Hải Phòng, Quảng Ninh được giao tăng trưởng cao nhất cả nước năm 2027

Năm 2027, Hải Phòng và Quảng Ninh được giao chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế từ 12% trở lên, trong khi Hà Nội phấn đấu tăng 11,1% và TP.HCM đạt 10,4%.

Ngày 7/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Giao chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số cho 30 tỉnh, thành phố

Theo chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2027 của 34 tỉnh, thành phố, Hải Phòng và Quảng Ninh là 2 địa phương được giao mức tăng trưởng cao nhất cả nước, lần lượt đạt 13% và 12%. Đây cũng là 2 địa phương duy nhất có mục tiêu tăng trưởng từ 12% trở lên, chiếm gần 6% tổng số tỉnh, thành phố.

Đứng ngay sau là Hà Nội với chỉ tiêu tăng trưởng 11,1%. Cùng nhóm tăng trưởng từ 11% đến dưới 12% còn có Lâm Đồng, Phú Thọ, Đà Nẵng, Đồng Nai và Thanh Hóa, đều được giao mục tiêu 11%.

Như vậy, cả nước có 8 địa phương được giao chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên trong năm tới.

Đáng chú ý, các đầu tàu kinh tế lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Đồng Nai đều nằm trong nhóm này, trong khi TP.HCM được giao mục tiêu tăng trưởng 10,4%.

Xét trên phạm vi cả nước, phần lớn địa phương được giao chỉ tiêu tăng trưởng từ 10% đến dưới 11%, với 22 tỉnh, thành phố, tương đương gần 65% tổng số địa phương.

Trong đó, Đắk Lắk dẫn đầu nhóm với mục tiêu tăng trưởng 10,8%, tiếp đến là An Giang (10,7%) và Cần Thơ (10,6%).

Chi tiết nhiệm vụ tăng trưởng được giao cho 34 địa phương. Ảnh minh họa: Tạo bởi AI.

Các địa phương Hưng Yên, Khánh Hòa, Nghệ An, Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Tuyên Quang cùng được giao chỉ tiêu tăng trưởng 10,5%.

TP.HCM và Điện Biên có mục tiêu 10,4%, trong khi Lào Cai và Vĩnh Long cùng ở mức 10,2%, Hà Tĩnh đạt 10,1%.

Ngoài ra, 7 địa phương được giao chỉ tiêu tăng trưởng 10%, gồm Cao Bằng, Cà Mau, Gia Lai, Lai Châu, Lạng Sơn, Huế và Tây Ninh.

Ở nhóm tăng trưởng dưới 10%, cả nước chỉ có 4 địa phương, gồm Sơn La (9,3%), Quảng Ngãi (9%), Quảng Trị (9%) và Đồng Tháp (8,7%).

Trong đó, Đồng Tháp là địa phương có chỉ tiêu tăng trưởng thấp nhất cả nước, nhưng vẫn ở mức cao so với mục tiêu tăng trưởng thông thường của những năm trước.

Nhìn chung, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đều được giao chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2027 từ 8,7% trở lên. Có tới 30 địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số, tương đương hơn 88% tổng số tỉnh, thành phố.

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%

Các chỉ tiêu tăng trưởng GRDP của từng tỉnh, thành phố nằm trong Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, được Quốc hội thông qua với 467/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Theo Nghị quyết, năm 2027, Việt Nam tiếp tục phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Để thực hiện mục tiêu này, Quốc hội yêu cầu cụ thể hóa chỉ tiêu tăng trưởng thành các kịch bản, nhiệm vụ và giải pháp theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đồng thời thường xuyên cập nhật, điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế.

Bên cạnh tăng trưởng kinh tế, một số chỉ tiêu vĩ mô đáng chú ý trong năm 2027 gồm kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%, GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD và năng suất lao động xã hội tăng bình quân 8,6%.

Về giải pháp, Quốc hội yêu cầu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, làm mới các động lực truyền thống, đồng thời huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Trong đó, đầu tư công tiếp tục được xác định là một động lực quan trọng. Chính phủ cần đẩy mạnh giải ngân gắn với hiệu quả dự án, ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng chiến lược và kiên quyết điều chuyển vốn từ những đơn vị giải ngân chậm sang nơi có khả năng triển khai tốt hơn.

Cùng với đó, các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tiêu dùng trong nước, đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường liên kết vùng, phát huy vai trò các cực tăng trưởng và khai thác hiệu quả những không gian phát triển mới, nhằm tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế trong năm 2027 và những năm tiếp theo.