàn tiền 5%, tối đa 30.000 đồng/hóa đơn, sử dụng cho lần mua sắm tiếp theo đến ngày 9/9.

Phụ huynh tranh thủ chọn mua sản phẩm sữa, chuẩn bị cho mùa tựu trường.

Khuyến mãi mạnh các sản phẩm Trung thu 2026

Sau mùa tựu trường, thị trường bước vào cao điểm mua sắm Trung thu 2026. Nguồn hàng Trung thu tại Saigon Co.op được chuẩn bị đa dạng về chủng loại và phân khúc giá, từ bánh Trung thu truyền thống đến dòng bánh cao cấp, hộp quà biếu, qua đó đáp ứng nhu cầu thưởng thức và biếu tặng của người tiêu dùng.

Hệ thống mang đến đa dạng chủng loại bánh Trung thu với chiết khấu hấp dẫn dành cho khách hàng và doanh nghiệp mua số lượng lớn.

Bên cạnh đó, hệ thống triển khai chính sách chiết khấu lên đến 16% đối với đơn hàng bánh Trung thu, áp dụng cho nhiều thương hiệu như Kinh Đô, Maison, Đại Phát, Bibica cùng dòng bánh Co.op Bakery. Trong đó, bánh Trung thu Co.op Bakery có mức giá hợp lý từ 159.000 đồng/hộp 4 bánh hoặc 103.900 đồng/hộp 2 bánh, mang đến lựa chọn phù hợp cho nhu cầu thưởng thức và biếu tặng với ngân sách khác nhau.

Bên cạnh yếu tố giá cả, người tiêu dùng hiện nay quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu, chất lượng sản phẩm và xu hướng bánh ít ngọt, thanh đạm. Đây cũng là yếu tố được Saigon Co.op chú trọng trong quá trình lựa chọn và phát triển danh mục sản phẩm Trung thu, hướng đến nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng của gia đình.

Thực phẩm tươi sống tươi ngon, giá cả phải chăng được người tiêu dùng lựa chọn.

Từ tựu trường đến Trung thu, không khí mua sắm của chương trình “30 năm tự hào siêu thị Việt” đang tiếp tục sôi động với đa dạng quyền lợi dành cho khách hàng, đặc biệt là khách hàng thành viên. Là chương trình kích cầu hàng Việt lớn nhất trong năm của Saigon Co.op, hoạt động không chỉ mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm, chất lượng cho người tiêu dùng mà còn góp phần bình ổn thị trường, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và đồng hành gia đình Việt.