Đồng Nai sắp đấu giá gần 160 ha 'đất sạch' cạnh sân bay Long Thành

3 khu đất đấu giá để đưa vào sử dụng phục vụ hoạt động của sân bay Long Thành có diện tích 159,29 ha, thuộc phường Long Thành, Đồng Nai.

Sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn năm 2026.

Theo kế hoạch, đối với danh mục 3 khu đất đấu giá (tổng diện tích 159,29 ha) để đưa vào sử dụng phục vụ hoạt động sân bay Long Thành, UBND TP Đồng Nai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tham mưu thủ tục thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai quản lý và xây dựng phương án đấu giá theo quy định.

UBND TP Đồng Nai cũng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì phối hợp các sở ngành, địa phương hoàn thành các thủ tục liên quan, đảm bảo đầy đủ điều kiện và đưa ra tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2026.

Theo UBND TP Đồng Nai, toàn bộ nguồn thu được từ công tác đấu giá quyền sử dụng đất (sau khi trừ các chi phí liên quan) được nộp về ngân sách Trung ương theo Nghị quyết số 53/2017/QH14 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

3 khu đất đấu giá để đưa vào sử dụng phục vụ hoạt động của sân bay Long Thành bao gồm:

Khu đất thành phố Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Airport City (các lô KH1, KH3, KH5, KH6) tại phường Long Thành, diện tích hơn 41 ha, hiện trạng đất trống.

Khu đất thành phố Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Airport City (các lô KH2, KH4, KH7, KH8) tại phường Long Thành, diện tích hơn 69,6 ha, hiện trạng đất trống.

Trung tâm điều hành hãng hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (các lô CQ1.A, CQ2.A, CQ3.A) tại phường Long Thành, diện tích hơn 48,2 ha, hiện trạng đất trống.

Cũng theo kế hoạch, trong năm 2026, Thành phố Đồng Nai đang hoàn thiện các thủ tục liên quan, đảm bảo đầy đủ điều kiện và đưa ra tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 35 khu đất, tổng diện tích khoảng 1.183 ha.

Hiện, sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút, với hạng mục nhà ga hành khách và nhiều gói thầu đường găng được dồn lực để kịp khai thác cuối năm 2026.

Sân bay Long Thành tăng tốc thi công các hạng mục quan trọng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đang tập trung nguồn lực cho các gói thầu, hạng mục quan trọng nhằm kiểm soát tiến độ trong giai đoạn cuối của dự án.