3.790 căn hộ bỏ trống ở Thủ Thiêm có giá khởi điểm gần 18.300 tỷ đồng

TP.HCM vừa phê duyệt tổng giá trị gần 18.300 tỷ đồng đối với 3.790 căn hộ tại Thủ Thiêm, làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá sau nhiều lần bất thành.

Khu chung cư 3.790 căn tại Thủ Thiêm nằm gần trục đường Mai Chí Thọ, đã trải qua ít nhất 4 lần đấu giá không thành công. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, giá trị công trình xây dựng trên đất và giá trị phân bổ hạ tầng để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 5 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Theo quyết định, 5 lô đất gồm 1.K7.9.HH (ký hiệu cũ R1), 1.K7.5.HH (R2), 1.K7.6.HH (R3), 1.K7.8.HH (R4) và 1.K7.7.HH (R5), có tổng giá trị được phê duyệt tại thời điểm tháng 10 là hơn 18.253 tỷ đồng .

Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất hơn 11.316 tỷ đồng , tương ứng diện tích 78.822,7 m2 đất chung cư hỗn hợp cao tầng. Giá trị công trình xây dựng trên đất, gồm 3.790 căn hộ chung cư, hơn 6.360 tỷ đồng ; phần giá trị phân bổ hạ tầng khoảng 577 tỷ đồng .

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT), Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố cùng các cơ quan liên quan triển khai thủ tục đấu giá theo quy định, đồng thời hướng dẫn nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

5 lô đất trên thuộc khu đất 38,4 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nằm gần trục đường lớn Mai Chí Thọ, cửa ngõ phía đông của TP.HCM. Trên 5 lô này có tổng cộng 3.790 căn hộ tại các khối R1, R2, R3, R4 và R5. Các công trình được xây dựng bằng vốn ngân sách và hoàn thành từ năm 2015 nhưng nhiều năm không được đưa vào sử dụng.

Đây là một phần trong chương trình xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị Thủ Thiêm. Sau khi xây dựng khoảng 8.500 căn, TP.HCM giữ lại 2.924 căn để phục vụ tái định cư và cho phép đấu giá 3.790 căn trong số 5.626 căn còn lại nhằm thu hồi vốn Nhà nước. Tuy nhiên, các căn hộ này đã trải qua ít nhất 4 lần đấu giá nhưng không thành công.

Năm ngoái, TP.HCM đã chấp thuận chuyển đổi công năng các căn hộ này từ nhà tái định cư sang nhà ở thương mại và chia thành hai khối (R1, R2, R3 và R4, R5) để tổ chức đấu giá.

Sau động thái này, một số doanh nghiệp bất động sản như liên danh CTCP Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land), Tập đoàn Sunshine - CTCP Đầu tư Dia và CTCP Địa ốc Bcons (Bcons Land) từng bày tỏ quan tâm đến việc tham gia đấu giá các khu đất.

Theo phương án đấu giá được phê duyệt đầu tháng 10, quyền sử dụng đất tại 5 lô sẽ được đưa ra đấu giá cùng công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất. Nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ được giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án, với thời hạn 50 năm.

Trước khi tổ chức đấu giá, Sở NNMT sẽ phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thuế TP.HCM, UBND phường An Khánh và các đơn vị liên quan rà soát ranh giới, diện tích, chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc, hiện trạng và giá trị tài sản gắn liền với đất.

Các cơ quan cũng phải xác định, thẩm định và phê duyệt giá khởi điểm theo đúng trình tự, thẩm quyền, bảo đảm tính đúng, tính đủ và không để thất thoát tài sản Nhà nước.

Hồ sơ đấu giá phải công khai đầy đủ các điều kiện về đất đai, quy hoạch, đầu tư, nhà ở, kinh doanh bất động sản; quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá; thời hạn nộp tiền trúng đấu giá, thời hạn sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan. Cuộc đấu giá chỉ được tổ chức sau khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định...