Trước sức ép từ nhu cầu tiêu dùng cuối năm, Tết và biến động giá nguyên, nhiên liệu, cơ quan quản lý đang tăng cường giám sát, triển khai các giải pháp bình ổn thị trường.

Việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng xuống 0%, giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân, và tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ vừa qua là những yếu tố góp phần giảm áp lực lên mặt bằng giá.



Nhiều yếu tố gây sức ép lên mặt bằng giá

Ông Nguyễn Minh Tiến - Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính - cho biết cơ quan quản lý sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá mức độ tác động của các chính sách này đến chi phí đầu vào và giá bán hàng hóa, dịch vụ; kịp thời kiểm tra, xử lý trường hợp điều chỉnh giá không phù hợp với diễn biến chi phí và tình hình thị trường; kiểm tra yếu tố hình thành giá khi cần thiết.

Theo ông Tiến, những tháng cuối năm tiềm ẩn nhiều yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá. Trước hết là diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, có thể tác động đến giá xăng dầu, khí hóa lỏng và chi phí vận tải quốc tế. Những biến động này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm giao thông mà còn có thể làm tăng chi phí sản xuất, lưu thông hàng hóa trong nước.

Thị trường tiêu dùng chuẩn bị vào dịp cao điểm mua sắm cuối năm, Tết Nguyên đán. Ảnh: Bộ Công Thương.

Bên cạnh đó, nhu cầu lương thực, thực phẩm thường tăng vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027. Trong khi đó, chi phí thức ăn chăn nuôi, phân bón, nhiên liệu và vận chuyển vẫn chịu sức ép từ biến động giá đầu vào. Thời tiết bất lợi, thiên tai, dịch bệnh cũng có thể ảnh hưởng đến nguồn cung một số mặt hàng, dẫn đến nguy cơ tăng giá cục bộ.

Nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ các dự án đầu tư công, phát triển hạ tầng, nhà ở và nhu cầu mua sắm cuối năm cũng là những yếu tố cần được theo dõi. Ngoài ra, việc điều chỉnh giá một số dịch vụ công theo lộ trình, biến động tỷ giá và chính sách thương mại quốc tế tiếp tục tiềm ẩn rủi ro đối với mặt bằng giá.

Trong khi đó, nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong nước cơ bản được bảo đảm. Việc các địa phương chủ động dự trữ hàng hóa, triển khai chương trình bình ổn thị trường và kết nối cung cầu phục vụ Tết sẽ góp phần hạn chế nguy cơ thiếu hàng, tăng giá đột biến. Chính sách miễn học phí đối với học sinh bậc phổ thông (trường công lập), giảm giá sách giáo khoa cùng với điều hành tiền tệ linh hoạt, ổn định tỷ giá cũng là những yếu tố hỗ trợ kiểm soát lạm phát.

Hai tháng cuối năm, theo ông Tiến, trọng tâm điều hành giá là theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả trong nước và thế giới, nhất là các mặt hàng thiết yếu có quyền số lớn trong rổ hàng tính chỉ số giá tiêu dùng.

Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, việc điều chỉnh sẽ được cân nhắc kỹ thời điểm, mức độ và tác động đến chỉ số giá tiêu dùng cũng như khả năng chi trả của người dân, hạn chế điều chỉnh tập trung vào cuối năm và dịp Tết. Cùng với đó, công tác kiểm tra việc kê khai, niêm yết và chấp hành pháp luật về giá sẽ được tăng cường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng và tăng giá bất hợp lý...

Tiết giảm chi phí để cung ứng hàng hóa với giá hợp lý

Theo Bộ Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 9 tháng năm nay ước đạt gần 6 triệu tỷ đồng , tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, Bộ Công Thương nhận định, trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, thị trường hàng hóa trong nước sẽ tiếp tục chịu áp lực tăng giá do biến động giá nguyên, nhiên liệu nhập khẩu, nhu cầu mua sắm tăng cao trong các dịp lễ, Tết.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công làm gia tăng lượng tiền lưu thông cũng có thể tác động đến mặt bằng giá, gây sức ép lên sự ổn định của thị trường. Để góp phần kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu và bình ổn thị trường, Bộ Công Thương vừa yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến giá, nhu cầu tiêu dùng, chủ động xây dựng phương án cung ứng hàng hóa theo từng tháng, từng địa bàn.

Thực phẩm đa dạng, đầy ắp trên quầy kệ siêu thị Aeon tại Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.

Sở Công Thương các tỉnh cũng được yêu cầu phối hợp với doanh nghiệp sản xuất, hệ thống phân phối và bán lẻ tăng dự trữ hàng hóa, không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá bất hợp lý trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.

Lực lượng quản lý thị trường được chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại, nhất là đối với lương thực, thực phẩm.