Quốc hội thông qua mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, đưa GDP bình quân đầu người lên khoảng 6.100 USD.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Ảnh: Quochoi.vn.

Sáng 7/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Với đa số đại biểu biểu quyết tán thành (467/469 đại biểu), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết.

Tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên

Một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Nghị quyết là xác định năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống Nhân dân làm thước đo.

Nghị quyết cũng xác định đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả; vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Về một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế chủ yếu, Nghị quyết yêu cầu phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 12,2%; dịch vụ tăng 9,8%; nông, lâm nghiệp và thủy sản phấn đấu tăng 3,8%, hướng tới đạt 4%.

GDP bình quân đầu người dự kiến đạt khoảng 6.100 USD ; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%.

Tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) đạt 11,5-12,5%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt 25,4%; tốc độ tăng năng suất lao động đạt 8,6%.

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội dự kiến đạt 36-38% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong GDP khoảng 23,5%.

Nghị quyết cũng xác định mục tiêu tăng trưởng giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 15%, nhập khẩu tăng 12%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14%; doanh số thương mại điện tử được đặt mục tiêu tăng 15-17%; số lượt khách quốc tế đến Việt Nam đạt 28-29 triệu lượt người.

Quốc hội nghe báo cáo của một số thành viên Chính phủ sáng 7/11. Ảnh: Quochoi.vn.

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, khơi thông và đa dạng hóa các nguồn lực, kênh dẫn vốn cho nền kinh tế.

Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ, các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Tạo đột phá trong huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Trong đó, tập trung phấn đấu tăng thu ngân sách và tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên; phát hành các loại hình trái phiếu (Chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, công trình); vay ODA; huy động nguồn vốn tín dụng; tăng đầu tư từ các doanh nghiệp Nhà nước, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch để đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân; có các giải pháp cụ thể khuyến khích doanh nghiệp FDI sử dụng các nguồn vốn, lợi nhuận chưa chuyển về nước để tái đầu tư tại Việt Nam…

Tiếp tục giảm lãi suất cho vay

Chính phủ cũng cần phấn đấu nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia; thu hút các quỹ đầu tư quốc tế, dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài dài hạn, ổn định... Điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế; giảm lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách; bảo đảm an ninh tài chính; mở rộng cơ sở thu, chống thất thu, chống chuyển giá. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục đầu tư. Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công gắn với hiệu quả các dự án, công trình; phân bổ vốn theo kết quả đầu ra. Kiên quyết điều chuyển vốn từ nơi giải ngân thấp sang nơi giải ngân tốt.

Quốc hội yêu cầu phát huy, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; phát triển thị trường trong nước; kích cầu, phát triển thương mại hiện đại, kinh tế ban đêm; đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu gắn với nâng cao giá trị gia tăng, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu; giảm phụ thuộc vào một số ít thị trường; xử lý kịp thời các vấn đề thương mại, thuế quan.

Có giải pháp hiệu quả để xử lý nhập siêu. Phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững thị trường bất động sản và các thị trường khác. Xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài. Bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Ngoài ra, Chính phủ cũng được yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; nâng cao chất lượng, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi; vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế…