Saigon Marina IFC dự kiến huy động 816 triệu USD cho TP.HCM

Saigon Marina IFC, thành viên trong hệ sinh thái Sovico - HDBank đã cam kết huy động 816 triệu USD để phát triển hạ tầng công nghệ và vật lý cho Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM.

Sài Gòn Marina IFC đã cam kết huy động 816 triệu USD để phát triển hạ tầng công nghệ và hạ tầng vật lý phục vụ hoạt động của VIFC-HCMC. Ảnh: Quỳnh Danh.

Mới đây, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) đã chính thức công bố 10 thành viên cùng các kế hoạch đầu tư, huy động vốn trong nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, hạ tầng, hàng hải, logistics, năng lượng, đến công nghệ tài chính, giải pháp thanh toán và hạ tầng giao dịch hàng hóa.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC, với vốn điều lệ 7,77 triệu USD , đã cam kết huy động 816 triệu USD để phát triển hạ tầng công nghệ và hạ tầng vật lý phục vụ hoạt động của Trung tâm Tài chính.

Saigon Marina IFC là một công ty thành viên trong hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tham dự phiên làm việc giữa Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và các thành viên VIFC-HCMC trong khuôn khổ AEF 2026. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại phiên làm việc giữa Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng điều hành VIFC, và các thành viên VIFC-HCMC chiều cùng ngày, ông Phạm Quốc Thanh, Phó chủ tịch HĐQT HDBank, đại diện Sài Gòn Marina IFC, đưa ra các kiến nghị tập trung vào điều kiện tham gia và triển khai dịch vụ, hướng tới thu hút những tổ chức có năng lực, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động của trung tâm.

Trong đó, Sovico đề xuất cho phép ngân hàng thành viên thí điểm nghiệp vụ ngân hàng đầu tư như tư vấn mua bán, sáp nhập (M&A) và tài chính tái cấu trúc doanh nghiệp, mở thêm khả năng kết nối vốn đầu tư.

Song song đó, ông cũng đưa ra một số đề xuất phát triển tài chính hàng không trên nền tảng Trung tâm Tài chính Hàng không châu Á - Thái Bình Dương đã được VIFC-HCMC và Vietjet công bố.

Theo ông Tô Việt Thắng, Phó tổng giám đốc thường trực CTCP Hàng không Vietjet, chia sẻ tại sự kiện CEO 500 cũng trong khuôn khổ AEF 2026, sự phát triển của sân bay quốc tế Long Thành đang mở ra những cơ hội hợp tác đầu tư mới cho TP.HCM và vùng phụ cận, đặc biệt trong các lĩnh vực như hạ tầng và công nghệ.

Theo ông Thắng, cùng với nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng, khu vực này đang có điều kiện phát triển các hoạt động công nghiệp hàng không, dịch vụ hỗ trợ, logistics và công nghệ vận hành sân bay.

Dù vậy, ông nhấn mạnh yêu cầu ứng dụng AI, dữ liệu lớn, số hóa hoạt động vận hành và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, ngành hàng không cần đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả khai thác và đáp ứng mục tiêu phát triển xanh, hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Hiện tại, Vietjet và Tập đoàn Sovico đang thúc đẩy hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có Airbus và Rolls-Royce, nhằm phát triển công nghiệp hàng không và các dịch vụ liên quan.