Panasonic, Honda, Kyocera là những thương hiệu lớn trên thị trường quốc tế, nhưng ít ai biết rằng cả ba đều khởi đầu từ cơ sở sản xuất nhỏ, với nguồn vốn và nhân lực hạn chế.

Từ một cơ sở sản xuất nhỏ với nguồn lực hạn chế, Honda từng bước vươn lên thành thương hiệu toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Đằng sau những sản phẩm điện tử, xe máy hay linh kiện công nghiệp mang thương hiệu Nhật Bản là hành trình lập nghiệp nhiều khó khăn của ba doanh nhân Matsushita Konosuke, Honda Soichiro và Inamori Kazuo.

Cuốn sách "Bộ Ba Xuất Chúng Nhật Bản" của tác giả Jung Hyuk June đưa người đọc trở về những ngày đầu khởi nghiệp của ba nhà sáng lập, khi họ chưa có trong tay những nguồn lực lớn mà phải tự tìm hướng đi, phát triển sản phẩm và từng bước tạo dựng doanh nghiệp.

Những đế chế kinh doanh bắt đầu từ quy mô rất nhỏ

Matsushita Konosuke sinh ra trong một gia đình từng khá giả nhưng sớm sa sút sau khi cha thất bại trong đầu cơ gạo. Năm 9 tuổi, ông phải nghỉ học để đến Osaka làm thuê, bắt đầu từ công việc tại một cửa hàng bán bếp than. Sau đó, ông chuyển sang làm việc tại cửa hàng xe đạp rồi gia nhập một công ty điện lực.

Chính những công việc này giúp Matsushita có cơ hội tiếp xúc với các thiết bị điện và nhận ra nhu cầu của thị trường. Năm 1918, ở tuổi 23, ông quyết định nghỉ việc để thành lập cơ sở sản xuất riêng. Những sản phẩm đầu tiên chỉ là các linh kiện điện đơn giản, nhưng đây lại là bước khởi đầu cho hành trình xây dựng tập đoàn Matsushita, tiền thân của Panasonic.

Honda Soichiro cũng có xuất phát điểm không mấy thuận lợi. Năm 15 tuổi, ông rời quê nhà đến Tokyo làm học việc tại một xưởng sửa chữa ôtô. Niềm yêu thích máy móc khiến Honda dành nhiều thời gian tìm hiểu, sửa chữa và thử nghiệm các loại động cơ.

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, khi việc đi lại tại Nhật Bản còn nhiều khó khăn, ông nhận thấy nhu cầu về phương tiện di chuyển thuận tiện của người dân. Honda bắt đầu sản xuất động cơ phụ trợ cho xe đạp, trước khi thành lập Honda Motor vào năm 1948 với số vốn 1 triệu yen và 34 nhân sự.

Trong khi đó, Inamori Kazuo lựa chọn một hướng đi khác. Năm 1959, ông thành lập Kyoto Ceramic, tiền thân của Kyocera, với số vốn 3 triệu yen và 28 nhân viên. Công ty hoạt động trong lĩnh vực gốm kỹ thuật, chuyên sản xuất vật liệu phục vụ các ngành công nghiệp. Đây là lĩnh vực đòi hỏi kiến thức chuyên môn, năng lực sản xuất và khả năng kiểm soát chất lượng cao.

Cuốn sách "Bộ Ba Xuất Chúng Nhật Bản" của tác giả Jung Hyuk June. Ảnh: Fahasa.

Từ những cơ sở ban đầu còn nhiều hạn chế, cả ba doanh nghiệp đều từng bước mở rộng hoạt động và tạo dựng vị thế trên thị trường.

Điểm chung trong hành trình của ba nhà sáng lập là họ đều tìm thấy cơ hội từ những lĩnh vực mình am hiểu. Matsushita tập trung cải tiến các thiết bị điện phục vụ đời sống, Honda theo đuổi niềm đam mê cơ khí để phát triển phương tiện di chuyển, còn Inamori lựa chọn khai thác thế mạnh về kỹ thuật trong lĩnh vực vật liệu công nghiệp.

Những bài học phía sau hành trình lập nghiệp

Không chỉ kể lại quá trình xây dựng doanh nghiệp, cuốn sách "Bộ Ba Xuất Chúng Nhật Bản" còn đề cập đến cách ba nhà sáng lập tìm kiếm cơ hội và giải quyết những bài toán trong kinh doanh.

Với Matsushita, việc chú trọng chất lượng và giá thành sản phẩm là yếu tố quan trọng để tiếp cận khách hàng. Honda cho thấy vai trò của sự kiên trì, tinh thần thử nghiệm và khả năng biến ý tưởng kỹ thuật thành sản phẩm có tính ứng dụng. Trong khi đó, Inamori đề cao năng lực chuyên môn, sự gắn kết giữa các thành viên và triết lý quản trị coi trọng con người.

Ba doanh nhân không đi theo cùng một con đường, nhưng đều phải tìm lời giải cho những vấn đề căn bản: khách hàng cần gì, doanh nghiệp có thể tạo ra giá trị nào và làm thế nào để duy trì khả năng cạnh tranh khi quy mô ngày càng lớn?

Thông qua những câu chuyện cụ thể, tác giả gợi mở nhiều chủ đề về tư duy kinh doanh như khả năng nhận diện cơ hội, sự tỉ mỉ trong công việc, cách nhìn nhận bản chất vấn đề và tinh thần học hỏi từ thất bại.

Điểm đáng chú ý của cuốn sách là những bài học này không chỉ dành cho người muốn khởi nghiệp. Với những người đang làm việc trong doanh nghiệp, câu chuyện của ba nhà sáng lập cũng gợi suy ngẫm về cách phát triển sản phẩm, xây dựng đội ngũ và tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng.

Thay vì đưa ra những công thức làm giàu hay lời khuyên quản trị chung chung, "Bộ Ba Xuất Chúng Nhật Bản" cho thấy một doanh nghiệp lớn không hình thành chỉ sau một ý tưởng hay quyết định. Đằng sau quá trình ấy là nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, thử nghiệm sản phẩm, tìm kiếm thị trường và xây dựng đội ngũ.