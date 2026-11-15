Một công ty Trung Quốc tại Việt Nam lãi vượt cả tập đoàn mẹ ở quê nhà

Zhenbang Intelligent dự kiến đầu tư tối đa 20,5 triệu USD mở rộng sản xuất tại TP.HCM, trong bối cảnh công ty con ở Việt Nam báo lãi tăng trưởng mạnh.

Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Shenzhen Zhenbang Intelligent Technology vừa công bố thông tin về việc ký hợp đồng xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị điện tử tại TP.HCM.

Tập đoàn Trung Quốc mở rộng nhà máy tại TP.HCM

Theo thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến ngày 13/11, công ty thành viên Genbyte Technology cho biết đã ký hợp đồng với CTCP Tổng thầu Xây dựng FANCONS để triển khai dự án Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử tiên tiến Genbyte Việt Nam tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Hợp đồng có giá trị hơn 10,42 triệu USD , đã bao gồm thuế, được thực hiện theo hình thức trọn gói với thời gian thi công 420 ngày, bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ.

Theo thỏa thuận, nhà thầu được tạm ứng 10% giá trị hợp đồng, phần còn lại thanh toán theo tiến độ thi công.

Trước đó, vào tháng 8/2025, HĐQT Zhenbang Intelligent đã thông qua kế hoạch mở rộng cơ sở sản xuất tại Việt Nam với tổng mức đầu tư dự kiến không quá 20,5 triệu USD .

Khoản đầu tư này bao gồm chi phí thuê quyền sử dụng đất, xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị và các hạng mục liên quan. Nguồn vốn được huy động từ nguồn lực sẵn có và vốn tự thu xếp của doanh nghiệp.

Theo Zhenbang Intelligent, việc ký hợp đồng xây dựng đánh dấu bước chuyển từ thuê nhà xưởng sang tự đầu tư cơ sở sản xuất tại Việt Nam.

Doanh nghiệp cho biết nhà máy mới sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu công suất tại địa điểm đang thuê, đồng thời nâng cao năng lực cung ứng và khả năng đáp ứng các đơn hàng quốc tế.

Đáng chú ý, kế hoạch mở rộng sản xuất được triển khai trong bối cảnh công ty con tại Việt Nam đang ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, trái ngược với đà suy giảm lợi nhuận hợp nhất của tập đoàn Trung Quốc.

Công ty con tại Việt Nam lãi gấp 1,6 lần tập đoàn mẹ

Zhenbang Intelligent được thành lập năm 1999 và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến từ năm 2020. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất các bộ điều khiển điện tử thông minh, phục vụ các ngành hàng gia dụng, thiết bị điện, robot và năng lượng mới.

Hiện tập đoàn có mạng lưới sản xuất tại Trung Quốc, Việt Nam và Indonesia. Trong đó, Genbyte Technology (Vietnam) được thành lập vào tháng 1/2021, chuyên nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điều khiển điện tử.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 của Zhenbang Intelligent, trong 6 tháng đầu năm, Genbyte Việt Nam ghi nhận doanh thu 308,25 triệu nhân dân tệ (khoảng 44,7 triệu USD ), tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 27,56 triệu nhân dân tệ (khoảng 4 triệu USD ), trong khi lợi nhuận ròng đạt 27,31 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,96 triệu USD ).

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Genbyte Việt Nam đạt 431,67 triệu nhân dân tệ (khoảng 62,6 triệu USD ), với vốn chủ sở hữu 120,87 triệu nhân dân tệ (khoảng 17,5 triệu USD ).

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh của công ty con tại Việt Nam có sự tương phản rõ rệt với tập đoàn mẹ.

Trong cùng kỳ, Zhenbang Intelligent ghi nhận doanh thu hợp nhất 719,25 triệu nhân dân tệ (khoảng 104,2 triệu USD ), tăng 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng thuộc cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 16,72 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,42 triệu USD ), giảm 68,45%.

Như vậy, lợi nhuận ròng của riêng Genbyte Việt Nam cao gấp khoảng 1,6 lần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ trên báo cáo hợp nhất của Zhenbang Intelligent.

Theo giải trình của tập đoàn Trung Quốc, lợi nhuận sụt giảm chủ yếu do biến động tỷ giá làm gia tăng khoản lỗ chênh lệch ngoại tệ, giá nguyên vật liệu tăng nhanh và áp lực giảm giá bán từ khách hàng khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp.

Ngoài ra, việc đưa dự án khu công nghệ Zhenwei vào sử dụng cũng làm tăng chi phí khấu hao, tiếp tục gây sức ép lên kết quả kinh doanh.