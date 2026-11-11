Quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm: Tăng trưởng từ 10% liên tục 20 năm

Quy hoạch đặt mục tiêu đưa TP.HCM trở thành siêu đô thị, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, hướng tới là đô thị toàn cầu đáng sống, thông minh của thế giới.

HĐND TP.HCM đã thông qua Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, với định hướng phát triển mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, dân số dự kiến khoảng 27 triệu người vào năm 2050.

Duy trì tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 10%/năm tới 2045

Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính TP.HCM với diện tích khoảng 6.772,59 km2, gồm 168 đơn vị hành chính. Phạm vi nghiên cứu là toàn bộ ranh giới hành chính TP.HCM và các tỉnh, thành phố xung quanh, gồm Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các khu vực không gian biển liên quan.

Quy mô dân số TP.HCM dự kiến đạt khoảng 18 triệu người vào năm 2030, 25 triệu người vào năm 2045 và khoảng 27 triệu người vào năm 2050. Về quy mô lao động, đến năm 2030, thành phố dự kiến có khoảng 8,2 triệu người, đến năm 2045 có khoảng 10,7 triệu người và đến năm 2050 có khoảng 11,3 triệu người.

Theo định hướng quy hoạch, diện tích đất xây dựng toàn thành phố dự kiến tăng từ khoảng 280.000-290.000 ha vào năm 2030 lên 365.000-390.000 ha vào năm 2050. Trong đó, đất dân dụng tăng từ khoảng 125.000-135.000 ha lên 190.000-210.000 ha.

Đáng chú ý, chỉ tiêu đất xây dựng bình quân đầu người giảm dần từ khoảng 155-160 m2/người năm 2030 xuống còn 135-140 m2/người năm 2050. Sau năm 2050, thành phố định hướng ổn định phát triển, tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng không gian đô thị theo quy hoạch được duyệt.

Theo lộ trình, đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu trở thành đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại, năng động và sáng tạo; giữ vai trò trung tâm về kinh tế, tài chính, văn hóa, khoa học công nghệ, logistics và hội nhập quốc tế của khu vực. Thành phố hướng tới vị trí nổi bật tại Đông Nam Á, lọt top 100 thành phố toàn cầu đáng sống, có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển và thuộc nhóm thu nhập cao.

Đến năm 2045, TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế và các lĩnh vực văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của châu Á; phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới.

Đến năm 2075 và xa hơn, thành phố hướng tới trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh quốc tế, là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và giao lưu quốc tế, thu hút nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.

Đáng chú ý, về chỉ tiêu kinh tế, TP.HCM đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 10%/năm trong các giai đoạn 2026-2045, riêng giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt ít nhất 10,5%/năm.

Quy mô GRDP dự kiến tăng từ khoảng 200- 225 tỷ USD vào năm 2030 lên 400- 450 tỷ USD năm 2035, 850- 900 tỷ USD năm 2040 và 1.300- 1.700 tỷ USD năm 2045. GRDP bình quân đầu người tương ứng tăng từ tối thiểu từ 14.500 USD lên 25.000 USD , 45.000 USD và 75.000 USD .

Giai đoạn 2046-2050, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 6%/năm, đưa quy mô kinh tế lên 2.000- 2.500 tỷ USD và GRDP bình quân đầu người đạt ít nhất 90.000 USD . Đến năm 2075, thành phố định hướng duy trì tăng trưởng tối thiểu 6%/năm, với GRDP bình quân đầu người đạt ít nhất 100.000 USD .

TP.HCM đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 10%/năm trong các giai đoạn 2026-2045. Ảnh: Nam Khánh.

Về tính chất đô thị, theo định hướng quy hoạch, TP.HCM được xác định là siêu đô thị quốc tế, cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia và hạt nhân phát triển các vùng động lực phía Nam.

Thành phố hướng tới trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp, công nghệ, tài chính, thương mại, logistics và hàng hải; đồng thời giữ vai trò tiên phong về đổi mới sáng tạo và cửa ngõ giao lưu quốc tế.

Bên cạnh đó, TP.HCM định hướng phát triển thành trung tâm dịch vụ giải trí, thể thao tầm vóc quốc tế, thu hút nhân tài, chuyên gia nước ngoài và cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục, du lịch, văn hóa đạt tầm khu vực ASEAN và châu Á.

5 cực động lực lõi với chức năng chuyên biệt

Quy hoạch định hướng TP.HCM chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa chủ yếu vào vốn, đất đai và lao động sang dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các dịch vụ giá trị cao.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố tập trung vào bốn trụ cột gồm công nghệ đột phá, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược và dịch vụ đô thị. Các giai đoạn tiếp theo lần lượt phát huy hiệu quả hạ tầng, nâng cao năng suất, chuyển sang kinh tế tri thức và duy trì tăng trưởng bền vững.

Về tổ chức không gian, TP.HCM phát triển theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa tâm, gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Trong đó, các cực động lực tập trung ngành kinh tế chủ lực, giá trị gia tăng cao; trung tâm vệ tinh đảm nhiệm chức năng đô thị, dịch vụ và việc làm; các hệ liên kết chiến lược đóng vai trò kết nối hạ tầng, hành lang kinh tế. Riêng 10 vùng quản trị phát triển được tổ chức theo đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, không phải đơn vị hành chính và không phát sinh cấp trung gian.

Về phát triển đô thị và nông thôn, đến năm 2030, TP.HCM tiếp tục là đô thị loại đặc biệt, với các đô thị loại II tại cực động lực, trung tâm phát triển và đô thị loại III tại các vùng phát triển mới.

Thành phố định hướng cải tạo, tái thiết đô thị hiện hữu, phát triển các trung tâm mới gắn với hạ tầng đồng bộ, ưu tiên mô hình đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), đồng thời kiểm soát tình trạng phát triển dàn trải.

Khu vực nông thôn được định hướng phát triển sinh thái, gắn với nông nghiệp công nghệ cao, bảo tồn tài nguyên và cảnh quan. Đến năm 2050, hệ thống đô thị và nông thôn hướng tới phát triển hài hòa, xanh, thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đáng chú ý, không gian kinh tế TP.HCM được tổ chức thành 5 cực động lực với các chức năng chuyên biệt.

Cực lõi trung tâm tài chính, dịch vụ quốc tế: gồm khu vực trung tâm đô thị lịch sử hiện hữu, Sài Gòn, Chợ Lớn, Thủ Thiêm và hai bên sông Sài Gòn, tập trung phát triển tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo; đồng thời ưu tiên tái thiết đô thị, bảo tồn di sản và phát triển giao thông công cộng.

Cực đổi mới sáng tạo phía Đông: gồm Thủ Đức, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên..., tập trung vào công nghiệp công nghệ cao, AI, bán dẫn, nghiên cứu và phát triển (R&D), giáo dục đại học và khởi nghiệp, hướng tới hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đô thị tri thức.

Cực công nghiệp - logistics phía Bắc: gồm Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bàu Bàng..., phát triển sản xuất, chế biến chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và logistics, chuyển đổi từ các khu công nghiệp đơn chức năng sang hệ sinh thái công nghiệp - logistics - đô thị - dịch vụ tích hợp.

Cực cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng phía Nam: gồm Châu Đức, Phú Mỹ, Long Sơn, Bà Rịa và khu cảng biển Cần Giờ..., tập trung phát triển cảng biển quốc tế, thương mại tự do, logistics, hàng hải và năng lượng, trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế.

Cực đô thị, giáo dục, y tế phía Tây: trải từ xã Bình Hưng đến xã Hóc Môn, phát triển các khu đô thị đồng bộ gắn với trung tâm giáo dục, đào tạo, y tế chuyên sâu và dịch vụ triển lãm cấp vùng; đồng thời hình thành thêm các trung tâm việc làm, dịch vụ nhằm phân bố lại dân cư và giảm áp lực cho khu vực lõi trung tâm.