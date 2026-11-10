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Kinh doanh

Vietnam Airlines tuyển nhân sự cho sân bay Long Thành

  • Thứ ba, 10/11/2026 22:11 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Vietnam Airlines đang tuyển dụng nhiều vị trí phục vụ khai thác tại sân bay Long Thành, đơn vị kỹ thuật của hãng đã tiếp nhận 109 nhân sự để chuẩn bị công tác bảo dưỡng tàu bay.

Máy bay Vietnam Airlines "xông đất" sân bay Long Thành ngày 25/12/2025. Ảnh: VNA.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines đang triển khai tuyển dụng nhân sự làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành với nhiều vị trí thuộc nhóm khai thác, dịch vụ hành khách và hỗ trợ vận hành.

Theo thông tin tuyển dụng được hãng công bố, các vị trí gồm chuyên viên trực ban điều hành, kế toán, hành chính tổng hợp, điều độ, dịch vụ hành khách, dịch vụ sân đỗ - trên không, lái xe, nhân viên kho và nhân sự phục vụ suất ăn hàng không như đầu bếp bếp nóng, bếp lạnh, làm bánh.

Trong đó, nhóm dịch vụ hành khách có nhiệm vụ chuẩn bị thông tin chuyến bay, kiểm tra phương án phục vụ, giám sát chất lượng dịch vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý tình huống phát sinh. Nhân sự dịch vụ sân đỗ - trên không phụ trách kiểm tra, giám sát quá trình phục vụ chuyến bay tại các khu vực được phân công.

Một số vị trí đang được tuyển dụng tại sân bay Long Thành có hạn nhận hồ sơ đến ngày 15/11. Số lượng và yêu cầu chuyên môn được quy định riêng theo từng chức danh.

Bên cạnh tuyển dụng các vị trí phục vụ khai thác, Vietnam Airlines cũng chuẩn bị đội ngũ kỹ thuật cho hoạt động bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành thông qua Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO).

Theo kế hoạch của doanh nghiệp, VAECO bắt đầu tuyển dụng nhân sự từ năm 2025 để chuẩn bị cho hoạt động khai thác và bảo dưỡng tàu bay tại sân bay mới. Tính đến ngày 31/10, đơn vị đã tuyển dụng và tiếp nhận 109 lao động, gồm kỹ sư, nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay; bảo dưỡng nội thất, cabin; sửa chữa cấu trúc và kiểm tra không phá hủy.

Trong tháng 11, VAECO dự kiến tiếp nhận thêm 35 kỹ sư, nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay đã hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản. Hiện 28 nhân sự khác đang tham gia khóa đào tạo cơ bản về tàu bay và dự kiến được tiếp nhận vào tháng 4/2027 sau khi hoàn thành chương trình.

Đối với nhóm sửa chữa cấu trúc, doanh nghiệp dự kiến bắt đầu đào tạo cơ bản cho 19 nhân sự mới được tuyển dụng từ tháng 12. Trong năm 2027, VAECO tiếp tục tuyển dụng và đào tạo nhân lực kỹ thuật theo nhu cầu khai thác, bảo dưỡng thực tế.

Việc chuẩn bị nhân sự diễn ra trong bối cảnh sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị vận hành. Theo kế hoạch, cảng hàng không dự kiến bắt đầu khai thác thương mại từ ngày 24/12.

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Diệu Thanh

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  • Vietnam Airlines

    Vietnam Airlines

    Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có quy mô đội bay và đường bay lớn nhất trong nước đồng thời là hãng hàng không tiêu chuẩn 4 sao duy nhất tại Việt Nam. Hiện hãng này khai thác hơn 300 chuyến bay mỗi ngày. Hãng cũng là cổ đông lớn nhất nắm 70% cổ phần tại Jetstar Pacific Airlines và 49% trong Cambodia Angkor Air.

    • Thành lập: 1993
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  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

    Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn, ACV hiện quản lý, khai thác hệ thống 22 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không quốc tế và 13 Cảng hàng không nội địa.

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