Saigon Co.op khởi động tháng mua sắm hàng Việt với loạt ưu đãi hấp dẫn

Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) khởi động chương trình “30 năm Tự hào siêu thị Việt”, mở màn tháng mua sắm hàng Việt quy mô lớn với 21 ngày ưu đãi và trải nghiệm.

Tiếp nối 30 năm Co.opmart đồng hành hàng Việt, chương trình quy tụ hơn 5.000 sản phẩm từ doanh nghiệp trong nước ưu đãi đến 50%, gói sản phẩm tiết kiệm đến 30%, khuyến mại giờ “vàng”, các tuần hàng theo chủ đề cùng nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho người tiêu dùng. Hòa cùng không khí Quốc khánh 2/9, Saigon Co.op tiếp tục lan tỏa niềm tự hào dân tộc qua lựa chọn gần gũi mỗi ngày, góp phần kết nối giá trị từ thương hiệu nội địa đến với triệu gia đình Việt Nam.

Sắc Việt ngập tràn, đa dạng trải nghiệm trong mùa lễ

Tại hơn 800 điểm bán gồm Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife, Co.op Smile, Cheers thuộc hệ thống Saigon Co.op, sắc màu Quốc khánh 2/9 được phủ khắp không gian mua sắm, tạo nên không khí rộn ràng cho mùa lễ. Các sản phẩm Việt cũng được ưu tiên trưng bày ở vị trí nổi bật, giúp khách hàng dễ nhận diện và lựa chọn, đồng thời cảm nhận tinh thần tự hào hàng Việt trong hoạt động mua sắm.

Không gian mua sắm tại Saigon Co.op rộn ràng sắc màu Quốc khánh, lan tỏa tinh thần tự hào hàng Việt.

Bên cạnh không gian mua sắm đậm sắc Việt, Saigon Co.op dành thêm quyền lợi cho khách hàng thành viên. Trong 3 ngày 24-26/8, khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 500.000 đồng trở lên sẽ nhận 1 lốc Pepsi không calo vị chanh lon 320 ml hoặc 1 túi khăn giấy rút Co.op Select.

Trong không khí mùa lễ Vu Lan, “Buffet chay mùa hiếu hạnh” được tổ chức tại các siêu thị trong thời gian 27-30/8, mang đến trải nghiệm ẩm thực và không gian sum vầy, sẻ chia dành cho khách hàng trong ngày cuối tuần.

Càng mua nhiều, càng tiết kiệm

Từ chất lượng, mẫu mã đến khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sản phẩm nội địa ngày càng ghi dấu trong lựa chọn của nhiều gia đình. Tiếp nối hành trình nâng tầm thương hiệu Việt, chương trình quy tụ hơn 5.000 mặt hàng thiết yếu từ doanh nghiệp trong nước, với mức giảm đến 50%. Bên cạnh khuyến mại trực tiếp, khách hàng còn được hưởng giá tốt khi mua số lượng lớn và tiết kiệm đến 30% với gói sản phẩm, thuận tiện chuẩn bị cho kỳ nghỉ Quốc khánh.

Hàng Việt được ưu tiên trưng bày tại các điểm bán của Saigon Co.op, giúp người tiêu dùng dễ nhận diện và lựa chọn.

Hoạt động ưu đãi được thiết kế theo từng khung giờ linh hoạt, giúp khách hàng chủ động lên lịch mua sắm. Cụ thể, từ 20/8 đến 26/8, phiên “Chợ sáng” (từ lúc mở cửa đến 10h) áp dụng ưu đãi mua 1 tặng 1 cho nhóm rau lá, rau gói, cà chua vỉ và dưa leo. Với “Giờ vàng đến Co.op” từ 20/8 đến 9/9, khách hàng sẽ được giảm giá đến 30% cho mặt hàng thịt tươi sống (áp dụng từ 17h đến khi đóng cửa).

Mỗi tuần một chủ đề

Không dừng ở chương trình ưu đãi, Saigon Co.op triển khai ba tuần lễ mua sắm theo từng chủ đề, đồng hành cùng gia đình từ trước Quốc khánh đến khi năm học mới bắt đầu.

Mở đầu là “Tuần lễ gia dụng Việt” từ 20/8 đến 26/8 với nhóm đồ dùng và may mặc, phù hợp nhu cầu sắp xếp, bổ sung vật dụng và chuẩn bị gia đình trước kỳ nghỉ. Khách hàng thành viên mua sản phẩm thuộc chuyên trang với hóa đơn từ 500.000 đồng được tặng phiếu mua hàng 50.000 đồng, áp dụng mua sắm từ 20/8 đến 9/9.

Các quầy rau củ quả tươi tại Saigon Co.op mang đến nguồn thực phẩm thiết yếu cho người tiêu dùng mỗi ngày.

Từ 27/8 đến 2/9, “Đón đại lễ - mời bạn tiệc sale”, hướng đến nhóm thực phẩm công nghệ phục vụ cho bữa ăn và cuộc sum họp trong kỳ nghỉ Quốc khánh. Khách hàng thành viên mua sản phẩm thuộc chuyên trang với hóa đơn từ 400.000 đồng được tặng voucher hoàn tiền 5%, tối đa 30.000 đồng, áp dụng cho lần mua sắm từ 27/8 đến 9/9.

Tiếp nối là “Tưng bừng khai trường - x2 điểm thưởng” từ 3/9 đến 9/9, tập trung vào nhóm thực phẩm dinh dưỡng cho bé, đồng hành gia đình khi trở lại nhịp sinh hoạt năm học mới. Với mỗi 10.000 đồng mua sản phẩm có biểu tượng nhân điểm trong chuyên trang, khách hàng thành viên được nhân đôi điểm thưởng.

Người tiêu dùng mua sắm các sản phẩm hàng Việt tại Saigon Co.op, hưởng ứng chương trình “Tự hào hàng Việt”.

Hơn ba thập kỷ đồng hành người tiêu dùng, Saigon Co.op khẳng định vai trò cầu nối giữa sản xuất, phân phối và tiêu dùng, đồng thời tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Với lợi thế nhà bán lẻ thuần Việt, Co.opmart và mô hình bán lẻ của Saigon Co.op tiếp tục là điểm chạm gần gũi, đưa hàng Việt chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng qua lựa chọn thiết thực mỗi ngày.