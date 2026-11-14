Cựu Chủ tịch Bamboo Airways gia nhập Vietravel Airlines

Ông Bùi Quang Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways, vừa được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT kiêm Chánh Văn phòng HĐQT Vietravel Airlines.

Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines Đỗ Vinh Quang và ông Bùi Quang Dũng (phải). Ảnh: Vietravel Airlines.

CTCP Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Bùi Quang Dũng giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Chánh Văn phòng HĐQT từ ngày 9/11.

Ông Dũng có bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Southern Columbia (Mỹ), với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý đầu tư và kinh doanh bất động sản. Trước đó, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại Colliers International, BIM Group và Empire Group.

Trong lĩnh vực hàng không, ông Dũng từng tham gia quản lý, điều hành Bamboo Airways với vai trò Phó tổng giám đốc giai đoạn 2019-2022.

Tháng 11/2025, khi đang giữ chức Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, ông được bầu làm Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023-2028, thay ông Lê Thái Sâm. Đến tháng 9, ông Lê Thái Sâm trở lại giữ chức Chủ tịch HĐQT hãng bay này.

Vietravel Airlines kỳ vọng kinh nghiệm của ông Dũng trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và hàng không sẽ góp phần kết nối định hướng của HĐQT với hoạt động triển khai thực tế, trong giai đoạn hãng mở rộng quy mô.

Việc kiện toàn nhân sự diễn ra khi Vietravel Airlines đang đẩy mạnh mở rộng mạng bay quốc tế. Ngày 14/11, hãng bắt đầu khai thác đường bay Hà Nội - Thâm Quyến, sau khi trước đó đã kết nối TP.HCM với thành phố này. Hãng dự kiến tiếp tục phát triển các đường bay đến Trùng Khánh và Côn Minh, hướng tới tổng tần suất gần 30 chuyến mỗi tuần giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Sau khi gia nhập hệ sinh thái T&T Group, Vietravel Airlines cũng đẩy nhanh kế hoạch mở rộng đội tàu bay. Hãng đã ký thỏa thuận với Airbus về kế hoạch mua 50 máy bay thế hệ mới, gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc A321.