Ngày 27/11, hơn 3 ha đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được đưa ra đấu giá trực tuyến với tổng giá khởi điểm hơn 16.665 tỷ đồng. Lô cao nhất có giá khởi điểm hơn 1 tỷ đồng/m2.

Theo kế hoạch của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP.HCM, hôm nay (27/11), 4 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) sẽ được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an, theo phương thức trả giá lên.

Đây là 4 lô đất từng được TP.HCM tổ chức đấu giá vào tháng 12/2021, gồm các lô 3-5, 3-8, 3-9 và 3-12. Sau gần 5 năm, tổng giá khởi điểm của các khu đất này đã tăng hơn 3 lần, lên trên 16.665 tỷ đồng .

Có lô đất giá khởi điểm hơn 1 tỷ đồng /m2

Cả 4 lô đất đều thuộc khu chức năng số 3 của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nằm dọc khu vực đại lộ Vòng Cung (đường Trần Bạch Đằng), với tổng diện tích hơn 30.000 m2. Theo ghi nhận, khu vực xung quanh các lô đất đã hình thành hệ thống hạ tầng giao thông.

Trong số này, lô đất 1.K3.5.HH (ký hiệu cũ 3-12) có diện tích lớn nhất, gần 10.060 m2, đồng thời có giá khởi điểm cao nhất, trên 10.198 tỷ đồng , tương đương hơn 1 tỷ đồng /m2 đất.

Theo quy hoạch, khu đất có chức năng hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng nhà ở chiếm 95%, dịch vụ chiếm 5%. Công trình được phép xây dựng tối đa 25 tầng, chiều cao không quá 100 m, hệ số sử dụng đất tối đa 8,95 lần và quy mô dân số tối đa 3.420 người.

Phiên đấu giá lô đất này dự kiến diễn ra từ 8h30 đến 9h, với bước giá 20 tỷ đồng . Để tham gia, nhà đầu tư phải nộp khoản tiền đặt trước hơn 2.039 tỷ đồng và đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu tối thiểu trên 2.393 tỷ đồng .

Vị trí 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3 Khu đô thị mới Thủ Thiêm được đưa ra đấu giá trực tuyến ngày 27/11 với tổng giá khởi điểm hơn 16.665 tỷ đồng . Ảnh: Quỳnh Danh.

Có diện tích lớn thứ hai là lô 1.K3.1.OD (ký hiệu cũ 3-8), rộng hơn 8.568 m2, được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng , tương đương khoảng 307 triệu đồng/m2.

Khu đất được quy hoạch phát triển dự án nhà ở cao tối đa 10 tầng, tương đương 40 m, quy mô dân số khoảng 1.067 người. Khoản tiền đặt trước đối với lô đất này là hơn 526 tỷ đồng , bước giá 13 tỷ đồng .

Hai lô đất còn lại là 1.K3.4.HH (ký hiệu cũ 3-5) và 1.K3.3.HH (ký hiệu cũ 3-9), cùng được quy hoạch phát triển nhà ở kết hợp dịch vụ.

Trong đó, lô 3-5 rộng hơn 6.446 m2, có giá khởi điểm hơn 2.091 tỷ đồng , được phép xây dựng tối đa 6 tầng với quy mô dân số khoảng 608 người.

Lô 3-9 có diện tích hơn 5.009 m2, nhỏ nhất trong 4 khu đất, với giá khởi điểm hơn 1.744 tỷ đồng . Công trình tại đây được phép xây dựng tối đa 10 tầng, quy mô dân số khoảng 810 người.

Phiên đấu giá lô 3-8 dự kiến diễn ra từ 10h đến 10h30, trong khi hai lô 3-5 và 3-9 lần lượt được đưa ra đấu giá từ 14h đến 14h30 và từ 15h30 đến 16h cùng ngày.

Diện mạo Thủ Thiêm sau gần 5 năm

Việc đưa 4 lô đất trở lại sàn đấu giá diễn ra trong bối cảnh diện mạo Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã có nhiều thay đổi so với cuối năm 2021. Trên các trục đường chính của khu đô thị, không khí thi công diễn ra nhộn nhịp tại hàng loạt công trường, từ các dự án bất động sản đến công trình hạ tầng, hành chính và văn hóa.

Hình ảnh 4 lô đất tại Thủ Thiêm thời điểm tháng 12/2021 và tháng 11/2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nổi bật là dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM với quy mô khoảng 46,7 ha, tổng vốn đầu tư gần 29.600 tỷ đồng . Hiện, khoảng 1.400 công nhân, kỹ sư đang làm việc khẩn trương trên công trường nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án vào năm 2028.

Đối diện công trường này, khu đất triển khai dự án Cung Thiếu nhi TP.HCM, đang được Bcons đề xuất nghiên cứu đầu tư, cũng đã quây rào.

Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.HCM đang được khẩn trương xây dựng, trong khi khu đất đối diện dành cho công trình Cung Thiếu nhi TP.HCM cũng đã quây rào. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ở lĩnh vực bất động sản, sau nhiều năm chờ đợi, tổ hợp Lotte Eco Smart City Thu Thiem với quy mô khoảng 7,45 ha đã bắt đầu triển khai xây dựng tại các lô đất 2-1 và 2-3.

Trong khi đó, các dự án quy mô lớn như The Metropole Thu Thiem, Empire City và khu đô thị Sala, sau khi đưa một phần công trình vào sử dụng, vẫn đang tiếp tục triển khai các hạng mục và phân khu tiếp theo.

Cùng với sự phát triển của hạ tầng và quá trình hình thành các công trình quy mô lớn, mặt bằng giá căn hộ tại Thủ Thiêm cũng đã thiết lập những ngưỡng mới so với thời điểm gần 5 năm trước.

Sự thay đổi về mặt bằng giá đất cũng được thể hiện qua đợt đấu giá lần này. So với phiên đấu giá tháng 12/2021, giá khởi điểm của từng lô đất trong đợt đấu giá lần này cao gấp 2,4-3,6 lần.

Gần 5 năm trước, 4 lô đất này được đưa ra đấu giá với tổng giá khởi điểm hơn 5.260 tỷ đồng . Sau nhiều lượt trả giá của các doanh nghiệp, tổng giá trị trúng đấu giá lên tới 37.346 tỷ đồng , gấp hơn 7 lần mức khởi điểm.

Đáng chú ý, lô 3-12 có giá khởi điểm 2.942 tỷ đồng nhưng được Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trả giá tới 24.500 tỷ đồng , tương đương khoảng 2,43 tỷ đồng /m2 đất.

Tuy nhiên, cả 4 doanh nghiệp trúng đấu giá sau đó đều không hoàn thành nghĩa vụ tài chính, khiến kết quả đấu giá bị hủy.

Sau phiên đấu giá hôm nay, TP.HCM dự kiến tiếp tục đưa 5 lô đất R1-R5 cùng 3.790 căn hộ thuộc khu tái định cư Bình Khánh ra đấu giá vào ngày 11/12, với tổng giá khởi điểm hơn 18.253 tỷ đồng .