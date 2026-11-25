Quyết tâm đạt mục tiêu lạm phát 2% khiến nhiều ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cực thấp, bất chấp những cảnh báo về bong bóng tài sản, bất bình đẳng.

Sau năm 2008, việc theo đuổi các mục tiêu lạm phát của các thống đốc ngân hàng trung ương ngày càng trở nên ám ảnh không kém nỗi lo của họ về giảm phát. “Nhiệm vụ tối thượng và cũng là duy nhất của chúng tôi là đưa lạm phát trở lại mức gần 2 phần trăm nhưng không vượt quá ngưỡng đó,” Chủ tịch ECB, Mario Draghi, tuyên bố vào tháng 10 năm 2014.

Khi triển khai một loạt biện pháp tiền tệ phi truyền thống khác vào đầu năm 2016, Draghi khẳng định: “Trong phạm vi nhiệm vụ của mình, không có giới hạn nào đối với những gì chúng tôi có thể làm.” Vị lãnh đạo ngân hàng trung ương hàng đầu châu Âu “hoàn toàn bác bỏ” những nỗ lực làm chệch hướng chính sách nâng lạm phát của ECB và “cam kết” không từ bỏ mục tiêu lạm phát của mình.

Tại Ngân hàng Nhật Bản, Thống đốc Kuroda cũng thể hiện sự quyết liệt tương tự: mục tiêu mới “bất di bất dịch” của ông sẽ được theo đuổi với “quyết tâm không dao động”.

Sau khi khởi động kế hoạch tham vọng nhất thế giới nhằm mở rộng bảng cân đối kế toán của ngân hàng trung ương và hạ lãi suất ngắn hạn xuống mức dưới 0, Kuroda cũng lặp lại nhận định của Draghi rằng “không có giới hạn nào đối với việc nới lỏng tiền tệ” và Ngân hàng Nhật Bản “sẽ làm bất kỳ điều gì cần thiết để đạt được” mục tiêu, đồng thời bổ sung “không hề quá lời khi nói rằng [khuôn khổ chính sách của chúng tôi] là khuôn khổ chính sách tiền tệ mạnh mẽ nhất trong lịch sử ngân hàng trung ương hiện đại”. Việc không đạt được mục tiêu chỉ chứng tỏ rằng Ngân hàng Nhật Bản chưa đủ quyết liệt.

Ảnh minh họa.

Việc theo đuổi các mục tiêu lạm phát giống như một thí nghiệm Milgram khổng lồ diễn ra trong thời gian thực, trong đó công dân toàn thế giới là vật thí nghiệm. Bị ám ảnh bởi các mục tiêu, các kỹ trị gia tại các ngân hàng trung ương đã trở nên mù quáng trước, hoặc ít nhất cũng tự cho phép mình xem nhẹ, bất kỳ hệ quả bất lợi nào từ các chính sách của mình.

Khi được hỏi liệu các hành động của ECB có gây ra bất bình đẳng hay không, Draghi đáp rằng mối quan tâm của ông là mục tiêu lạm phát. Khi bị chất vấn về những khoản thua lỗ tiềm tàng trong danh mục chứng khoán của ECB, ông cũng trả lời như vậy. Ông thừa nhận rằng các chính sách tiền tệ cực đoan có thể kích thích đầu cơ, nhưng ECB không ấn định lãi suất để “xử lý các bong bóng cục bộ”.

Bất chấp tất cả, các ngân hàng trung ương vẫn bám lấy mục tiêu thiêng liêng đó. Uy tín của họ phụ thuộc vào nó.¹ Mặc cho các chính sách được thúc đẩy bởi cơ chế lạm phát mục tiêu dường như đang bóp nghẹt tăng trưởng kinh tế. Mặc cho lãi suất bằng 0 làm nản lòng người tiết kiệm và đầu tư, đồng thời kìm hãm tăng trưởng năng suất.

Mặc cho lãi suất cực thấp, bằng cách duy trì các doanh nghiệp xác sống, đã khiến những doanh nghiệp đáng lẽ cần được loại bỏ nhất vẫn tiếp tục tồn tại. Mặc cho chính sách của ngân hàng trung ương đã góp phần làm gia tăng bất bình đẳng, làm suy yếu sự ổn định tài chính, khuyến khích dòng vốn “nóng” và thổi phồng vô số bong bóng giá tài sản, từ căn hộ cao cấp cho đến tiền mã hóa. Như Draghi từng nói: “Đây không phải là vấn đề đánh đổi. Chúng tôi không thể chùn bước trong việc thực thi một chính sách đảm bảo sự ổn định giá cả chỉ vì những tác động phụ có thể phát sinh.” ECB sẽ theo đuổi mục tiêu của mình, bất chấp mọi hậu quả.

Chú thích

¹ Đây là nhận định của Martin Feldstein: “Một cách giải thích khả dĩ là họ [các ngân hàng trung ương] lo ngại về sự suy giảm uy tín nếu đặt ra mục tiêu lạm phát 2 phần trăm nhưng rồi năm này qua năm khác vẫn không thể tiến gần tới mức gần mục tiêu đó.” (“The Deflation Bogeyman” (Bóng ma giảm phát), Project Syndicate, ngày 28 tháng 2 năm 2015).