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Kinh doanh

Công ty mẹ Facebook tính huy động 25 tỷ USD trái phiếu

  • Thứ tư, 4/11/2026 20:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nguồn vốn huy động đợt này sẽ dùng để phân bổ cho nâng cấp hạ tầng phần cứng và đẩy nhanh tốc độ phát triển các mô hình, dịch vụ AI tiên tiến.

Meta đang muốn huy động 20-25 tỷ USD thông qua phát hành trái phiếu. Ảnh: Reuters/Yves Herman.

Theo CNBC, đợt phát hành trái phiếu mới nhất của Meta - công ty mẹ Facebook, Instargram, Threads - dự kiến gồm 2/3 bằng USD và 1/3 bằng euro. Các nguồn tin thân cận cho biết đợt phát hành trái phiếu dự kiến được công bố vào đầu tuần này. Tuy nhiên, Meta hiện từ chối bình luận về thông tin này.

Động thái huy động vốn mới diễn ra ngay sau khi báo cáo tài chính quý III cho thấy chi phí đầu tư cả năm của Meta dự kiến được nâng lên khoảng 135-145 tỷ USD, tăng thêm 5 tỷ USD so với mức thấp nhất trong dự báo trước đó.

Meta cũng đồng thời ghi nhận dòng tiền tự do âm 2,12 tỷ USD trong quý III, chung số phận với các ông lớn công nghệ khác như Alphabet và Amazon.

Ngoài ra, chỉ vài ngày trước đó, S&P Global Ratings đã chính thức hạ triển vọng tín dụng của Meta từ "ổn định" xuống "AA- tiêu cực". Nguyên nhân được cơ quan này đưa ra là sự "bất định" về chi tiêu vốn khổng lồ và dòng tiền tự do âm của tập đoàn.

Trước đó, vào tháng 4, Meta đã huy động thành công 25 tỷ USD trái phiếu. Mới tuần trước, Meta cũng công bố kế hoạch huy động tới 95 tỷ USD vốn mới nhằm tài trợ cho các sáng kiến về trí tuệ nhân tạo.

Kế hoạch này dự kiến triển khai qua hai giai đoạn: huy động trước 35 tỷ USD thông qua chào bán cổ phiếu công khai có bảo lãnh, và huy động 60 tỷ USD thông qua chương trình chào bán theo giá thị trường.

Dù đối mặt với áp lực tài chính và sự hoài nghi từ các tổ chức xếp hạng, cổ phiếu của Meta đã tăng 2,7% trong phiên giao dịch gần nhất, chấm dứt chuỗi giảm ở 12/14 phiên giao dịch trước đó, xoa dịu cú sốc khi khép lại tháng 10 tồi tệ nhất trong 4 năm qua.

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Trần Linh

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  • Facebook

    Facebook

    Facebook là công ty đa quốc gia của Mỹ sở hữu mạng xã hội trực tuyến cùng tên, sáng lập bởi Mark Zuckerberg. Tháng 6/2017, Facebook công bố có hơn 2 tỉ người mỗi tháng dùng sản phẩm mạng xã hội của họ. Ngoài ra, công ty còn mua lại các sản phẩm phổ biến của giới trẻ khác như Instagram (mạng xã hội chia sẻ hình ảnh), Whatsapp (tin nhắn).

    Bạn có biết: Facebook mở đầu là một phiên bản "Hot or Not" (một ứng dụng so sánh sắc đẹp) của Đại học Harvard với tên gọi Facemash.

    • Thời gian thành lập: 04/02/2004
    • Người sáng lập: Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes
    • Trụ sở chính: Menlo Park, California, Mỹ

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