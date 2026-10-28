Khách nối chuyến giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành di chuyển ra sao?

ACV đang phối hợp nghiên cứu tuyến xe trung chuyển giữa hai sân bay, trong bối cảnh vận tải đường bộ sẽ đóng vai trò chủ đạo khi Long Thành đi vào khai thác giai đoạn đầu.

Khi sân bay Long Thành đi vào khai thác, kết nối giao thông với TP.HCM sẽ là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hành khách, đặc biệt với những người cần nối chuyến giữa sân bay mới và Tân Sơn Nhất.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), phần lớn hành khách sử dụng các đường bay quốc tế tại Long Thành dự kiến có nhu cầu đi đến hoặc xuất phát từ TP.HCM và khu vực lân cận. Trong khi các tuyến đường sắt kết nối chưa được đưa vào vận hành, việc di chuyển giữa hai sân bay trong giai đoạn đầu chủ yếu dựa vào đường bộ.

ACV đang phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý giao thông và doanh nghiệp vận tải để nghiên cứu phương án tổ chức các tuyến vận chuyển hành khách liên sân bay, xe khách và xe trung chuyển. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi cho khách nối chuyến, đồng thời bảo đảm hoạt động khai thác tại hai cảng hàng không diễn ra thông suốt.

Nghiên cứu tuyến xe trung chuyển giữa hai sân bay

Theo ACV, các tuyến xe trung chuyển trực tiếp giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành có thể được tổ chức thông qua hệ thống đường cao tốc hiện hữu. Đây được xem là một trong những giải pháp hỗ trợ hành khách chuyển tiếp giữa hai sân bay trong giai đoạn đầu khai thác.

Đối với khách nối chuyến, thời gian di chuyển giữa hai sân bay là yếu tố quan trọng. Ngoài quãng đường đường bộ, hành khách còn phải tính đến thời gian làm thủ tục, kiểm tra an ninh, xuất nhập cảnh và các khoảng dự phòng khi chuyến bay đến bị chậm.

Vì vậy, ACV cho biết các đơn vị liên quan sẽ nghiên cứu phương án vận chuyển chuyên biệt, với xe chạy thẳng, tần suất linh hoạt và được điều phối phù hợp với lịch khai thác chuyến bay, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Song song đó, các hãng hàng không và cơ quan chức năng cũng được định hướng phối hợp để tối ưu quy trình hỗ trợ khách nối chuyến. Các giải pháp gồm bố trí quầy hướng dẫn chuyên biệt, hệ thống biển chỉ dẫn tại nhà ga và cung cấp thông tin theo thời gian thực về phương tiện kết nối, lịch trình di chuyển.

Hai hướng đường bộ kết nối sân bay Long Thành

Trong giai đoạn đầu, khi các tuyến đường sắt kết nối chưa đi vào vận hành, giao thông đường bộ sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc đưa hành khách từ TP.HCM đến sân bay Long Thành. Theo ACV, có hai hướng tiếp cận chính đang được nghiên cứu tổ chức lưu thông.

Hướng thứ nhất đi qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kết hợp cầu Nhơn Trạch, đường Vành đai 3 và Quốc lộ 25C.

Hướng thứ hai kết nối qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và nút giao dẫn vào sân bay.

Nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào thời điểm tháng 7. Ảnh: Quỳnh Danh.

Việc tổ chức giao thông trên các hướng tuyến này đang được các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý hạ tầng và địa phương liên quan phối hợp nghiên cứu.

ACV cho rằng cần điều tiết lưu lượng từ xa, tăng cường kết nối giữa các loại hình vận tải và phát triển phương tiện công cộng có sức chở lớn, qua đó giúp hành khách chủ động hơn về thời gian di chuyển.

ACV cũng đề xuất nghiên cứu cơ chế ưu tiên lưu thông cho xe buýt sân bay và xe trung chuyển liên sân bay tại một số nút giao thông quan trọng, trên các tuyến kết nối chính.

Bên cạnh đó, hệ thống điểm đón trả khách cố định tại các khu vực trung tâm đô thị và đầu mối giao thông được đề xuất nhằm giúp hành khách dễ tiếp cận dịch vụ vận chuyển.

Trong bối cảnh đường sắt chưa thể phục vụ ngay từ giai đoạn đầu, việc xây dựng mạng lưới xe trung chuyển có tần suất phù hợp và thời gian hành trình ổn định sẽ là yếu tố quan trọng.

Về dài hạn, ACV kiến nghị sớm triển khai tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành cùng các phương thức vận tải công cộng hiện đại. Mục tiêu là hình thành mạng lưới kết nối đa phương thức giữa sân bay, TP.HCM và các trung tâm đô thị trong khu vực, giảm áp lực cho đường bộ khi nhu cầu đi lại tăng lên.