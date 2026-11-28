Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (NRF) ước tính tổng doanh thu bán lẻ tại Mỹ trong 2 tháng cuối năm sẽ vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng doanh số mùa lễ hội tại Mỹ được dự báo vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, tổng doanh thu ngày hội mua sắm Black Friday tại Mỹ được dự báo tăng 4-6% so với năm ngoái.

Tính chung mùa mua sắm cuối năm trong tháng 11 và 12, Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF) kỳ vọng doanh thu bán lẻ tăng 4,2% so với cùng kỳ, lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD .

Mua sắm online tăng tốc

Dữ liệu từ Adobe Analytics cho thấy trong ngày lễ Tạ ơn, người Mỹ đã chi 7,1 tỷ USD mua sắm trực tuyến, tăng 10,4% so với năm ngoái. Các chương trình giảm giá sâu đối với mặt hàng điện tử, đồ chơi và quần áo góp phần thúc đẩy sức mua.

Đà tăng tiếp tục được duy trì trong ngày Black Friday. Theo Salesforce, chỉ trong nửa đầu ngày, doanh thu trực tuyến tại Mỹ đạt 5,9 tỷ USD , trong khi con số trên phạm vi toàn cầu lên tới 30,7 tỷ USD . Salesforce dự báo doanh thu trực tuyến cả ngày đạt 18,7 tỷ USD tại Mỹ, tăng 4% so với năm ngoái, và 83 tỷ USD trên toàn cầu, tăng 5,2%.

Trong khi đó, Adobe Analytics ghi nhận đến 18h30 ngày Black Friday, người tiêu dùng Mỹ đã chi 9,7 tỷ USD trên các kênh trực tuyến, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy sức mua đang vượt dự báo tăng trưởng ban đầu của đơn vị.

Đà mua sắm được kỳ vọng kéo dài trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần. Doanh thu trực tuyến ngày 28/11 dự kiến đạt 6,1 tỷ USD , tăng 6%, và ngày 29/11 đạt 6,4 tỷ USD , tăng 7,5%.

Khép lại chuỗi ngày cao điểm, Cyber Monday tiếp tục giữ vị trí ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất mùa lễ hội với doanh thu dự báo 15,1 tỷ USD , tăng 6,2%. Tính chung 5 ngày từ Lễ Tạ ơn đến hết Cyber Monday, người tiêu dùng Mỹ dự kiến chi 47,5 tỷ USD trực tuyến, tăng 7,4% so với năm ngoái.

Dù vậy, mức tăng doanh thu chưa phản ánh đầy đủ sức mua thực tế, bởi lạm phát hiện ở mức 3,8%, cao nhất trong nhiều tháng qua.

Phần lớn khách hàng cho biết các chương trình khuyến mại năm nay chưa đủ hấp dẫn để bù đắp chi phí sinh hoạt tăng cao, đặc biệt là giá nhiên liệu và thực phẩm. Khảo sát tháng 11 của NRF cho thấy 82% người tiêu dùng Mỹ đang phải thắt chặt ngân sách, chẳng hạn chuyển sang lựa chọn những món quà có giá thấp hơn.

Ngân sách mua sắm cũng cho thấy sự phân hóa giữa các nhóm hàng. Theo khảo sát của JLL, mức chi dự kiến cho ăn uống và giải trí tăng 17,3%, thực phẩm và đồ trang trí tăng 16%, trong khi ngân sách dành cho quà tặng chỉ tăng 3,1%.

Những con số này cho thấy người tiêu dùng không hoàn toàn cắt giảm chi tiêu, nhưng đang cân nhắc kỹ hơn về mục đích và giá trị của từng khoản mua sắm.

Cửa hàng truyền thống chuyển mình

Trên kênh bán lẻ truyền thống, lượng khách đến cửa hàng có sự phân hóa giữa các khu vực và chuỗi bán lẻ.

Sau chuyến khảo sát một số cửa hàng tại hạt Westchester, bang New York, vào sáng Black Friday 27/11, ông Michael Brown, lãnh đạo mảng bán lẻ khu vực châu Mỹ tại hãng tư vấn Kearney, nhận định lượng khách năm nay nhìn chung thưa thớt hơn so với các mùa lễ hội trước và có dấu hiệu hạ nhiệt khá sớm.

Dù vậy, một số nhà bán lẻ lớn vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực nhờ những chiến dịch kích cầu khác biệt thay vì chỉ dựa vào giảm giá truyền thống. Target Corp là một ví dụ khi triển khai chương trình tặng thẻ quà tặng 100 USD cho 100 khách hàng đầu tiên xếp hàng tại mỗi cửa hàng, kèm một phần thưởng đặc biệt trị giá 1.000 USD .

Theo dữ liệu của Passby tính đến cuối chiều Black Friday, lượng khách ghé thăm Best Buy tăng đáng kể. Walmart cũng ghi nhận lượng khách tăng 3,2% so với năm ngoái, trong khi Target có mức tăng nhẹ.

Trên toàn thị trường, cửa hàng vật lý vẫn giữ vai trò quan trọng trong mùa mua sắm cuối năm. Khảo sát của Hội đồng Trung tâm Thương mại Quốc tế (ICSC) cho thấy khoảng 84% người Mỹ có kế hoạch mua sắm vào cuối tuần Lễ Tạ ơn dự định ghé thăm các cửa hàng truyền thống. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2019.

Tương tự, khảo sát của JLL ghi nhận 55% người tiêu dùng có ý định đến các trung tâm thương mại trong nhà trong mùa lễ hội năm nay, tăng từ mức 50% của năm ngoái.

Nhiều thương hiệu bán lẻ lớn với chính sách khuyến mại mới đã thu hút nhiều lượt khách ghé thăm. Ảnh: Reuters.

Để thu hút khách, các thương hiệu đang đầu tư nhiều hơn vào ẩm thực, khu vui chơi giải trí, không gian trải nghiệm và các đặc quyền dành riêng cho khách mua sắm trực tiếp. Mục tiêu là kéo dài thời gian lưu lại của khách hàng và mở rộng chi tiêu ngoài hoạt động mua sắm thông thường.

Theo JLL, khoảng 21% người tham gia khảo sát dự kiến chi tiền cho đồ ăn hoặc thức uống trong mỗi chuyến mua sắm mùa lễ hội năm nay, tăng mạnh so với mức 12% của năm ngoái.

Chiến lược này cũng có thể mang lại giá trị kinh tế đáng kể cho các trung tâm thương mại. Nhóm khách hàng dự kiến ghé thăm các trung tâm thương mại có mức chi tiêu trung bình 1.357 USD /người trong suốt mùa lễ hội, cao hơn khoảng 23% so với ngân sách dự kiến của nhóm không có kế hoạch đến đây.

Trong bối cảnh lạm phát tiếp tục gây sức ép lên ngân sách hộ gia đình, bài toán của các nhà bán lẻ Mỹ không còn đơn thuần là tung ra mức giảm giá sâu nhất. Việc kết hợp sự tiện lợi của mua sắm trực tuyến với những trải nghiệm có giá trị tại cửa hàng đang trở thành một hướng đi quan trọng để duy trì sức mua trong mùa cao điểm cuối năm.