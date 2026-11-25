Chuyến bay ngày 24/11 phục vụ kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường vô tuyến VOR/DME, một trong những hạng mục kỹ thuật quan trọng trước khi sân bay Gia Bình đi vào khai thác.

Chuyến bay kỹ thuật tại sân bay Gia Bình đảm bảo yêu cầu về chuyên môn. Ảnh: CAAV.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) vừa triển khai chuyến bay kỹ thuật đầu tiên phục vụ kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường vô tuyến VOR/DME. Đây là bước tiến trong quá trình hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật hàng không, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn cho hoạt động bay tại sân bay này.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, chương trình kiểm tra được thực hiện ngày 24/11 bằng tàu bay chuyên dụng, tập trung đánh giá tầm phủ tín hiệu, các hướng phương vị (radial) kỹ thuật và những hướng phục vụ phương thức khởi hành (SID), phương thức đến (STAR) và tiếp cận hạ cánh (IAP).

Đáng chú ý, các bài bay kiểm tra hướng tiếp cận theo hai hướng đường cất hạ cánh 07 và 25 được triển khai theo những quỹ đạo, khoảng cách và độ cao xác định. Kết quả kiểm tra là cơ sở để đánh giá độ chính xác, tính ổn định và khả năng đáp ứng của hệ thống dẫn đường, phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện các phương thức bay tại Gia Bình.

Theo phương án tổ chức, tàu bay chuyên dụng thực hiện nhiệm vụ được chuẩn bị và cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sau đó di chuyển đến khu vực Gia Bình để tiến hành các bài bay hiệu chuẩn.

Quá trình triển khai có sự phối hợp giữa Cục Hàng không Việt Nam, chủ đầu tư, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các đơn vị liên quan. Công tác hiệp đồng được rà soát nhằm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn hoạt động bay, đồng thời phù hợp với mật độ khai thác tại Nội Bài và khu vực kiểm soát tiếp cận Nội Bài.

VOR/DME là hệ thống dẫn đường vô tuyến cung cấp thông tin về phương vị và khoảng cách, giúp tổ lái xác định vị trí, định hướng và thực hiện các phương thức bay theo quy định.

Việc kiểm tra, hiệu chuẩn trên không là khâu kỹ thuật quan trọng nhằm đánh giá các thông số hoạt động thực tế của thiết bị, xác định khả năng đáp ứng tiêu chuẩn chuyên ngành trước khi đưa vào sử dụng.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, chuyến bay kỹ thuật lần này đánh dấu bước chuyển từ công tác chuẩn bị, kiểm tra trên mặt đất sang đánh giá tính năng hệ thống dẫn đường trong môi trường thực tế trên không.

Đây cũng là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hệ thống dẫn đường và các phương thức bay, góp phần chuẩn bị những điều kiện kỹ thuật cần thiết cho hoạt động khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình trong thời gian tới.