Toàn cảnh sân bay Long Thành trước ngày vận hành thử

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sân bay Long Thành sẽ được đưa vào vận hành, khai thác thương mại vào cuối năm 2026. Trong giai đoạn nước rút, ACV cho biết sẽ tiếp tục tăng cường nguồn lực tại công trường, kiểm soát tiến độ theo từng khu vực và mốc công việc, đồng thời đẩy mạnh điều phối giữa các gói thầu.