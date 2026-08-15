Đằng sau dòng máy tạo nên dấu ấn Xiaomi ở Việt Nam

Sau 10 năm, Redmi Note vẫn là dòng máy chủ lực, đóng góp phần lớn doanh thu cho Xiaomi tại Việt Nam.

Sau gần 10 năm có mặt tại Việt Nam, Xiaomi xây chắc vị trí trong nhóm các nhà sản xuất smartphone Android dẫn đầu thị trường. Trong quý II, hãng đứng thứ hai trên thị trường smartphone Việt Nam với 21% thị phần. Quy mô của Xiaomi cũng ngày càng mở rộng cùng việc phân phối thêm nhiều thiết bị IoT, gia dụng và smartphone cao cấp.

Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, thương hiệu vấp phải không ít khó khăn. Chính dòng Redmi Note với doanh số ổn định góp phần tạo dựng cộng đồng người dùng và đặt nền móng cho sự phát triển của Xiaomi tại Việt Nam.

Sau 10 năm, Redmi Note vẫn là dải thiết bị chủ lực, đóng góp phần lớn doanh số. Trên toàn cầu, lượng người dùng dòng máy cũng cán mốc 500 triệu, cho thấy sức hút và lòng tin cho sản phẩm.

500 triệu thiết bị Redmi Note

Redmi Note series là một trong những dòng sản phẩm thể hiện triết lý “Lấy người dùng làm trung tâm” của Xiaomi. Hiện tại, hơn 500 triệu thiết bị Redmi Note đến tay người dùng trên toàn cầu. Con số này cũng đồng nghĩa với việc khách hàng được trải nghiệm công nghệ cao cấp với mức giá dễ tiếp cận.

500 triệu thiết bị Redmi Note series đến tay người dùng.

Tại Việt Nam, Redmi Note 4 phổ cập thiết kế kim loại nguyên khối, vốn chỉ xuất hiện trên smartphone cao cấp, với giá khoảng 3 triệu đồng vào năm 2017. Model này thiết lập tiêu chuẩn cho sản phẩm tầm trung bán chính hãng. Redmi Note 7, Note 8 đem camera độ phân giải siêu cao 36-48 MP lên sản phẩm giá mềm. Các giải pháp sạc nhanh, màn hình OLED tần số quét cao cũng được Xiaomi bình dân hóa trên những model này.

Riêng Redmi Note 7 trở thành thiết bị Redmi Note đầu tiên áp dụng chính sách bảo hành 18 tháng vào năm 2019. Đến Redmi Note 13 series, dòng smartphone tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng với khả năng kháng nước và bụi IP68.

Với triết lý nhất quán trong phát triển sản phẩm, mang đến cho người dùng giá trị vượt trội so với số tiền bỏ ra, Redmi Note vẫn là dòng máy bán chạy nhất của Xiaomi tại Việt Nam trong 10 năm qua. Số liệu từ Thế Giới Di Động cho thấy gần 230.000 máy trong dải sản phẩm Redmi Note 15 được hệ thống này bán ra. Trên thị trường, mẫu Redmi Note 15 bộ nhớ 256GB thường xuyên lọt nhóm bán chạy nhất tại Việt Nam trong nửa đầu năm.

Redmi Note là dòng máy bán chạy nhất của Xiaomi tại Việt Nam.

Ngoài doanh số, thành công của dòng máy còn được đo bằng sự hài lòng của khách hàng trong nước. Vượt qua hoài nghi ban đầu về thương hiệu mới, Redmi Note tạo niềm tin cho người dùng vào hệ sinh thái Xiaomi.

“Tôi bắt đầu dùng Redmi Note từ khi Xiaomi chưa phân phối chính hãng tại Việt Nam. Sau 10 năm, tôi vẫn trung thành với dòng máy vì phù hợp thói quen sử dụng, giá bán hợp lý và được nâng cấp sau mỗi đời”, Nguyễn Chinh (phường Phước Long, TP.HCM) chia sẻ. Không chỉ sử dụng Redmi Note, anh còn tin tưởng lựa chọn dòng máy cho người thân.

Bản sắc Redmi Note

Trải qua gần một thập kỷ, Redmi Note vẫn duy trì định hướng nhất quán: Không chạy theo xu hướng ngắn hạn, mà tập trung giải quyết nhu cầu thực tế của người dùng.

“Mọi nỗ lực trong quá trình phát triển sản phẩm Redmi Note được dẫn dắt bởi 2 nguyên tắc: Mang công nghệ cao cấp đến gần với người dùng đại chúng và duy trì trải nghiệm vượt tầm giá trên sản phẩm”, bà Anne Wang, Giám đốc Marketing của Redmi tại Xiaomi International, chia sẻ.

Redmi Note duy trì định hướng tập trung giải quyết nhu cầu thực tế của người dùng.

Theo bà, Redmi Note 17 series sẽ đưa cam kết này tiến xa hơn thông qua chuẩn bền Redmi Titan và triết lý “Built for Years”. Đây cũng là lần đầu tiên dòng Redmi Note giới thiệu phiên bản Pro Max, tiếp tục nâng tầm Redmi Note về thiết kế, chất lượng và trải nghiệm.

Redmi Note 17 series được phát triển hướng đến trải nghiệm sử dụng dài hạn trong 6 năm, bao gồm độ bền pin, hỗ trợ cập nhật bản vá bảo mật và khả năng duy trì vận hành mượt mà theo thời gian. Ngoài ra, Redmi Note 17 series cũng đạt chứng nhận TUV SUD về hiệu suất pin, khả năng chống rơi vỡ và khả năng kháng nước vượt trội, với hệ thống thử nghiệm hướng đến tình huống thực tế của người dùng.

Redmi Note 17 series đạt chứng nhận TUV SUD về khả năng chống rơi vỡ.

Trên Redmi Note 17 series, Xiaomi giới thiệu viên pin có dung lượng lớn nhất từng xuất hiện trên chiếc smartphone của thương hiệu và ứng dụng công nghệ pin Silicon Carbon. Thiết bị giữ đến 80% dung lượng sau 1.600 chu kỳ sạc. Qua đó, hãng góp phần đảm bảo khả năng vận hành ổn định, đáng tin cậy trong vòng đời.

Độ bền của Redmi Note 17 series cũng được kiểm chứng qua thử nghiệm mô phỏng tình huống thực tế. Thiết bị được trang bị 17 linh kiện chống nước chuyên biệt và cần vượt qua 10 bài kiểm tra độ kín khí trước khi đưa ra thị trường, nhằm tăng khả năng kháng nước trong nhiều điều kiện như nhiệt độ cao, ngâm nước hay tiếp xúc trực tiếp với tia nước.

Redmi Note 17 series sở hữu khả năng kháng nước.

Bên cạnh đó, Redmi Note 17 series còn đạt chứng nhận chống rơi vỡ ở độ cao 3 m, giúp thiết bị sở hữu khả năng chống chịu vượt trội trước va chạm thường gặp trong đời sống hàng ngày - từ vô tình va vào cạnh bàn đến trượt tay khiến thiết bị rơi xuống mặt đường.