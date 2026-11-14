Doanh thu Heineken tại Việt Nam tăng hơn 30%

Sau giai đoạn phải tạm dừng hoạt động nhà máy bia tại Quảng Nam cũ (Đà Nẵng), Heineken ghi nhận doanh thu thuần tại Việt Nam tăng 30-39% trong quý III/2026.

Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng nổi bật của Heineken tại châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Heineken.

Theo báo cáo cập nhật tình hình kinh doanh quý III/2026 công bố ngày 28/10, Heineken cho biết Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường tăng trưởng nổi bật của hãng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cụ thể, trong quý III, sản lượng tiêu thụ của Heineken tại Việt Nam tăng khoảng 20-29%, trong khi doanh thu thuần tăng 30-39% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng trưởng được hỗ trợ bởi việc gia tăng thị phần trong bối cảnh ngành bia tiếp tục mở rộng.

Hai thương hiệu đóng góp chính vào kết quả kinh doanh tại Việt Nam là Heineken Silver và Tiger Crystal. Trong đó, Heineken Silver tiếp tục duy trì sức hút ở phân khúc bia cao cấp, còn Tiger Crystal là động lực thúc đẩy tăng trưởng của thương hiệu Tiger.

Trên phạm vi toàn cầu, sản lượng tiêu thụ thương hiệu Tiger tăng trong khoảng 20-29% trong quý III, chủ yếu nhờ kết quả tích cực của Tiger Crystal tại Việt Nam. Trong khi đó, thương hiệu Heineken ghi nhận sản lượng tăng 9,7% trong quý, trong đó tăng trưởng hai chữ số tại 22 thị trường, bao gồm Việt Nam.

Kết quả tại Việt Nam cũng đóng góp đáng kể vào đà tăng trưởng của Heineken tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong quý III, sản lượng tiêu thụ toàn khu vực tăng 17%, trong khi doanh thu thuần tăng 15% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng đầu năm, hai chỉ tiêu này lần lượt tăng 13% và 12%.

Heineken cho biết Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ là những thị trường có động lực tăng trưởng nổi bật tại khu vực. Riêng tại Ấn Độ, sản lượng tiêu thụ tăng ở mức cao một chữ số, trong khi doanh thu thuần tăng trong khoảng 20-29%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của tập đoàn tăng trưởng 4%, trong khi sản lượng tiêu thụ tăng 3%.

Đáng chú ý, sản lượng tiêu thụ của danh mục bia cao cấp (premium) toàn cầu tăng 12% trong quý III, cao hơn đáng kể mức tăng trưởng chung của tập đoàn. Các thương hiệu toàn cầu của Heineken cũng ghi nhận sản lượng tăng tổng cộng 10%.

Theo doanh nghiệp, kết quả này đến từ chiến lược tập trung vào các thương hiệu cao cấp, mở rộng danh mục sản phẩm và khai thác những thị trường còn dư địa tăng trưởng.

Heineken là một trong những tập đoàn bia lớn nhất thế giới, sở hữu các thương hiệu như Heineken, Tiger, Amstel, Desperados... Tại Việt Nam, doanh nghiệp hoạt động thông qua Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam với danh mục sản phẩm trải rộng từ phân khúc cao cấp đến phổ thông.

Hồi tháng 9, Nikkei Asia đưa tin Heineken cam kết rót thêm khoảng 500 triệu USD vào Việt Nam trong 5-10 năm tới, đồng thời mở rộng nhà máy bia Vũng Tàu với tham vọng đưa cơ sở này trở thành nhà máy bia lớn nhất châu Á. Động thái này cho thấy Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ quan trọng mà còn ngày càng giữ vai trò lớn trong mạng lưới sản xuất của hãng bia Hà Lan tại khu vực.