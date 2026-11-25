Sân bay Tân Sơn Nhất đang lắp đặt 10 autogate mới tại khu vực nhập cảnh, đồng thời nâng cấp hệ thống tại khu vực xuất cảnh, dự kiến vận hành từ đầu tháng 12.

10 cửa kiểm soát xuất nhập cảnh tự động (autogate) mới tại khu vực nhập cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến vận hành từ đầu tháng 12. Ảnh: TIA.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đang triển khai lắp đặt hệ thống 10 cửa kiểm soát xuất nhập cảnh tự động (autogate) mới tại khu vực nhập cảnh, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Song song đó, đơn vị cũng nâng cấp, mở rộng đồng bộ hệ thống 10 autogate hiện có tại khu vực xuất cảnh.

Theo thông tin từ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hệ thống autogate thế hệ mới được tích hợp công nghệ sinh trắc học tiên tiến, cho phép nhận diện vân tay và mống mắt thông qua dữ liệu sinh trắc học. Công nghệ này giúp rút ngắn thời gian kiểm tra thông tin hành khách, tăng độ chính xác và đảm bảo an ninh hàng không.

Một điểm đáng chú ý là hệ thống mới được kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Nhờ đó, công dân Việt Nam và người nước ngoài đủ điều kiện có thể sử dụng autogate ở cả chiều xuất cảnh lẫn nhập cảnh mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký phức tạp.

Hiện đơn vị kỹ thuật đang khẩn trương thi công, dự kiến đưa toàn bộ hệ thống vào hoạt động từ đầu tháng 12.

Trong thời gian triển khai, do phải duy trì khai thác hệ thống cũ song song với việc lắp đặt thiết bị mới, diện tích thi công bị thu hẹp, khiến không gian và số lượng cổng hoạt động tạm thời chưa đạt công suất tối đa.

Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất cho biết luồng làm thủ tục nhập cảnh dành cho công dân Việt Nam có thể xảy ra tình trạng đông cục bộ trong một số khung giờ cao điểm. Đơn vị đã tăng cường cán bộ trực tiếp điều tiết, hướng dẫn tại các luồng nhằm hỗ trợ hành khách và giải tỏa tình trạng ùn ứ.

Để quá trình làm thủ tục diễn ra thuận lợi, hành khách được khuyến nghị chủ động sắp xếp thời gian đến sân bay, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Đồng thời, người dân nên chuẩn bị sẵn hộ chiếu, mở trang thông tin nhân thân và tháo vỏ bọc hộ chiếu trước khi đến khu vực kiểm soát.

Việc nâng cấp hệ thống autogate được kỳ vọng góp phần hiện đại hóa quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh tại Tân Sơn Nhất, giảm thời gian chờ đợi và cải thiện trải nghiệm của hành khách trong bối cảnh lưu lượng đi lại quốc tế ngày càng tăng.