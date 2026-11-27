Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam và Mỹ cơ bản kết thúc đàm phán hiệp định thương mại đối ứng, hai bên đang hoàn tất các vấn đề kỹ thuật để ký kết.

Tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam sáng 27/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có thông tin về tiến trình đàm phán thuế với Mỹ.

Theo người đứng đầu Chính phủ, Việt Nam vừa qua đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ và cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (ART) với Mỹ.

"Hiện nay hai bên đang hoàn tất các vấn đề kỹ thuật để ký kết và mức thuế áp dụng sẽ thấp hơn nhiều so với mức tối đa dự kiến mà phía Mỹ vừa công bố", Thủ tướng cho biết.

Theo Thủ tướng, việc ký kết và thực thi hiệp định dự kiến tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư của cả Việt Nam, Mỹ và các nhà đầu tư quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ kỷ niệm ngành chứng khoán, ngày 27/11. Ảnh: BTC.

Trước đó, ngày 25/11, Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố kết luận sơ bộ trong cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 đối với 14 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, liên quan đến tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Theo kết luận sơ bộ, USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam là 35%.

Trong thông cáo báo chí ngay sau đó, Bộ Công Thương cho biết mức thuế này có thể điều chỉnh giảm còn 20% nếu Việt Nam và Mỹ đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng.

Thứ trưởng Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết mức thuế cuối cùng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có thông tin do các bên cung cấp và kết quả trao đổi giữa Việt Nam với Mỹ. Việc quyết định mức thuế áp dụng thuộc thẩm quyền của phía Mỹ theo quy định pháp luật nước này.

USTR sẽ tiếp tục tiếp nhận ý kiến, tham vấn các bên và tổ chức phiên điều trần công khai trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về mức thuế, cơ chế áp dụng cũng như danh mục hàng hóa được miễn trừ.

Bộ Công Thương cho biết kết luận sơ bộ của USTR mới là đề xuất, chưa có hiệu lực và chưa được áp dụng chính thức.