TP.HCM đang triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra hàng hóa trên thị trường, đặc biệt là nhóm hàng thiết yếu, có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết.

TP.HCM thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Ảnh: Hoài Bảo.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều ngày 26/11, Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương TP.HCM) đã cung cấp thông tin về hoạt động ngăn chặn thực phẩm nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, thực phẩm kém chất lượng giai đoạn cuối năm và Tết 2027.

Theo đơn vị, dịp cuối năm và Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao, lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường lớn. Đây cũng là thời điểm các đối tượng có thể lợi dụng để đưa hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng kém chất lượng vào thị trường tiêu thụ.

Thực hiện Kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, đơn vị đã chủ động chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn, thu thập, phân tích thông tin, nhận diện các dấu hiệu vi phạm để kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng kiểm tra từ khâu tập kết, lưu kho và phân phối hàng hóa nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ nguồn cung.

Đặc biệt, đơn vị tập trung kiểm tra các nhóm hàng thiết yếu, có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết như bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đông lạnh, thịt và các sản phẩm từ thịt, dầu ăn, gia vị và các mặt hàng thực phẩm có nguy cơ vi phạm cao.

Đội quản lý thị trường cũng tập trung chú trọng các chợ đầu mối, chợ truyền thống, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa; các tuyến, địa bàn trọng điểm và các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội.

Từ ngày 12/10 đến 25/11, Chi cục thị trường Thành phố đã kiểm tra 904 vụ, trong đó xử lý 818 vụ vi phạm, tạm giữ 74 tấn và gần 400.000 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm các loại với tổng trị giá hàng hóa ước tính hơn 18,3 tỷ đồng ; các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa nhập lậu, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, đã xử phạt với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo 389 thành phố (lực lượng công an, hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan về an toàn thực phẩm) và chính quyền địa phương trong việc trao đổi thông tin, xác minh nguồn gốc hàng hóa, kiểm tra, xử lý các vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều địa bàn.

Ngoài công tác kiểm tra, xử lý, việc tuyên truyền, phố biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và khuyến cáo người tiêu dùng chủ động tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng cũng được chú trọng.

Việc kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng ngừa, giám sát và kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm từng bước nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trên môi trường trực tuyến, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng và góp phần bảo đảm thị trường ổn định, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn thành phố trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.