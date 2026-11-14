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Kinh doanh

Cựu Chủ tịch Bamboo Airways gia nhập Vietravel Airlines

  • Thứ bảy, 14/11/2026 12:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ông Bùi Quang Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways, vừa được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT kiêm Chánh Văn phòng HĐQT Vietravel Airlines.

Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines Đỗ Vinh Quang và ông Bùi Quang Dũng (phải). Ảnh: Vietravel Airlines.

CTCP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Bùi Quang Dũng giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Chánh Văn phòng HĐQT từ ngày 9/11.

Ông Dũng có bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Southern Columbia (Mỹ), với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư và kinh doanh bất động sản. Trước đó, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại Colliers International, BIM Group và Empire Group.

Trong lĩnh vực hàng không, ông Dũng từng tham gia quản lý, điều hành Bamboo Airways với vai trò Phó tổng giám đốc giai đoạn 2019-2022.

Tháng 11/2025, khi đang giữ chức Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023-2028, thay ông Lê Thái Sâm. Đến tháng 9, ông Lê Thái Sâm trở lại giữ chức Chủ tịch HĐQT hãng bay này.

Vietravel Airlines kỳ vọng kinh nghiệm của ông Dũng trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và hàng không sẽ góp phần kết nối định hướng của HĐQT với hoạt động triển khai thực tế, trong giai đoạn hãng mở rộng quy mô.

Việc kiện toàn nhân sự diễn ra khi Vietravel Airlines đang đẩy mạnh mở rộng mạng bay quốc tế. Ngày 14/11, hãng bắt đầu khai thác đường bay Hà Nội - Thâm Quyến, sau khi trước đó đã kết nối TP.HCM với thành phố này. Hãng dự kiến tiếp tục phát triển các đường bay đến Trùng Khánh và Côn Minh, hướng tới tổng tần suất gần 30 chuyến mỗi tuần giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Sau khi gia nhập hệ sinh thái T&T Group, Vietravel Airlines cũng đẩy nhanh kế hoạch mở rộng đội tàu bay. Hãng đã ký thỏa thuận với Airbus về kế hoạch mua 50 máy bay thế hệ mới, gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc A321.

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Diệu Thanh

Vietravel Airlines Bamboo Airways Airbus Bamboo Airways hãng bay lãnh đạo FLC

  • Bamboo Airways

    Bamboo Airways

    Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) là hãng hàng không mới thuộc Tập đoàn FLC với vốn điều lệ 700 tỷ đồng, có trụ sở tại Sân bay Phù Cát (Bình Định). Mới đây công ty đã chính thức ra mắt và dự kiến sẽ bắt đầu có các chuyến bay cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019.

    • Thành lập: 2017
    • Sáng lập: FLC
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

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  • Airbus

    Airbus

    Airbus S.A.S là một công ty chuyên sản xuất máy bay và là công ty con của tập đoàn Airbus - một công ty hàng không vũ trụ châu Âu. Airbus sản xuất khoảng một nửa số máy bay phản lực của thế giới và đưa ra thị trường máy bay chở khách fly-by-wire đầu tiên Airbus A320, máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380.

    • Thành lập: 19170
    • Trụ sở chính: Toulouse, Pháp
    • Trực thuộc: Tập đoàn Airbus SE

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