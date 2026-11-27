Lãi suất huy động đã bắt đầu hạ nhiệt sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, nhưng người vay mua nhà vẫn phải đối diện mức lãi suất 13-16%/năm khi hết thời gian ưu đãi.

Tính đến cuối tháng 10, lãi suất vay mua nhà cố định trong 12 tháng tại nhiều ngân hàng thương mại phổ biến ở mức 9,5-12%/năm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sau hàng loạt chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhằm kéo giảm mặt bằng lãi suất trong những tháng cuối năm, thị trường tiền tệ đã xuất hiện những tín hiệu điều chỉnh. Nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động, trong khi chi phí cho vay mới cũng bắt đầu hạ nhiệt.

Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy chi phí vay mua nhà của người dân vẫn neo ở mức cao. Với những khách hàng đã hết thời gian ưu đãi, áp lực trả nợ thậm chí còn gia tăng khi lãi suất được điều chỉnh theo cơ chế thả nổi.

Lãi suất vay mua nhà phổ biến hai chữ số

Mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà hiện chưa cho thấy dấu hiệu giảm sâu đáng kể. Theo khảo sát của CTCP Chứng khoán Vietcap tại một số ngân hàng thương mại trong tháng 10, lãi suất vay mua nhà cố định trong 1-2 năm đầu dao động 9-10,7%/năm, có giảm so với mức 9,5-11,5%/năm ghi nhận trong quý III.

Tuy nhiên, bức tranh từ các khảo sát khác cho thấy chi phí vay vẫn ở mức cao. Theo thống kê của DKRA Consulting, tính đến cuối tháng 10, lãi suất vay mua nhà cố định trong 12 tháng tại 11 ngân hàng thương mại phổ biến ở mức 9,5-12%/năm, gần như không thay đổi so với quý trước.

Đáng chú ý, một số ngân hàng đưa ra mức lãi suất ưu đãi dưới 10%/năm trong năm đầu, nhưng sau khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất có thể được điều chỉnh lên 13-16%/năm. Người vay còn phải tính đến khoản phí trả nợ trước hạn khoảng 4-5%.

Số liệu của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI) cũng cho thấy mặt bằng lãi vay ưu đãi bất động sản gần như không giảm trong tháng 10.

Cụ thể, với các khoản vay có thời gian ưu đãi 6-12 tháng, lãi suất tại các ngân hàng dao động 9,8-11,5%/năm. Trong đó, Standard Chartered và Hong Leong Bank cùng áp dụng mức 9,8%/năm; Vietcombank và BIDV khoảng 10%/năm; VietinBank 10,2%/năm; Techcombank 10,8%/năm và VPBank 11,5%/năm. Sau thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi phổ biến ở mức 13-16%/năm.

Không chỉ các khoản vay mới chịu áp lực, những khách hàng đang trả nợ ngân hàng cũng có nguy cơ phải đối diện chi phí vốn tăng mạnh khi bước sang giai đoạn điều chỉnh lãi suất.

Báo cáo công bố ngày 23/11 của VNDirect Research cho biết lãi suất thả nổi đối với các khoản vay bán lẻ phổ biến ở mức 12-14%/năm. Riêng với các khoản vay mua nhà sau ưu đãi, lãi suất tại một số trường hợp có thể lên tới 16-17%/năm vào hồi tháng 10.

Hiện, một số khách hàng vay mua nhà tại Techcombank đã nhận được thông báo lãi suất tăng từ 11,9%/năm lên 16% kể từ ngày 16/1/2027.

Nhiều khoản vay mua nhà sau ưu đãi có mức lãi thả nổi tới 16-17%/năm. Ảnh: Chí Hùng.

Huy động vốn giảm, vì sao lãi vay chưa hạ?

Một trong những nguyên nhân khiến lãi suất vay mua nhà chưa giảm tương ứng với lãi suất huy động nằm ở độ trễ tác động của chính sách tiền tệ, đồng thời xuất phát từ sự khác biệt về mục tiêu và cơ chế định giá của từng khoản vay.

Ngày 21/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Công văn 9736/NHNN-CSTT, yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai quyết liệt các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất. Trong đó, cơ quan điều hành yêu cầu giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới ở kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm 2026.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra ngày 4/11, Phó thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết các ngân hàng đã điều chỉnh giảm 0,5 điểm % lãi suất tiền gửi niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Thực tế, lãi suất tiền gửi phát sinh mới bình quân cuối tháng 10 giảm khoảng 0,4 điểm % so với giữa tháng. Lãi suất cho vay phát sinh mới bình quân cũng giảm khoảng 0,2-0,5 điểm %.

Có thể thấy chủ trương hạ nhiệt mặt bằng lãi suất đã bắt đầu được phản ánh vào lãi vay. Tuy nhiên, định hướng giảm lãi suất cho vay của NHNN lại chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Cũng tại cuộc họp đầu tháng 11, NHNN cho biết hơn 20 ngân hàng đã triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Điều này càng cho thấy việc giảm lãi suất đang gắn với định hướng điều tiết dòng vốn vào những khu vực được khuyến khích, thay vì áp dụng đồng đều cho mọi nhu cầu tín dụng.

Trong khi đó, cho vay mua nhà có những đặc thù riêng. Đây thường là khoản tín dụng trung và dài hạn, với thời gian trả nợ có thể kéo dài 15-25 năm. Ngân hàng không chỉ phải tính toán chi phí huy động tại thời điểm giải ngân mà còn phải cân đối nguồn vốn, khả năng thu hồi nợ và các rủi ro có thể phát sinh trong suốt vòng đời khoản vay.

Đặc biệt, với những khoản vay đã ký từ trước, lãi suất thường được điều chỉnh theo công thức tham chiếu và biên độ đã thỏa thuận trong hợp đồng. Việc lãi suất tiền gửi giảm trong khoảng thời gian ngắn chưa đủ để kéo giảm chi phí cho vay mua nhà ngay lập tức.

Trong khi đó, báo cáo của VNDirect Research ghi nhận lãi suất huy động thực tế tại một số ngân hàng lên tới 9-10%/năm đối với kỳ hạn trên 6 tháng, cao hơn đáng kể so với mức niêm yết công khai. Điều này cho thấy cuộc cạnh tranh huy động vốn vẫn tạo sức ép lên chi phí đầu vào của hệ thống ngân hàng.

Theo đánh giá của Vietcap, lãi suất vay mua nhà cố định trong 1-2 năm đầu có thể duy trì quanh mặt bằng hiện tại đến hết năm 2026 và trong năm 2027. Khả năng giảm sâu chi phí vay vẫn bị hạn chế bởi áp lực thanh khoản hệ thống, biến động tỷ giá và định hướng kiểm soát tăng trưởng tín dụng vào lĩnh vực bất động sản.