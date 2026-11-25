TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường vào ngày 25/12, bàn giao toàn bộ mặt bằng trước tháng 2/2027 để triển khai tuyến đường sắt đô thị số 1.

TP.HCM đang tăng tốc triển khai các tuyến metro kết nối vùng. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên).

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vào ngày 25/12 và bàn giao toàn bộ mặt bằng trước tháng 2 năm sau.

Để bảo đảm tiến độ, UBND thành phố yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ, thời hạn và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ vướng mắc, triển khai công việc song song, cuốn chiếu theo từng khu vực, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận của người dân.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên) do Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư 88.875 tỷ đồng . Trong đó, chi phí xây dựng hơn 26.500 tỷ đồng , chi phí thiết bị khoảng 19.600 tỷ đồng và kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 19.500 tỷ đồng . Các khoản còn lại gồm chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác 7.000 tỷ đồng , cùng hơn 16.100 tỷ đồng chi phí dự phòng.

Tuyến có tổng chiều dài khoảng 30,66 km, toàn bộ đi trên cao, gồm 19 nhà ga và 1 depot Phú Chánh tại phường Bình Dương, cùng 1 bãi đỗ tàu tại phường Đông Hòa. Tốc độ thiết kế đạt 120 km/h.

Theo phương án thiết kế, tuyến được đầu tư theo loại hình đường sắt đô thị vận tải nhanh khối lượng lớn (MRT), sử dụng đường đôi, khổ ray 1.435 mm và điện khí hóa.

Báo cáo ĐTM xác định thời gian thi công chính thức của dự án khoảng 60 tháng.

Về nhu cầu vận tải, báo cáo ĐTM dự báo tuyến đường sắt đô thị số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên) sẽ phục vụ khoảng 175.300 lượt khách/ngày đêm vào năm 2030. Con số này dự kiến tăng lên 357.000 lượt vào năm 2040 và đạt khoảng 830.000 lượt khách/ngày đêm vào năm 2050.

Theo báo cáo ĐTM, dự án được nghiên cứu đầu tư nhằm phát triển hệ thống đường sắt đô thị, nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng, giảm áp lực giao thông đường bộ. Đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện chất lượng môi trường và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.