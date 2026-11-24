Từ bộ sách truyện Mascot, Vietnam Airlines mở rộng cách quảng bá di sản, văn hóa Việt Nam, đồng thời gợi mở hướng phát triển tài sản trí tuệ (IP).

Vietnam Airlines ra mắt bộ sách truyện thiếu nhi. Ảnh: BTC.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Vietnam Airlines phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức Diễn đàn quốc tế thúc đẩy Văn hóa và bản quyền Việt Nam.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại chương trình là giới thiệu bộ sách truyện Mascot Vietnam Airlines, với tập đầu tiên mang tên "Bản đồ những cánh chim bay".

Hãng bay kể chuyện bằng sách thiếu nhi

Thay vì chỉ xuất hiện trên các ấn phẩm nhận diện hay những hoạt động truyền thông thương hiệu, các nhân vật Mascot được đặt vào một không gian kể chuyện riêng. Qua từng trang sách, những nhân vật máy bay như Neo, Minh... trở thành người dẫn đường, đưa độc giả khám phá những câu chuyện về con người, lịch sử và di sản Việt Nam.

Theo bà Trần Mai Anh, đồng tác giả bộ truyện tranh, khi phát triển các sản phẩm thuộc công nghiệp văn hóa, việc trở về với gốc rễ di sản có ý nghĩa quan trọng. Đó là nền tảng để người sáng tạo tiếp tục phát triển những ý tưởng mới, kể những câu chuyện mới thông qua nhiều hình thức như sách, hoạt hình hay các sản phẩm truyền thông đa phương tiện.

Điểm đáng chú ý là bộ sách không chỉ hướng đến độc giả nhỏ tuổi. Những câu chuyện về tình yêu văn hóa, sự trân trọng di sản, lòng nhân ái và bản sắc Việt Nam cũng có thể tiếp cận hành khách, nhân viên Vietnam Airlines và những người quan tâm đến văn hóa dân tộc.

Việc phát hành phiên bản truyện song ngữ Việt - Anh cũng mở ra cơ hội đưa những câu chuyện này đến gần hơn với độc giả quốc tế.

Ở góc độ thương hiệu, đây là bước mở rộng đáng chú ý của hình tượng Mascot. Từ một yếu tố nhận diện, các nhân vật được phát triển thành những chủ thể có câu chuyện, cá tính và hành trình riêng.

Bộ sách truyện Mascot Vietnam Airlines được phát hành song ngữ Việt - Anh để đến gần hơn với độc giả trong và ngoài nước. Ảnh: VNA.

Khi đó, thương hiệu không chỉ được nhận biết qua hình ảnh hay dịch vụ, mà còn có thể tạo ra sự kết nối với công chúng thông qua những nội dung giàu cảm xúc.

Từ quảng bá di sản đến xây dựng tài sản trí tuệ văn hóa

Việc Vietnam Airlines phát triển bộ sách truyện Mascot cũng gợi mở một câu chuyện rộng hơn về cách doanh nghiệp tham gia vào công nghiệp văn hóa, đặc biệt trong bối cảnh tài sản trí tuệ (IP) ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế sáng tạo.

Trên thế giới, nhiều thương hiệu không chỉ xây dựng giá trị từ sản phẩm và dịch vụ cốt lõi mà còn phát triển hệ sinh thái nội dung xoay quanh những nhân vật, biểu tượng và câu chuyện có khả năng khai thác lâu dài.

Một nhân vật được xây dựng bài bản có thể xuất hiện trên nhiều nền tảng, từ sách truyện, phim hoạt hình đến các sản phẩm truyền thông và trải nghiệm thương hiệu.

Với những doanh nghiệp có độ phủ rộng và khả năng kết nối quốc tế như hãng hàng không, tiềm năng này càng đáng chú ý. Mỗi chuyến bay không chỉ là hành trình di chuyển giữa các điểm đến, mà còn có thể trở thành một không gian giới thiệu văn hóa, con người và bản sắc của quốc gia.

Bà Trần Mai Anh cho rằng văn hóa không phải yếu tố đứng yên hay chỉ tồn tại trong bảo tàng, mà là một dòng chảy sống động, cần được phát triển và lan tỏa mỗi ngày.

Với Vietnam Airlines, mỗi đường bay, chuyến bay đều có thể tạo ra những điểm chạm văn hóa, kết nối các giá trị di sản vùng miền của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, để tham gia sâu hơn vào công nghiệp văn hóa, việc quảng bá hình ảnh đơn thuần là chưa đủ. Doanh nghiệp cần chủ động đầu tư vào sáng tạo nội dung, phát triển những sản phẩm có khả năng tạo dấu ấn và xây dựng tài sản trí tuệ của riêng mình. Bộ sách truyện Mascot là một trong những hướng đi theo tinh thần đó.

Đây cũng là điểm khác biệt giữa việc sử dụng một biểu tượng văn hóa trong hoạt động truyền thông và phát triển biểu tượng ấy thành một tài sản sáng tạo có đời sống riêng.

Ở góc độ ngành xuất bản, ông Nguyễn Tri Quang, Phó chủ tịch Hội in TP.HCM, đánh giá bộ truyện tranh không chỉ là cách làm mới trong truyền thông thương hiệu mà còn mở ra cơ hội phát triển tài sản trí tuệ.

Theo ông, một nhân vật được sáng tạo trong truyện tranh có thể tiếp tục phát triển thành nhiều sản phẩm như quà lưu niệm, đồ chơi, thời trang, từ đó hình thành hệ sinh thái sản phẩm dựa trên bản quyền.

Ông cũng cho rằng sự kết hợp giữa sách và hành trình hàng không có thể tạo thêm cách thức đưa những câu chuyện về văn hóa, di sản Việt Nam đến gần hơn với công chúng.