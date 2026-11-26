Dù nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất niêm yết theo yêu cầu của NHNN, những khoản tiết kiệm được cộng thêm ưu đãi vẫn có thể hưởng lãi suất trên 9%/năm.

Nhiều ngân hàng tung ưu đãi giúp lãi suất tiết kiệm vượt 9%/năm. Ảnh: Nam Khánh.

Chỉ với khoản tiền gửi 4,5 triệu đồng, chị Thương Nguyễn (Hà Nội) bất ngờ vì nhận được mức lãi suất tiết kiệm lên tới 9,1%/năm tại ngân hàng số Cake by VPBank. Đây là mức lãi suất cao hơn đáng kể so với biểu lãi suất thông thường mà ngân hàng công bố, dù khoản tiền gửi của chị không có giá trị lớn.

Lãi suất cao nhất trên 9%/năm

Chia sẻ về khoản tiết kiệm vừa thực hiện, chị Thương cho biết ban đầu lựa chọn kỳ hạn 6 tháng theo hình thức gửi tiêu chuẩn, lĩnh lãi cuối kỳ. Theo biểu lãi suất niêm yết, khoản tiền này được hưởng lãi suất 6,9%/năm.

Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên gửi tiết kiệm tại ngân hàng số này, chị được cộng thêm 2,2 điểm % lãi suất ưu đãi, đưa mức lãi thực nhận theo chương trình lên 9,1%/năm.

Không dừng lại ở khoản tiền gửi đầu tiên, ngân hàng số này còn đưa ra chính sách thưởng lãi suất cho số tiền gửi tiếp theo. Cụ thể, chị Thương có thể được cộng thêm 1,8 điểm % nếu mở sổ tiết kiệm có giá trị từ 5 triệu đồng, kỳ hạn 6-18 tháng.

Thực tế này cho thấy mức lãi suất hấp dẫn mà khách hàng có thể nhận được đôi khi cao hơn đáng kể so với con số xuất hiện trên biểu lãi suất công khai. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng lãi suất niêm yết, nhiều ngân hàng đang sử dụng các chương trình cộng thêm lãi suất, thưởng tiền gửi hoặc sản phẩm tiết kiệm đặc thù để thu hút dòng tiền nhàn rỗi trong dân.

Khảo sát thị trường cuối tháng 11 cho thấy mức lãi suất trên 9%/năm vẫn xuất hiện tại một số ngân hàng, dù thường đi kèm điều kiện về số tiền gửi, kỳ hạn hoặc phương thức nhận lãi.

Tại NCB, khách hàng gửi tiết kiệm online từ 1 triệu đồng trên ứng dụng ngân hàng có thể được hưởng lãi suất 9%/năm. Tuy nhiên, sản phẩm này có điều kiện riêng khi khoản lãi được trả trước sẽ bị phong tỏa.

Trong khi đó, nhân viên Vikki Bank chào mức lãi suất 9%/năm cho khoản tiền gửi từ 10 triệu đồng, kỳ hạn 6-13 tháng. Với khoản tiền từ 200 triệu đồng, mức lãi suất có thể lên tới 9,6%/năm nếu khách hàng lựa chọn sản phẩm lãi kép, trong đó tiền lãi nhận trước được gửi thành một sổ tiết kiệm mới.

PVcomBank cũng đưa ra mức lãi suất 9,1%/năm đối với khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng, đi kèm quà tặng. Tại MBV, khách hàng gửi tiền tại quầy với số tiền dưới 3 tỷ đồng có thể được áp dụng mức lãi suất 9,1%/năm.

Như vậy, mức lãi suất trên 9%/năm vẫn tồn tại trên thị trường, nhưng không đồng nghĩa mọi khách hàng đều có thể tiếp cận mức sinh lời này. Để được hưởng mức lãi suất hấp dẫn này là các điều kiện cụ thể về quy mô tiền gửi, thời gian gửi, cách thức nhận lãi và chương trình ưu đãi của từng ngân hàng.

Đây cũng là lý do người gửi tiền cần cân nhắc khi mang tiền đi gửi ở các nhà băng vì giữa lãi suất niêm yết thông thường và lãi suất thực tế được hưởng theo từng sản phẩm sẽ có sự khác biệt.

Chị Thương có thể nhận mức lãi suất gửi tiết kiệm hơn 9%/năm dù khoản tiền có giá trị không lớn. Ngân hàng còn đưa ra chính sách thưởng lãi suất cho số tiền gửi tiếp theo. Ảnh: Hồng Nhung.

Đáng chú ý, những chương trình lãi suất cao xuất hiện trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động vừa trải qua một đợt điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Từ giữa tháng 10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm tối thiểu 0,5 điểm % lãi suất tiền gửi đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Sau động thái này, phần lớn ngân hàng đã điều chỉnh biểu lãi suất niêm yết, với mức giảm phổ biến 0,5 điểm % ở các kỳ hạn tương ứng.

Theo khảo sát biểu lãi suất đang được niêm yết công khai tại các ngân hàng, mức lãi suất cao sẽ áp dụng ở hình thức gửi online, lĩnh lãi cuối kỳ. Ở điều kiện này, mức lãi suất tốt nhất ở kỳ hạn 6 tháng hiện dao động 6,7-7%/năm tại các ngân hàng BVBank, Sacombank, PGBank và VCBNeo.

Ở kỳ hạn 12 tháng, nhóm ngân hàng quốc doanh đang áp dụng mức lãi suất cao nhất khoảng 6,8%/năm. BVBank niêm yết mức 6,9%/năm, trong khi MBV, PGBank, Sacombank, VCBNeo và VIB có mức cao nhất hệ thống khoảng 7%/năm.

So với những mức lãi suất niêm yết này, các chương trình ưu đãi có thể tạo ra khoảng cách từ 1 đến 3 điểm % lãi suất.

Áp lực huy động vốn

Đánh giá về mặt bằng lãi suất tiền gửi trong các tháng cuối năm, Công ty Chứng khoán MB (MBS) nhận định lãi suất huy động có thể giảm thêm 0,2-0,3 điểm %. Theo đơn vị này, áp lực huy động vốn đã phần nào dịu lại khi tăng trưởng tiền gửi có dấu hiệu cải thiện.

Trong báo cáo vĩ mô quý III/2026, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo mặt bằng lãi suất huy động có thể duy trì trạng thái đi ngang trong các tháng cuối năm, khi các ngân hàng cần bảo đảm nguồn vốn phục vụ tăng trưởng tín dụng.

VCBS cũng lưu ý áp lực huy động vốn có thể quay trở lại khi nhu cầu tín dụng phục vụ các dự án lớn, hoạt động sản xuất và kinh doanh gia tăng vào cuối năm.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng xu hướng tăng mạnh của mặt bằng lãi suất từ đầu năm đã bắt đầu tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp cũng như sức cầu của nền kinh tế.

Do đó, Chính phủ và NHNN nhiều khả năng sẽ triển khai các biện pháp nhằm bình ổn hoặc giúp mặt bằng lãi suất hạ nhiệt nhẹ trong quý IV/2026.

Tuy nhiên, theo KBSV, để các biện pháp điều hành phát huy hiệu quả rõ nét, đặc biệt đối với lãi suất huy động và cho vay kỳ hạn dài, giá dầu cần giảm về vùng 80 USD /thùng hoặc thấp hơn. Khi áp lực lạm phát được kiểm soát, NHNN sẽ có thêm dư địa điều tiết thanh khoản, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn để mặt bằng lãi suất giảm một cách bền vững.

Các chuyên gia KBSV vì vậy dự báo lãi suất trong quý IV có thể ổn định quanh vùng hiện tại, khó xuất hiện thêm những đợt tăng đột biến.

Trong khi đó, SSI Research cho rằng các biện pháp điều hành thanh khoản của NHNN sẽ góp phần ổn định mặt bằng lãi suất. Dù vậy, khả năng giảm sâu trên diện rộng vẫn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến nhu cầu vốn của nền kinh tế.