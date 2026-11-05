TP.HCM dự kiến thu hơn 37.000 tỷ đấu giá đất tại Thủ Thiêm

TP.HCM dự kiến thu hơn 37.585 tỷ đồng từ đấu giá các khu đất và nhà tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần đạt mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng của thành phố.

Chiều 5/11, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết 10 tháng năm 2026 nhằm triển khai mục tiêu tăng trưởng hai con số, thu ngân sách đạt trên 1 triệu tỷ đồng .

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng, cho biết thống kê đến ngày 21/10, thành phố đã thực hiện thu từ đất 72.030 tỷ đồng , đạt 44,3% của chỉ tiêu; còn phải thực hiện hơn 90.000 tỷ đồng .

Sở xác định trong 2 tháng cuối năm, tổng nguồn thu dự kiến từ các nhóm hồ sơ xác định giá đất khoảng 52.300 tỷ đồng ; đấu giá đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm khoảng 37.585 tỷ đồng và nguồn thu dự phòng 21.333 tỷ đồng .

Về phương án thực hiện đạt chỉ tiêu cả năm, đơn vị cho biết đang tập trung cho 2 nguồn chính từ đấu giá đất và xác định giá đất cụ thể.

Đối với nguồn thu từ xác định giá đất cụ thể, Sở đã trình 68 khu đất với 45.000 tỷ đồng . Từ đây đến cuối năm, số khu đất còn lại phải trình giá đất cụ thể là 55 khu để đảm bảo thu được 27.000 tỷ đồng , góp phần đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách trên 1 triệu tỷ của thành phố.

Đối với khoản thu từ đấu giá đất, thành phố sẽ thực hiện đấu giá 4 khu đất tại Thủ Thiêm vào ngày 27/11 với tổng giá trị khởi điểm hơn 16.000 tỷ đồng bằng hình thức trực tuyến. Ngoài ra, thành phố cũng đấu giá 3.790 căn hộ và 5 lô đất từ R1 đến R5 tại khu vực này với giá khởi điểm khoảng 18.200 tỷ đồng trong đợt tiếp theo.

"Sở kỳ vọng các doanh nghiệp tham gia đấu giá đạt 40.000 tỷ đồng càng tốt, được 50.000 tỷ đồng càng tốt nữa", lãnh đạo đơn vị cho hay.

Trong 2 tháng cuối năm, Sở sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ xác định, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể, ưu tiên các hồ sơ có khả năng sớm phát sinh nghĩa vụ tài chính; phối hợp với Sở Tài chính, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và cơ quan thuế kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hồ sơ, chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc thực hiện nộp ngân sách.

Đồng thời, Sở sẽ đẩy nhanh thủ tục đấu giá các khu đất đủ điều kiện, rà soát nguồn thu dự phòng; theo dõi tiến độ từng hồ sơ, phân biệt rõ số dự kiến thu, số đã thông báo nghĩa vụ tài chính và số thực nộp ngân sách, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu thu từ đất năm 2026.

Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sau điều chỉnh kế hoạch vốn, TP.HCM có 141 dự án với tổng kinh phí khoảng 64.348 tỷ đồng . Đến nay, thành phố đã giải ngân khoảng 61.848 tỷ đồng , đạt 96,12%.

Trong 2 tháng cuối năm, các đơn vị dự kiến giải ngân thêm gần 1.200 tỷ đồng trong tháng 11 và hơn 990 tỷ đồng trong tháng 12, đưa lũy kế lên 99,49%.

Đối với phần vốn còn lại khoảng 328 tỷ đồng , Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ rà soát từng dự án, nhất là vốn chuẩn bị đầu tư, kinh phí thực hiện bản án, kinh phí phục vụ công tác bồi thường và biện pháp hành chính, để đề xuất điều hòa theo thẩm quyền.

Sở sẽ phối hợp địa phương giải quyết hồ sơ nguồn gốc đất, phê duyệt phương án, bố trí tái định cư và bàn giao mặt bằng cho các dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Vành đai 3 và Vành đai 4; báo cáo thành phố kịp thời các nội dung vượt thẩm quyền.