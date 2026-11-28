Đây là chia sẻ của Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn ở Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI tại TP Quảng Ninh.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chia sẻ với cử tri tại Hội nghị. Ảnh: HT.

Sáng 28/11, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026, mục tiêu phát triển kinh tế năm 2027 và một số định hướng điều hành chính sách tài chính, ngân sách trong thời gian tới.

Theo Bộ trưởng, tính đến ngày 27/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt khoảng 1.010 tỷ USD . Trong năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu đưa con số này lên 1.200 tỷ USD .

Đối với vấn đề thuế quan của Mỹ, Bộ trưởng cho biết Việt Nam đang nỗ lực thông qua các kênh ngoại giao để đưa mức thuế áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam về mức trung bình của châu Á.

Về tình hình kinh tế trong nước, hết quý III/2026, tăng trưởng kinh tế đạt 9,01%, trong khi lạm phát 9 tháng được kiểm soát ở mức 4,52%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả năm 2026, GDP quý IV cần tăng khoảng 12,5%. Theo Bộ trưởng, đây là nhiệm vụ rất khó khăn.

Bộ trưởng nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên triển khai các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, tạo tiền đề thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong cả giai đoạn 2026-2035. Đây cũng là bước quan trọng để Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, có nền công nghiệp hiện đại; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong giai đoạn 2026-2030 cần đạt khoảng 40% GDP, tương đương 2,21 lần giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, bên cạnh việc mở rộng quy mô vốn đầu tư, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Đối với năm 2027, theo Nghị quyết vừa được Quốc hội ban hành, Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế trên hai con số, đồng thời kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 4,5%.

Thời gian tới, Bộ trưởng cho rằng cần tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, nhất là hạ tầng logistics, đường bộ, hàng không và cảng biển. Trong đó, với Quảng Ninh, tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh có thể giúp mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy liên kết vùng và nâng cao năng lực giao thương.

Cùng với hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ lao động có trình độ và kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn cũng là nhiệm vụ quan trọng. Bộ trưởng đồng thời lưu ý cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh.