Hòa Phát lãi gần nghìn tỷ nhờ trứng gà, thịt bò, heo

Dù doanh thu và lợi nhuận quý III suy giảm, Nông nghiệp Hòa Phát vẫn hoàn thành 94% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2026 sau 9 tháng.

Hòa Phát bán gần 1 triệu quả trứng gà mỗi ngày. Ảnh: HPA.

CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HoSE: HPA) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 với doanh thu hợp nhất đạt 1.685 tỷ đồng , giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng , giảm 16%.

Theo doanh nghiệp, nguyên nhân doanh thu suy giảm chủ yếu do sản lượng heo và bò xuất bán thấp hơn cùng kỳ. Tuy nhiên, so với quý II, doanh thu vẫn tăng 8% nhờ sản lượng tiêu thụ ở các mảng chăn nuôi heo, thức ăn chăn nuôi và trứng gà cùng cải thiện.

Biên lợi nhuận gộp quý III đạt 25%, trong khi biên lợi nhuận thuần đạt 18%, cao hơn mức 17% của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Nông nghiệp Hòa Phát ghi nhận doanh thu hợp nhất khoảng 5.064 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 948 tỷ đồng . Biên lợi nhuận gộp đạt 25%, còn biên lợi nhuận thuần ở mức 19%.

Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ đồng . Như vậy, sau 9 tháng, HPA đã hoàn thành hơn 70% kế hoạch doanh thu và hơn 94% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Trong cơ cấu hoạt động của Nông nghiệp Hòa Phát, chăn nuôi heo tiếp tục là mảng kinh doanh chủ lực, đóng góp lớn nhất vào doanh thu và lợi nhuận.

Riêng quý III, doanh nghiệp xuất bán hơn 151.000 con heo, tăng 47% so với quý liền trước. Trong đó, heo thịt thương phẩm đạt gần 107.000 con, tăng 41%; heo cai sữa hơn 44.000 con, tăng 67%; còn heo hậu bị đạt hơn 400 con.

Bình quân mỗi ngày trong quý III, doanh nghiệp xuất bán khoảng 1.600-1.700 con heo các loại.

Lũy kế 9 tháng, tổng lượng heo xuất bán vượt 365.000 con, bao gồm gần 247.000 con heo thịt thương phẩm, gần 117.000 con heo cai sữa và gần 1.600 con heo hậu bị.

Hiện HPA vận hành 8 trang trại chăn nuôi heo với quy mô đàn nái khoảng 25.000 con. Theo công bố của doanh nghiệp, hệ thống trang trại đang sử dụng nguồn con giống DanBred và đạt năng suất sinh sản 33-34 con cai sữa/nái/năm.

Ở lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, sản lượng tiêu thụ trong quý III đạt gần 98.000 tấn, tăng gần 8% so với quý trước.

Tính chung 9 tháng, doanh nghiệp tiêu thụ hơn 274.000 tấn thức ăn chăn nuôi. Trong đó, lượng cám phân phối ra thị trường đạt hơn 143.000 tấn, tăng gần 11% so với cùng kỳ; phần còn lại được sử dụng tại các trang trại nội bộ.

Đối với mảng trứng gà, Nông nghiệp Hòa Phát cung cấp ra thị trường hơn 87 triệu quả trong quý III, tăng gần 5% so với cùng kỳ và hơn 1% so với quý II.

Lũy kế 9 tháng, sản lượng trứng gà đạt gần 258 triệu quả, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp cung cấp ra thị trường gần 1 triệu quả trứng thông qua các kênh phân phối truyền thống, siêu thị, nhà máy thực phẩm, khách sạn, trường học và xuất khẩu.

Trong khi đó, ở mảng chăn nuôi bò, Hòa Phát vận hành 3 trang trại tại Hưng Yên, Quảng Trị và Đồng Nai. Bên cạnh bò nhập khẩu từ Australia, doanh nghiệp đang mở rộng nguồn cung từ Thái Lan và thị trường nội địa.

Trong những tháng cuối năm, HPA cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động chăn nuôi heo, tăng sản lượng thức ăn chăn nuôi, đồng thời kiểm soát chi phí sản xuất trong bối cảnh giá nguyên vật liệu tăng và lãi suất vay duy trì ở mức cao.