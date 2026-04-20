8.000 nhân viên Meta sắp mất việc

Tập đoàn công nghệ Meta Platforms dự kiến triển khai đợt sa thải quy mô lớn đầu tiên trong năm vào ngày 20/5, đồng thời các đợt cắt giảm tiếp theo có thể diễn ra trong nửa cuối năm.

Ban lãnh đạo Meta quyết định cắt giảm hàng nghìn nhân sự, tập trung tối ưu hóa hiệu suất bộ máy thông qua ứng dụng AI. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, Meta (công ty mẹ của Facebook và Instagram) dự kiến cắt giảm gần 8.000 nhân sự trong đợt đầu tiên của kế hoạch tinh gọn, triển khai vào ngày 20/5 tới. Con số này tương đương 10% lực lượng lao động toàn cầu của doanh nghiệp. Tính đến 31/12/2025, Meta có khoảng 79.000 nhân viên.

Không dừng lại ở đó, Meta còn lên kế hoạch tiếp tục tinh gọn đội ngũ nhân sự trong nửa cuối năm 2026, dù thời điểm và quy mô cụ thể vẫn chưa được chốt, có thể điều chỉnh tùy theo tiến độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào vận hành.

Trước đây, Reuters từng đưa tin Meta cân nhắc cắt giảm từ 20% trở lên của tổng số nhân sự toàn cầu. Tuy vậy, công ty từ chối bình luận về thời điểm cũng như quy mô các đợt sa thải.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh CEO Mark Zuckerberg đang đẩy mạnh đầu tư hàng trăm tỷ USD vào AI, nhằm tái cấu trúc sâu rộng hoạt động của doanh nghiệp xoay quanh công nghệ này.

Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận tại nhiều tập đoàn lớn của Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. Điển hình, Amazon đã cắt giảm khoảng 30.000 nhân sự văn phòng trong những tháng gần đây, tương đương gần 10% lực lượng khối văn phòng.

Trong khi đó, gần một nửa nhân sự của công ty fintech Block cũng đã bị cho thôi việc hồi tháng 2. Theo lãnh đạo các doanh nghiệp này, việc ứng dụng AI giúp cải thiện hiệu quả vận hành, từ đó dẫn đến quyết định cắt giảm nhân sự.

Theo dữ liệu từ chuyên trang theo dõi tình hình sa thải trong ngành công nghệ Layoffs.fyi, đã có 73.212 lao động mất việc trên toàn cầu từ đầu năm đến nay, so với tổng cộng 153.000 người trong cả năm 2024.

Riêng với Meta, đây sẽ là đợt cắt giảm lớn nhất kể từ giai đoạn tái cấu trúc cuối năm 2022 - đầu năm 2023, khi công ty thực hiện chiến lược Year Of Efficiency (năm của hiệu quả) và loại bỏ khoảng 21.000 vị trí. Vào thời điểm đó, cổ phiếu Meta lao dốc và doanh nghiệp phải điều chỉnh lại các giả định tăng trưởng quá lạc quan trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

Hiện, nền tảng tài chính của Meta đã cải thiện đáng kể. Trong năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu vượt mốc 200 tỷ USD và lợi nhuận khoảng 60 tỷ USD bất chấp các khoản chi khổng lồ cho AI. Dù cổ phiếu đã tăng 3,68% từ đầu năm, ban lãnh đạo vẫn kiên định với định hướng xây dựng bộ máy phẳng, cắt giảm các tầng nấc quản lý trung gian để tối ưu hóa hiệu suất thông qua lực lượng lao động được AI hỗ trợ.

Thời gian gần đây, công ty cũng đã tái cấu trúc các nhóm trong bộ phận Reality Labs (nghiên cứu công nghệ thực tế ảo và metaverse) và điều chuyển kỹ sư sang tổ chức mới mang tên Applied AI, với nhiệm vụ thúc đẩy phát triển các tác nhân AI có khả năng tự viết mã và thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.

Ngoài ra, một phần nhân sự dự kiến được chuyển sang Meta Small Business - bộ phận mới thành lập từ tháng trước nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ - như một phần trong chiến lược tái cơ cấu tổng thể.