Vietnam Airlines hợp tác 20 triệu USD với đối tác Trung Quốc, trong khi Sovico, VNPT, và FPT cũng ký nhiều thỏa thuận trong lĩnh vực hạ tầng, logistics và công nghệ.

Vietnam Airlines sẽ mở đường bay thẳng Hà Nội - Hàng Châu từ ngày 22/11. Ảnh: VNA.

Ngày 17/11, Diễn đàn Kết nối Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Vùng Vịnh lớn đã ghi nhận 16 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các cơ quan, trường đại học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.

Các thỏa thuận trải rộng trên nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, viễn thông, logistics, giao thông, tài chính số, năng lượng và công nghệ sinh học.

Hợp tác từ hàng không đến đường sắt đô thị

Cụ thể, Vietnam Airlines đã ký biên bản ghi nhớ với Guangdong Meiya Tourism Technology Group Corporation Limited (Meiya), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ vé máy bay tại Trung Quốc. Tổng giá trị hợp tác ước tính 20 triệu USD trong giai đoạn 2027-2031.

Hai bên hướng tới ứng dụng công nghệ số trong phân phối, bán lẻ vé máy bay, khai thác dữ liệu lớn và AI để phát triển nguồn khách hai chiều. Thỏa thuận cũng bao gồm kết nối các nền tảng đặt vé máy bay, khách sạn và quản lý chuyến đi công tác.

Cùng với hợp tác thương mại, Vietnam Airlines dự kiến khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Hàng Châu từ ngày 22/11 bằng máy bay Airbus A321, với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Đây là điểm đến thứ 4 tại Trung Quốc trong mạng bay thẳng của hãng, sau Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu.

Bên cạnh hàng không, lĩnh vực giao thông và phát triển đô thị cũng ghi nhận một số thỏa thuận đáng chú ý.

Tập đoàn Sovico của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã ký hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp thành viên Tập đoàn Metro Thâm Quyến về đường sắt đô thị và phát triển đô thị tích hợp trong giai đoạn 2026-2035.

Trong khi đó, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hợp tác với Tập đoàn Metro Quảng Châu trong lĩnh vực công nghệ giao thông đường sắt đô thị.

Các thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông công cộng tại các đô thị lớn, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị.

Ở lĩnh vực logistics, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký thỏa thuận với Cainiao Chiết Giang về số hóa chuỗi cung ứng, phát triển logistics thông minh và kho thông minh.

Cainiao là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực logistics thuộc hệ sinh thái Alibaba. Việc hợp tác hướng tới ứng dụng công nghệ vào quản lý và vận hành chuỗi cung ứng, qua đó cải thiện hiệu quả hoạt động logistics.

FPT bắt tay đối tác công nghệ Trung Quốc

Trong lĩnh vực công nghệ số, FPT Thâm Quyến đã ký thỏa thuận với WeBank Technology Services về công nghệ tài chính, AI và dịch vụ số xuyên biên giới.

Ở khối giáo dục và nghiên cứu, Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM thống nhất với Huawei Việt Nam về việc thiết lập phòng thí nghiệm truyền thông thế hệ mới và hạ tầng tính toán AI.

Lễ trao văn kiện hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: Vụ HTQT.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) cũng ký thỏa thuận với Tập đoàn Sunwah về xây dựng trung tâm đào tạo, nghiên cứu máy bay không người lái (UAV) và kinh tế tầm thấp. Đơn vị này đồng thời hợp tác với ZTE về nghiên cứu chuyên sâu và thành lập phòng thí nghiệm.

Ngoài ra, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Bắc Kinh và Tập đoàn Sunwah cũng ký thỏa thuận 3 bên về đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, hướng tới thành lập trung tâm chung về nghiên cứu và đào tạo sau đại học.

Một số thỏa thuận khác tập trung vào thương mại hóa, phân phối và chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc sinh học, thuốc công nghệ cao; ứng dụng dữ liệu lớn và AI trong dịch vụ vé máy bay, du lịch; quy hoạch đô thị, tín dụng số, điện mặt trời phân tán và lưu trữ năng lượng.