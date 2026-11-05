Gỡ vướng gần 9.000 tỷ đồng tại sân bay Long Thành

Khoản thanh toán 9.000 tỷ đồng tại sân bay Long Thành đang vướng thủ tục kiểm định, thẩm định giá vật tư, thiết bị. Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hỗ trợ ACV tháo gỡ.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa có chỉ đạo về việc tháo gỡ khó khăn trong công tác thanh toán tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, sau khi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) kiến nghị thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng vật tư, vật liệu và trang thiết bị.

Theo văn bản số 11231/VPCP-CN ngày 4/11 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ được giao hỗ trợ, xử lý đề xuất của ACV theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Trước đó, ACV đề xuất thành lập hội đồng kiểm định liên ngành để đánh giá chất lượng vật tư, vật liệu và trang thiết bị thuộc dự án thành phần 3. Các bộ, ngành được đề nghị cử cán bộ tham gia hội đồng do chủ đầu tư thành lập.

Vướng thanh toán gần 9.000 tỷ đồng

Theo báo cáo của ACV, giá trị khối lượng công việc đang gặp trở ngại trong công tác thanh toán ước tính khoảng 8.925 tỷ đồng , trên tổng số hơn 10.430 tỷ đồng cần xử lý.

Vướng mắc liên quan đến 12/16 gói thầu thuộc dự án thành phần 3, chủ yếu xuất phát từ việc thay đổi nhà sản xuất, mã hiệu, xuất xứ vật tư, thiết bị và điều chỉnh thiết kế dẫn đến phát sinh khối lượng thi công.

Giá trị khối lượng công việc đang gặp trở ngại trong công tác thanh toán tại sân bay Long Thành ước tính khoảng 8.925 tỷ đồng . Ảnh: ACV.

Đặc biệt, một số thiết bị nhà ga nhập khẩu đã thay đổi thông số so với hợp đồng ban đầu. Các điều chỉnh được thực hiện trước ngày 5/5 nhưng chưa hoàn tất đầy đủ trình tự, thủ tục pháp lý. Một số nội dung chưa được chủ đầu tư phê duyệt chủ trương, chưa thực hiện kiểm định tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, thẩm định giá và điều chỉnh hợp đồng theo quy định.

Nhiều hạng mục sau điều chỉnh phát sinh thêm chi phí, song chủ đầu tư gặp khó khăn trong việc thẩm định, phê duyệt. Một số thay đổi làm tăng khối lượng thi công nhưng chưa có chủ trương phê duyệt của chủ đầu tư.

ACV cho biết tư vấn giám sát và chủ đầu tư đã xác nhận các vật tư, thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật; phần lớn đã được tập kết tại công trường, lắp đặt và chạy thử cục bộ. Tuy nhiên, công tác kiểm định chất lượng và thẩm định giá vẫn chưa hoàn tất.

Việc thiếu căn cứ pháp lý về chất lượng và đơn giá khiến hồ sơ nghiệm thu, thanh toán chưa thể hoàn thiện, đồng thời tạo áp lực dòng tiền cho các nhà thầu đang thi công. Theo ACV, dự án cũng chưa đủ cơ sở để triển khai vận hành thử nghiệm liên động phục vụ cấp phép khai thác.

Kết quả đánh giá của Hội đồng kiểm định liên ngành sẽ là căn cứ để chủ đầu tư phê duyệt các điều chỉnh, nghiệm thu và giải ngân khối lượng hoàn thành, qua đó tháo gỡ khó khăn tài chính cho nhà thầu.

Yêu cầu đảm bảo tiến độ

Trong ngày 5/11, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 11272/VPCP-CN, truyền đạt chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Long Thành giai đoạn 1.

Theo đó, Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo ACV xây dựng phương án tổ chức khai thác, bảo đảm an ninh, an toàn, khả thi và hiệu quả. Bộ này đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát điều kiện cần thiết để đưa sân bay vào vận hành trước ngày 31/12.

Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo tổ công tác phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, hỗ trợ ACV tháo gỡ khó khăn trong công tác thanh toán.

Đối với nguồn cung vật liệu, UBND tỉnh Đồng Nai và TP.HCM được yêu cầu rà soát khả năng cung ứng nhiên liệu, vật liệu trên địa bàn để ưu tiên cho dự án.

Trong đó, ACV phải thường xuyên kiểm tra tình hình cung ứng đá xây dựng, nhựa đường, đồng thời có giải pháp cụ thể xử lý vướng mắc trong thanh, quyết toán và điều chỉnh vật tư, thiết bị so với thiết kế được phê duyệt.

Phó thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu ACV rà soát khối lượng còn lại tại các gói thầu, xác định cụ thể nhu cầu nhân công, máy móc, nhiên liệu và vật liệu để bảo đảm tiến độ. Các nhà thầu phải huy động đủ nguồn lực theo cam kết. Trường hợp không đáp ứng, ACV cần phân định rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý theo quy định hợp đồng.

Các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng nếu để xảy ra chậm trễ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.