4/6 dự án dịch vụ sân bay Long Thành chậm tiến độ

4/6 dự án dịch vụ tại sân bay Long Thành chưa hoàn thành xây dựng cơ bản nhưng Cục Hàng không bác đề xuất kéo dài tiến độ sang năm 2027.

Cục Hàng không Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Xây dựng chấp thuận điều chỉnh tiến độ hoàn thành 6 dự án ưu tiên thuộc Dự án thành phần 4, Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, toàn bộ công trình phải hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị và sẵn sàng vận hành trước ngày 24/12.

Đây là những hạng mục dịch vụ thiết yếu phục vụ hoạt động của sân bay, gồm cung cấp suất ăn hàng không, sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không, dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất và bảo dưỡng tàu bay.

4/6 dự án chậm tiến độ

Theo báo cáo của Cục Hàng không, trong 6 dự án ưu tiên phục vụ khai thác giai đoạn 1, mới có 2 dự án hoàn thành xây dựng cơ bản và đang lắp đặt thiết bị công nghệ. Hai công trình này gồm dự án suất ăn hàng không số 2 và dự án sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2.

4 dự án còn lại chưa hoàn thành xây dựng cơ bản, gồm dự án suất ăn hàng không số 1; dự án sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 1; dự án bảo dưỡng tàu bay số 1 và dự án bảo dưỡng tàu bay số 3, 4.

Trước áp lực tiến độ, 4 nhà đầu tư gồm VACS, VIAGS, VAECO và Vietjet đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất điều chỉnh thời hạn hoàn thành.

Cụ thể, Vietjet cho biết hai dự án hangar bảo dưỡng tàu bay số 3 và số 4 được triển khai muộn hơn các dự án khác khoảng 8 tháng. Quá trình thi công gặp khó khăn do thiếu nhân lực kỹ thuật, thời gian nhập khẩu thiết bị chuyên ngành kéo dài và quy trình nghiệm thu hệ thống phức tạp.

Doanh nghiệp đề xuất đưa hangar chính, khu workshop và sân đỗ vào khai thác từ ngày 24/12, sau đó hoàn thiện 100% công suất vào tháng 4/2027.

Vietnam Airlines và SAGS khởi công các dự án dịch vụ mặt đất ở sân bay Long Thành hồi tháng 5/2025. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong khi đó, VACS, nhà đầu tư dự án suất ăn hàng không số 1, cho biết việc bàn giao mặt bằng bị chậm do vướng tuyến tuy-nen số 10 đi qua vị trí công trình phụ trợ. Doanh nghiệp kiến nghị đưa nhà sản xuất suất ăn, trạm điện và trạm bơm vào vận hành từ ngày 24/12, các hạng mục còn lại hoàn tất chạy thử trong tháng 3/2027.

VAECO, nhà đầu tư dự án bảo dưỡng tàu bay số 1, phản ánh tình trạng thiếu nhân công, giá vật liệu và nhiên liệu tăng cao, gây áp lực dòng tiền đối với nhà thầu EPC. Doanh nghiệp cũng cần thêm thời gian để hiệu chỉnh các thiết bị chuyên dụng và kiến nghị lùi thời hạn hoàn thành đến tháng 12/2026.

Đối với dự án dịch vụ mặt đất số 1, VIAGS cho biết tiến độ bị ảnh hưởng bởi hạ tầng kết nối chung của sân bay chưa hoàn thiện, nguồn cung một số vật tư đặc thù khan hiếm và giá nhiên liệu biến động. Nhà đầu tư đề xuất hoàn thành xây dựng vào ngày 15/12.

Cục Hàng không ghi nhận một số nguyên nhân khách quan, trong đó có việc hạ tầng kỹ thuật chung do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) triển khai chưa hoàn thiện đồng bộ, ảnh hưởng đến khả năng đấu nối cấp nước sạch và thoát nước thải.

Tuy nhiên, với những khó khăn liên quan đến nhân lực, vật tư và tổ chức thi công, cơ quan quản lý xác định đây là trách nhiệm của nhà đầu tư. Các đơn vị được yêu cầu chủ động khắc phục, tăng ca, tăng mũi thi công và tổ chức triển khai liên tục để bảo đảm tiến độ.

Không chấp thuận kéo dài sang năm 2027

Theo các hợp đồng đã được điều chỉnh trước đó, thời hạn hoàn thành công tác đầu tư xây dựng của 6 dự án thuộc Dự án thành phần 4 là ngày 31/8. Tuy nhiên, đến nay, 4 dự án vẫn chưa hoàn thành xây dựng cơ bản.

Cục Hàng không xác định ngày 24/12 là mốc cuối cùng để bảo đảm các công trình dịch vụ hoàn thành đồng bộ với kế hoạch khai thác thương mại sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Do đó, cơ quan này đánh giá đề xuất của Vietjet và VACS về việc kéo dài tiến độ một số hạng mục sang quý I, thậm chí quý II/2027 là không có cơ sở.

Cục Hàng không kiến nghị Bộ Xây dựng chấp thuận điều chỉnh thời hạn hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị và sẵn sàng vận hành của 6 dự án muộn nhất vào ngày 23/12.

Sau khi được Bộ Xây dựng chấp thuận, Cục Hàng không sẽ tiến hành đàm phán, sửa đổi hợp đồng với các nhà đầu tư theo mốc tiến độ mới.

Theo kế hoạch cập nhật, sân bay Long Thành dự kiến bắt đầu khai thác thương mại từ 0h ngày 24/12. Vì vậy, việc hoàn thiện các công trình dịch vụ thuộc Dự án thành phần 4 có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm các hoạt động phục vụ mặt đất, cung cấp suất ăn và bảo dưỡng tàu bay có thể vận hành đồng bộ khi sân bay đón những chuyến bay thương mại đầu tiên.