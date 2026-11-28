Giữa làn sóng thắt chặt chi tiêu, ngành mỹ phẩm, làm đẹp đã giữ vững đà tăng trưởng suốt 3 năm qua. Sức mua ngành này đang thúc đẩy cuộc đổ bộ toàn cầu của mỹ phẩm Trung - Hàn.

Thương hiệu Hàn Quốc, Tirtir đang dần được ưa chuộng hơn tại Mỹ và các thị trường quốc tế. Ảnh: Reuters/Kim Soo-hyeon.

Dữ liệu khảo sát tại 15 thị trường thuộc 5 khu vực (bao gồm Trung Quốc, Mỹ, Anh, Singapore và Australia) từ Ruder Finn Asia, Mintel và Meltwater đã cho thấy ngành làm đẹp là một trong số ít lĩnh vực giữ vững đà tăng trưởng suốt 3 năm qua, theo SCMP.

Điểm sáng hiếm hoi giữa làn sóng thắt chặt chi tiêu

Báo cáo "Thương hiệu Trung Quốc: Triển vọng tăng trưởng toàn cầu năm 2027" công bố đầu tuần này cho thấy sau khi trừ đi các chi phí thiết yếu, mức độ sẵn lòng chi tiêu từ thu nhập khả dụng của người tiêu dùng cho sản phẩm làm đẹp đã tăng 1,1 điểm %.

Trong khi dịch vụ làm đẹp và chăm sóc tóc cũng tăng 0,8 điểm % (giai đoạn tháng 3/2025-3/2026)

Ngược lại, nhu cầu chi tiêu cho dịch vụ ăn uống, thời trang (quần áo, giày dép) và du lịch, cũng như hoạt động tiết kiệm và đầu tư đều sụt giảm.

Dữ liệu tổng hợp từ 5 cuộc khảo sát giai đoạn 2024-2026 trong báo cáo cũng chỉ ra rằng du lịch là lĩnh vực chịu cú sụt giảm mạnh nhất.

"Xu hướng nâng cấp tiêu dùng chưa hề biến mất, mà đang thu hẹp lại vào những sản phẩm mang lại giá trị thiết thực và dễ kiểm soát chi phí cho từng lần chi trả", bà Elan Shou, Giám đốc Tăng trưởng Toàn cầu kiêm Giám đốc Điều hành khu vực châu Á và Trung Quốc Đại lục tại Ruder Finn, nhận định.

Bà cũng khuyến nghị trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thận trọng, các thương hiệu cần tập trung chứng minh hiệu quả thực tế và giá trị tương xứng với số tiền khách hàng bỏ ra.

Tại Trung Quốc, xuất khẩu mỹ phẩm cũng đã duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ suốt 5 năm liên tiếp. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan nước này, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu mỹ phẩm lớn nhất của Trung Quốc với kim ngạch đạt 1,51 tỷ USD năm ngoái, tăng 4% so với năm liền trước.

Trên thực tế, nhiều thương hiệu nội địa Trung Quốc đã vươn ra khỏi biên giới để chinh phục trực tiếp người tiêu dùng quốc tế.

Điển hình là Florasis, hãng mỹ phẩm đặt trụ sở tại Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang), đã chính thức khai trương cửa hàng flagship tại Tokyo.

Không dừng ở châu Á, sản phẩm của hãng hiện đã lên kệ trực tuyến tại Ulta Beauty (nhà bán lẻ mỹ phẩm lớn nhất nước Mỹ), đồng thời mở rộng dấu ấn sang UAE cùng nhiều thị trường quốc tế khác.

Florasis, thương hiệu mỹ phẩm lấy cảm hứng từ hoa văn, họa tiết truyền thống Trung Quốc đang dần mở rộng thị phần trên thị trường quốc tế. Ảnh: Reuters/Go Nakamura.

“Kể từ khi lên kệ trên Ulta Beauty vào cuối năm 2025, kết quả kinh doanh của chúng tôi đều đạt kỳ vọng, với tệp khách hàng chủ yếu là người tiêu dùng địa phương tại Mỹ”, bà Gabby Chen, Chủ tịch Thị trường Toàn cầu của Florasis nói và cho biết Mỹ là một trong những thị trường chiến lược trọng điểm của Florasis trên hành trình vươn ra toàn cầu.

Bên cạnh đó, Proya, thương hiệu chủ lực của tập đoàn Proya Cosmetics (trụ sở tại Hàng Châu) cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi hiện diện tại 400 cửa hàng Ulta Beauty toàn nước Mỹ. Proya cũng triển khai kênh bán hàng trực tuyến vào đầu tháng này, tiếp nối hành trình mở rộng sang thị trường Đông Nam Á

Cú hích mới từ quan hệ song phương Trung Quốc - Hàn Quốc

Song song với bước tiến của các hãng mỹ phẩm Trung Quốc, việc cải thiện quan hệ song phương Trung Quốc - Hàn Quốc cũng đang mang lại lợi thế lớn cho toàn ngành này.

Vòng đàm phán mới nhất về Hiệp định thương mại tự do (FTA) dịch vụ và đầu tư song phương kết thúc ngày 18/11 đã tháo gỡ nhiều rào cản quan trọng.

Theo đó, doanh nghiệp du lịch Hàn Quốc đặt trụ sở tại 23 khu vực ở Trung Quốc được phép trực tiếp khai thác khách du lịch và bán tour quốc tế.

Thỏa thuận này cũng cho phép các doanh nghiệp Hàn Quốc sở hữu trên 30 cửa hàng tại Trung Quốc được vận hành độc lập mà không bắt buộc phải liên doanh với đối tác nội địa.

Theo công ty chứng khoán IBK Investment & Securities, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Hàn Quốc trong 9 tháng đầu năm nay đã đạt 5,473 triệu lượt, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đà phục hồi này được kỳ vọng tạo cú hích cho tăng trưởng doanh thu của các kênh phân phối mỹ phẩm nội địa tại Hàn Quốc, từ hệ thống cửa hàng miễn thuế, chuỗi bán lẻ Olive Young cho đến các siêu thị lớn.

Kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm của Hàn Quốc sang Trung Quốc cũng ghi nhận tín hiệu phục hồi với chuỗi 6 tháng tăng liên tiếp (từ tháng 5 đến tháng 10) so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau cú bứt phá 32% trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu tạm tính 20 ngày đầu tháng 11 tiếp tục tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.