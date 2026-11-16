Lãi gửi tiết kiệm giảm, trái phiếu ngân hàng lên gần 10%/năm

Trong khi lãi suất tiết kiệm đồng loạt giảm 0,5-1%, nhiều ngân hàng phải phát hành trái phiếu với mức lãi suất lên tới 9,9%/năm để huy động hàng chục nghìn tỷ đồng từ thị trường.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ ngày 18/10 đến nay, khoảng 5 ngân hàng đã phát hành 13 lô trái phiếu với tổng giá trị hơn 18.600 tỷ đồng . Đáng chú ý, hoạt động huy động vốn qua kênh này diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các ngân hàng giảm tối thiểu 0,5 điểm % lãi suất tiền gửi.

Các ngân hàng tham gia phát hành trái phiếu trong giai đoạn này có BIDV, Techcombank, Sacombank, TPBank và MB.

Trong đó, BIDV là nhà băng có giá trị phát hành lớn nhất, với tổng số tiền huy động chiếm khoảng 45% giá trị của 13 lô trái phiếu nói trên. Các lô trái phiếu của BIDV có kỳ hạn từ 3 đến 14 năm, áp dụng lãi suất cố định 8-8,2%/năm.

Đứng sau BIDV về giá trị huy động là Techcombank với tổng cộng 4.000 tỷ đồng thông qua hai lô trái phiếu. Cả hai lô đều có kỳ hạn 3 năm và lãi suất cố định 8,8%/năm.

Trong khi đó, Sacombank huy động 3.500 tỷ đồng qua hai lô trái phiếu cùng kỳ hạn 6 năm, với lãi suất thả nổi 9,6%/năm.

Đối với MB, ngân hàng này phát hành một lô trái phiếu trị giá 50 tỷ đồng vào ngày 28/10. Trái phiếu có kỳ hạn 6 năm, áp dụng lãi suất cố định 9%/năm.

TPBank cũng ghi nhận các lô trái phiếu cùng có kỳ hạn 10 năm và lãi suất thả nổi. Trong đó, mức lãi suất phát hành cho kỳ tính lãi đầu tiên vào khoảng 9,7%/năm.

Đáng chú ý, đến sáng nay (16/11), TPBank tiếp tục thông báo chào bán 30 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 3.000 tỷ đồng ra công chúng.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,1%/năm. Tại ngày 13/11, lãi suất tham chiếu được xác định ở mức 5,4%/năm, đưa lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên lên 9,5%/năm.

Như vậy, trong số các lô trái phiếu được phát hành trong giai đoạn này, TPBank ghi nhận mức lãi suất phát hành ban đầu cao nhất, ở mức 9,9%/năm.

Những diễn biến trên cho thấy lãi suất huy động qua kênh trái phiếu vẫn duy trì ở mức tương đối cao, trong khi mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng hạ nhiệt. Theo yêu cầu của NHNN, các ngân hàng đã điều chỉnh giảm 0,5-1 điểm % lãi suất tiết kiệm theo biểu niêm yết.

Trong khi đó, lãi suất tại nhiều đợt phát hành trái phiếu ngân hàng vẫn dao động quanh 8-9,9%/năm, tiệm cận vùng lãi suất cao từng xuất hiện trong giai đoạn 2022-2023.

MỨC LÃI SUẤT CAO NHẤT TẠI CÁC LÔ TRÁI PHIẾU NGÂN HÀNG (18/10-16/11) Nguồn: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Nhãn BIDV TPBank MB Sacombank Techcombank Lãi suất trái phiếu % 8.2 9.9 9 9.6 8.8

Số liệu từ báo cáo tháng 10/2026 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng hợp từ HNX và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), cũng cho thấy nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Riêng trong tháng 10, có 24 lô trái phiếu của 9 ngân hàng được ghi nhận phát hành, với tổng giá trị 28.675 tỷ đồng . Lãi suất phát hành bình quân của nhóm ngân hàng trong tháng đạt khoảng 8,9-9%/năm.

Trái phiếu ngân hàng là một loại chứng khoán nợ do các ngân hàng phát hành nhằm huy động vốn từ nhà đầu tư, bao gồm cá nhân và tổ chức. Khi mua trái phiếu, nhà đầu tư thực chất đang cho ngân hàng vay tiền trong một khoảng thời gian nhất định.

Đổi lại, ngân hàng có trách nhiệm thanh toán lãi theo mức lãi suất và phương thức trả lãi đã cam kết, đồng thời hoàn trả tiền gốc khi trái phiếu đáo hạn. Tùy từng đợt phát hành, trái phiếu có thể có kỳ hạn vài năm, lãi suất cố định hoặc thả nổi.

Đối với ngân hàng, phát hành trái phiếu là một trong những kênh huy động vốn trung và dài hạn, bên cạnh tiền gửi khách hàng và các nguồn vốn khác. Nguồn vốn này có thể được sử dụng để bổ sung vốn hoạt động, đáp ứng nhu cầu cho vay, cơ cấu nguồn vốn hoặc phục vụ các mục đích khác theo phương án phát hành được công bố.

So với tiền gửi thông thường, trái phiếu thường có kỳ hạn và điều kiện thanh toán riêng, do đó mức lãi suất cũng phụ thuộc vào thời hạn huy động, tình hình thị trường và nhu cầu vốn của từng ngân hàng.