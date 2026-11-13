Tham vọng của Xiaomi không dừng ở thị phần smartphone

Tại Việt Nam, Xiaomi đang mở rộng danh mục sang thiết bị gia dụng cỡ lớn. Vì sao hãng lựa chọn thời điểm này để phát triển ngành hàng mới? Xiaomi đã chuẩn bị những năng lực nào để đáp ứng yêu cầu đó?

Xiaomi đánh giá cao tiềm năng của ngành gia dụng thông minh tại Việt Nam. Việt Nam có hơn 102 triệu dân, hàng triệu người dùng yêu thích công nghệ và có dư địa lớn cho nhu cầu nâng cấp gia dụng theo hướng tiết kiệm, tiện lợi và kết nối thông minh.

Các thiết bị gia dụng lớn gắn liền với sinh hoạt gia đình, đồng thời mở ra nhiều ứng dụng thiết thực hơn cho việc kết nối điện thoại, thiết bị thông minh và không gian sống. Qua đó, chúng tôi hướng đến việc giúp người dùng Việt Nam tận hưởng cuộc sống tiện nghi hơn nhờ công nghệ.

Xiaomi đã sẵn sàng với năng lực sản xuất mạnh mẽ ở quy mô toàn cầu. Chúng tôi đã hoàn thiện 3 nhà máy chủ chốt: Điện thoại thông minh, ôtô và thiết bị gia dụng. Trong đó, mới nhất là nhà máy thiết bị gia dụng tại Vũ Hán vận hành từ tháng 10/2025 với diện tích 500.000 m2 và tổng vốn đầu tư 2,5 tỷ NDT.

Xiaomi đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu và kiểm soát chất lượng từ quá trình sản xuất. Chúng tôi liên tục mở rộng danh mục Mijia với tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, đáp ứng đa dạng nhu cầu và phân khúc khác nhau. Mới nhất, máy giặt sấy 3 lồng Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 14,5 kg, tủ lạnh cao cấp Mijia Cross-Door Refrigerator Pro 560L cũng sẽ ra mắt tại Việt Nam.

Việc mở rộng sang lĩnh vực gia dụng phải đi cùng năng lực phân phối, lắp đặt, bảo hành và chăm sóc khách hàng. Tại Việt Nam, Xiaomi đã xây dựng mạng lưới 66 điểm bảo hành và dịch vụ trên toàn quốc dành cho thiết bị AIoT, đồng thời khai trương trung tâm bảo hành chuyên dụng đầu tiên cho thiết bị gia dụng lớn tại TP.HCM.

Các thiết bị thương hiệu Mijia Series được áp dụng chính sách bảo hành dài hơn mức thông thường. Máy lạnh, tủ lạnh và máy giặt được bảo hành 24 tháng; máy nén máy lạnh và tủ lạnh được bảo hành 10 năm, mô-tơ máy giặt cửa trên 3 năm và mô-tơ máy giặt sấy cửa trước đến 12 năm, gần như trọn vòng đời sản phẩm.