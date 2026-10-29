VinaCapital tính huy động vốn xây tháp 99 tầng ở Thủ Thiêm

VinaCapital vừa công bố kế hoạch huy động 200 triệu USD cho dự án tháp tài chính 99 tầng tại Thủ Thiêm và dự án năng lượng điện khí ở Long An.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) đã chính thức công bố 10 thành viên đầu tiên cùng các kế hoạch đầu tư, huy động vốn trong nhiều lĩnh vực.

Kế hoạch huy động 200 triệu USD

Đáng chú ý, Công ty TNHH VinaCapital International Partners (British Virgin Islands) cũng công bố kế hoạch huy động 200 triệu USD cho dự án tòa nhà Iconic VIFC cao 99 tầng và dự án năng lượng điện khí tại Long An trong giai đoạn 2026-2030.

Theo phương án được UBND TP.HCM phê duyệt trước đó, tòa nhà Iconic VIFC 99 tầng dự kiến tọa lạc trên lô đất 1.K1.8.HH tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công trình được xác định là một trong những điểm nhấn kiến trúc chiến lược, phục vụ nhu cầu phát triển của Trung tâm Tài chính quốc tế.

Bên cạnh việc cung cấp không gian làm việc, thương mại và dịch vụ, tòa tháp còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng kiến trúc mới của Thủ Thiêm và TP.HCM.

Theo yêu cầu thi tuyển thiết kế, tòa tháp 99 tầng phải có hình thái kiến trúc mang tính tiên phong, kết hợp công nghệ xây dựng hiện đại với tầm nhìn phát triển một trung tâm tài chính có khả năng cạnh tranh quốc tế. Hình khối công trình được yêu cầu tạo hiệu ứng thị giác mạnh, đặc biệt chú trọng mặt đứng hướng sông Sài Gòn và trục Trần Bạch Đằng.

Hồi tháng 8, UBND TP.HCM đã lựa chọn phương án A168 của Kohn Pedersen Fox Associates là phương án kiến trúc trúng tuyển, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Tòa nhà Iconic VIFC 99 tầng dự kiến tọa lạc trên lô đất 1.K1.8.HH tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trước đó, hồi tháng 4, VinaCapital Group cùng Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) và CTCP Cơ điện lạnh (REE Group) đã thành lập liên doanh, gửi văn bản đến UBND TP.HCM và Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, đề xuất đầu tư tòa nhà biểu tượng 99 tầng này.

Theo đề xuất khi đó, nhóm nhà đầu tư dự kiến thành lập một công ty liên doanh để trực tiếp triển khai, vận hành dự án và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả kinh doanh. Tổng vốn đầu tư dự án ước tính khoảng 1,15 tỷ USD , trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 20% (tương đương 230 triệu USD ), phần còn lại huy động từ vốn vay và khách hàng.

Về cơ cấu góp vốn, REE Group dự kiến nắm tỷ lệ lớn nhất với 43%, tương đương gần 99 triệu USD . VinaCapital góp 24%, tương đương hơn 55 triệu USD , trong khi HFIC dự kiến tham gia với tỷ lệ 33% thông qua giá trị quyền sử dụng đất.

Ngoài VinaCapital, REE Group cũng xuất hiện trong danh sách 10 thành viên đầu tiên của VIFC-HCMC thông qua Công ty TNHH REE Energy Finance. Doanh nghiệp này cam kết huy động 200 triệu USD để đầu tư các dự án năng lượng tái tạo.

VinaCapital muốn phát triển trung tâm dữ liệu AI tại TP.HCM

Bên cạnh các kế hoạch huy động vốn được công bố, chia sẻ tại chương trình CEO 500 trong khuôn khổ AEF 2026, ông Don Lam, Tổng giám đốc kiêm cổ đông sáng lập VinaCapital cũng kêu gọi các ngân hàng, quỹ đầu tư và tổ chức tài chính quốc tế đăng ký trở thành thành viên của VIFC-HCMC.

"Đây là điều đầu tiên các tổ chức tài chính nên cân nhắc, bởi các bạn sẽ nhận thấy những lợi ích rất lớn khi trở thành thành viên của VIFC-HCMC", ông nhấn mạnh.

Theo ông Don Lam, một trong những lợi ích đáng chú ý khi tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế là cơ hội tiếp cận thị trường vốn Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng đang ở mức rất lớn.

Ông dẫn ước tính cho thấy từ nay đến năm 2045, Việt Nam cần khoảng 1.400 tỷ USD để đầu tư cơ sở hạ tầng. Phần lớn nguồn lực này sẽ phải được huy động thông qua nhiều kênh khác nhau, mở ra cơ hội cho các tổ chức tài chính và nhà đầu tư quốc tế.

Ông Don Lam, Tổng giám đốc kiêm cổ đông sáng lập VinaCapital tại chương trình CEO 500. Ảnh: Duy Hiệu.

Cùng với nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, lãnh đạo VinaCapital cho rằng Việt Nam là thị trường đáng quan tâm đối với các tổ chức đang tìm kiếm cơ hội tài trợ vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng. Trong đó, VIFC-HCMC có thể đóng vai trò là kênh kết nối để các nhà đầu tư tiếp cận những cơ hội này.

Theo ông, bên cạnh trái phiếu xanh, trái phiếu đô thị, các ngân hàng và công ty quản lý quỹ cần phát triển thêm những công cụ tài chính để kết nối nguồn vốn quốc tế với doanh nghiệp trong nước.

Ngoài hạ tầng, công nghệ cũng được ông Don Lam đánh giá là lĩnh vực sẽ thu hút tỷ trọng vốn đầu tư ngày càng lớn, đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Ông cho biết VinaCapital đang làm việc với nhiều doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn để thu hút họ đến TP.HCM. Trong số này, doanh nghiệp đang hợp tác với một công ty công nghệ có trụ sở tại Mỹ để phát triển một trung tâm tại thành phố.

Đáng chú ý, ông Don Lam tiết lộ VinaCapital đang hợp tác với các đối tác, trong đó có G42 và Microsoft, để lên kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu tại TP.HCM. Dự án được kỳ vọng cung cấp hạ tầng cho ngành trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời hỗ trợ đào tạo kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Theo ông, trung tâm dữ liệu là nền tảng thiết yếu nếu Việt Nam muốn tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp AI.

Song song đó, VinaCapital cũng đang hợp tác với TP.HCM để phát triển một quỹ đầu tư mạo hiểm, tập trung vào các sản phẩm và doanh nghiệp công nghệ.