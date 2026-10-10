Hạ tầng ‘siêu’ kết nối TP.HCM - Đồng Nai

Phần 4

Đường sắt tốc độ cao

Cùng với cầu, cao tốc và vành đai, TP.HCM và Đồng Nai thống nhất đầu tư 2 dự án đường sắt tốc độ cao, gồm: Kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính Đồng Nai; và sân bay Long Thành và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Hai dự án đều đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.