Công ty Đồ hộp Hạ Long ra sao sau vụ thịt heo nhiễm bệnh?

Dù đã khôi phục sản xuất tại nhà máy Hải Phòng, Công ty Đồ hộp Hạ Long vẫn ghi nhận doanh thu sụt giảm mạnh và khoản lỗ hơn 24 tỷ đồng sau 9 tháng.

Sau gần một năm kể từ khi vụ việc liên quan đến thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi bị phát hiện, tình hình kinh doanh của CTCP Đồ hộp Hạ Long - Halong Canfoco (HNX: CAN) vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 vừa công bố, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 92 tỷ đồng , giảm gần 46% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, việc giá vốn hàng bán không giảm tương ứng khiến lợi nhuận gộp thu hẹp từ khoảng 25,5% xuống còn 13,2%.

Dù đã tiết giảm đáng kể các khoản chi phí hoạt động, trong đó chi phí bán hàng giảm hơn một nửa xuống gần 13 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12% xuống hơn 6 tỷ đồng , kết quả kinh doanh của Halong Canfoco vẫn không mấy khả quan.

Kết thúc quý III, công ty báo lỗ sau thuế hơn 8,6 tỷ đồng , trái ngược khoản lãi hơn 7,6 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, đây đã là quý thua lỗ thứ tư liên tiếp của doanh nghiệp.

Chưa thể có lãi

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Halong Canfoco ghi nhận doanh thu thuần gần 296 tỷ đồng , giảm 37% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận gộp cũng giảm mạnh từ gần 115 tỷ đồng xuống còn hơn 30 tỷ đồng , tương đương mức sụt giảm 73%.

Mức tiết giảm chi phí không đủ bù đắp sự suy giảm của lợi nhuận gộp. Kết quả, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế hơn 24 tỷ đồng sau 9 tháng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 11 tỷ đồng .

Đây là sự đảo chiều đáng kể so với giai đoạn trước khi Halong Canfoco vẫn duy trì lợi nhuận dương, dù hiệu quả kinh doanh đã suy giảm trong những năm gần đây.

DOANH THU CÔNG TY ĐỒ HỘP HẠ LONG CHẠM ĐÁY 12 NĂM KQKD hàng quý của Đồ hộp Hạ Long; Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2025 II III IV I/2026 II III Doanh thu thuần tỷ đồng 144 157 170 192 109 95 92 Lợi nhuận sau thuế

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Không chỉ kết quả kinh doanh đi xuống, quy mô tài sản của Halong Canfoco cũng thu hẹp đáng kể.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản doanh nghiệp đạt gần 276 tỷ đồng, giảm 29% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho giảm từ gần 173 tỷ đồng xuống còn khoảng 116 tỷ đồng .

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả giảm từ gần 241 tỷ đồng xuống còn hơn 152 tỷ đồng . Riêng dư nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn giảm gần một nửa, từ hơn 122 tỷ đồng xuống còn khoảng 61 tỷ đồng . Bên cạnh đó, công ty còn có hơn 7 tỷ đồng nợ tài chính dài hạn.

Nhà máy hoạt động trở lại nhưng kinh doanh vẫn khó khăn

Những kết quả trên được ghi nhận trong bối cảnh Halong Canfoco đang từng bước khôi phục hoạt động sau vụ việc liên quan đến nguyên liệu thịt lợn nhiễm bệnh.

Hồi tháng 1/2026, cơ quan chức năng công bố kết quả điều tra đường dây thu mua, vận chuyển và tiêu thụ thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi, trong đó một lượng lớn nguyên liệu được phát hiện tại kho của Halong Canfoco ở Hải Phòng.

Vụ việc khiến nhà máy của doanh nghiệp tại Hải Phòng phải tạm dừng hoạt động từ ngày 12/1, sau khi bị thu hồi chứng nhận ISO và đình chỉ chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000.

Trong văn bản giải trình thời điểm đó, Halong Canfoco cho biết đã tiêu hủy toàn bộ số nguyên liệu vi phạm bị phong tỏa, đồng thời chủ động tiêu hủy gần 1,7 tấn pate thành phẩm tồn kho nhằm bảo đảm thận trọng.

Doanh nghiệp cũng thừa nhận vụ việc ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh khi nhiều khách hàng, đối tác yêu cầu hoàn trả hàng hóa hoặc dừng hợp tác.

Sau gần 5 tháng gián đoạn, Halong Canfoco thông báo tái khởi động hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nhà máy Hải Phòng từ ngày 11/6.

Theo doanh nghiệp, việc tái vận hành được triển khai trên cơ sở ưu tiên bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng sản phẩm, tăng cường giám sát nội bộ và cải tiến quy trình sản xuất.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh quý III cho thấy việc khôi phục hoạt động nhà máy chưa đi kèm sự cải thiện tương ứng về doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu thuần trong quý vẫn giảm gần một nửa so với cùng kỳ, trong khi biên lợi nhuận gộp tiếp tục thu hẹp.

Diễn biến này cho thấy quá trình phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn đối mặt nhiều khó khăn, dù cơ sở sản xuất lớn tại Hải Phòng đã được vận hành trở lại.

Đến cuối tháng 9 vừa qua, vụ án liên quan đến hoạt động thu mua và sử dụng thịt lợn nhiễm bệnh tại Halong Canfoco đã được đưa ra xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2025 đến tháng 9/2025, doanh nghiệp đã mua hơn 197 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi để sản xuất các sản phẩm bán cho người tiêu dùng.

Tại phiên tòa ngày 30/9, TAND TP Hải Phòng tuyên phạt ông Trương Sỹ Toàn, nguyên Tổng giám đốc Halong Canfoco, 19 năm tù về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Nhiều cá nhân khác có liên quan cũng nhận các mức án khác nhau.

Halong Canfoco có tiền thân là Nhà máy Cá hộp Hạ Long, được thành lập năm 1957 tại Hải Phòng. Sau gần 70 năm hoạt động, doanh nghiệp xây dựng hệ thống sản xuất tại Hải Phòng, Đà Nẵng và Đồng Tháp, với các sản phẩm quen thuộc như patê, xúc xích, thịt hộp, cá hộp...