Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai loạt giải pháp kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.

Thủ tướng vừa chỉ đạo nhiều giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027. Ảnh: Thế Bằng.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Chỉ thị số 40/CT-TTg của Thủ tướng về việc thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027.

Xem xét giảm lãi suất cho vay, mở rộng tín dụng tiêu dùng

Dự báo trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, thị trường hàng hóa tiếp tục chịu áp lực từ giá nguyên, nhiên liệu nhập khẩu, chi phí sản xuất, kinh doanh và tín dụng. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến sức mua của người dân cũng như đà tăng trưởng của thị trường trong nước.

Trước bối cảnh đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Cơ quan điều hành chính sách tiền tệ được giao chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục, tiết giảm chi phí để xem xét giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh và cải tiến công nghệ.

Thủ tướng yêu cầu khuyến khích các ngân hàng phát triển đa dạng sản phẩm tín dụng tiêu dùng phù hợp, đáp ứng nhu cầu vốn hợp pháp của người dân để mua sắm hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Việc mở rộng tín dụng tiêu dùng đồng thời phải đi đôi với kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng, bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống.

NHNN cũng được giao tiếp tục thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ mua sắm hàng hóa, đặc biệt qua các kênh trực tuyến.

Bộ Tài chính được yêu cầu điều hành chính sách thuế, phí theo hướng hợp lý nhằm giảm chi phí sinh hoạt và tăng khả năng chi tiêu của các hộ gia đình. Đồng thời phải bảo đảm bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí thực hiện các chính sách về tiền lương, an sinh xã hội và người có công.

Kiểm soát giá hàng thiết yếu, đẩy mạnh khuyến mại dịp Tết

Để bảo đảm sức mua và ổn định thị trường, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương rà soát những yếu tố có thể làm tăng giá, nhất là đối với hàng hóa thiết yếu. Việc điều hành giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá cần thực hiện theo lộ trình phù hợp, hạn chế tăng giá vào thời điểm này.

Các cơ quan chức năng phải bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá và lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý. Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại cũng cần được tăng cường.

Hàng loạt chương trình khuyến mại quy mô lớn thường được tung vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Ảnh: Phương Lâm.

Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai chương trình phát triển thị trường trong nước, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường và hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa.

Cơ quan này cũng cần đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại trong khuôn khổ Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; xây dựng thương hiệu hàng Việt, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước và triển khai Chương trình "Hàng Việt vì người Việt" giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách và hướng dẫn nhằm mở rộng không gian, đối tượng tiêu thụ hàng hóa từ những loại hình, lĩnh vực kinh doanh mới như hệ thống outlet, thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh, kinh tế bạc và kinh tế ban đêm.

Bộ Công Thương cũng phối hợp với các địa phương, hiệp hội ngành hàng tổ chức các chương trình khuyến mại, hội chợ, triển lãm và hoạt động kết nối cung cầu có quy mô lớn, tập trung vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Các chương trình này hướng đến thúc đẩy tiêu thụ hàng sản xuất trong nước và sản phẩm OCOP, đồng thời kết hợp xúc tiến thương mại với xúc tiến đầu tư, văn hóa và du lịch.

Ngoài ra, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử, công nghệ số trong phân phối, tiêu thụ hàng hóa, mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến.

Tại địa phương, UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu tổ chức hội chợ, phiên chợ hàng Việt, chương trình khuyến mại tập trung và kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm đặc sản vùng miền. Các địa phương cũng cần khuyến khích doanh nghiệp mở rộng điểm bán hàng bình ổn, đưa hàng hóa về nông thôn, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Các đơn vị vận tải, doanh nghiệp logistics và hệ thống phân phối phải chủ động phương án vận chuyển, điều tiết hàng hóa từ nơi có nguồn cung đến địa bàn có nhu cầu cao, tránh tình trạng thiếu hụt hoặc đứt gãy lưu thông trong các đợt cao điểm mua sắm.