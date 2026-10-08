Vietnam Airlines, Vietjet gấp rút chuẩn bị khai thác Long Thành

Các hãng hàng không đang hoàn tất nhân sự, thiết bị và cơ sở dịch vụ để sẵn sàng khai thác những chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành từ cuối năm nay.

Theo Báo Xây Dựng, tại buổi kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành vừa qua, đại diện các hãng hàng không cho biết đang khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và quy trình khai thác, phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để sẵn sàng đưa sân bay Long Thành vào vận hành.

Vietnam Airlines điều chỉnh tiến độ ga hàng hóa số 2

Trong đó, Vietnam Airlines cho biết đang triển khai 3 dự án tại Long Thành, gồm cung cấp dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng tàu bay; suất ăn hàng không và phục vụ mặt đất. Các dự án được thực hiện theo kế hoạch, nhằm bảo đảm dây chuyền phục vụ khi sân bay khai thác thương mại.

Hãng cũng phối hợp với ACV xây dựng quy trình phục vụ khai thác, tham gia các đợt bay thử nghiệm, chuẩn bị mặt bằng, công năng dịch vụ và các điều kiện cần thiết để vận hành an toàn, hiệu quả.

Đối với dự án nhà ga hàng hóa số 2, Vietnam Airlines đã báo cáo Chính phủ đề nghị điều chỉnh tiến độ đầu tư và công suất nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, phù hợp với nhu cầu hoạt động của hãng. Hãng cho biết việc này không ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị dịch vụ kỹ thuật và bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành.

Một trong những đề nghị của Vietnam Airlines là sớm công bố chính thức thời điểm đưa Long Thành vào khai thác thương mại. Theo hãng, đây là cơ sở để chủ động xây dựng kế hoạch nguồn lực, tổ chức mạng đường bay, truyền thông tới hành khách và chuẩn bị phương án vận hành.

Hãng cũng đề nghị đẩy nhanh kết nối giữa Long Thành và TP.HCM, đồng thời tổ chức phương tiện vận chuyển hành khách giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất để phục vụ nhu cầu nối chuyến.

Vietnam Airlines đề xuất đẩy nhanh kết nối, phương án phương tiện vận chuyển hành khách giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất để phục vụ nhu cầu nối chuyến. Ảnh: ACV.

Vietnam Airlines cho rằng các dịch vụ hỗ trợ hành khách cũng cần được chuẩn bị đồng bộ, đặc biệt là cơ sở lưu trú. Trong trường hợp chuyến bay phát sinh sự cố kỹ thuật hoặc phải lưu trú ngoài kế hoạch, một chuyến bay khoảng 360 hành khách có thể tạo ra nhu cầu lưu trú lớn trong thời gian ngắn.

Khi chuyển một số chuyến bay về Long Thành, hãng đề nghị có phương án áp dụng thống nhất đối với các hãng hàng không trong nước và quốc tế, đồng thời xem xét việc giữ slot lịch sử tại Tân Sơn Nhất đối với các chuyến bay được chuyển sang khai thác tại sân bay mới.

Vietjet bố trí 3 máy bay khai thác sân bay Long Thành

Về phía Vietjet, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch HĐQT, cho biết hãng cũng đang chuẩn bị thiết bị, nhân sự và các điều kiện cần thiết để phối hợp với ACV đưa hoạt động khai thác tại Long Thành vào vận hành.

Theo phương án hiện nay, trong giai đoạn đầu từ tháng 12/2026 đến tháng 3/2027, Vietjet dự kiến bố trí 3 tàu bay khai thác các đường bay tại Long Thành. Những giai đoạn tiếp theo sẽ được thực hiện theo kế hoạch khai thác do ACV xây dựng và thống nhất với các hãng.

Vietjet cũng đề nghị ưu tiên tổ chức giao thông kết nối TP.HCM với Long Thành, đặc biệt là tuyến giữa Tân Sơn Nhất và sân bay mới. Theo hãng, ngay cả khi hạ tầng hoàn thành, nếu phương tiện vận chuyển hành khách phải lưu thông chung với dòng xe trong giờ cao điểm, thời gian di chuyển có thể kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng nối chuyến.

Do đó, cùng với việc hoàn thiện đường sá, Vietjet đề nghị tổ chức đồng bộ xe buýt, taxi, phương tiện công nghệ và các phương tiện trung chuyển giữa hai sân bay.

Hãng cho biết sẵn sàng phối hợp với ACV xây dựng phương án lưu trú, ăn uống và các dịch vụ thiết yếu để hỗ trợ hành khách, người lao động, kỹ sư và chuyên gia trong quá trình vận hành.

Về dài hạn, Vietjet mong muốn được tạo điều kiện đầu tư thêm các hạng mục phục vụ hoạt động hàng không tại Long Thành như nhà ga hàng hóa, cơ sở cung cấp suất ăn và các công trình dịch vụ khác, qua đó hình thành hệ sinh thái hỗ trợ hoạt động khai thác tại sân bay.

ACV chuẩn bị 55 kịch bản khai thác Long Thành

Ở phía chủ đầu tư, ACV đang đồng thời hoàn thiện xây dựng và thử nghiệm vận hành toàn diện sân bay Long Thành.

Theo ACV, chương trình thử nghiệm vận hành toàn diện ORAT được triển khai thành 3 đợt, trên cơ sở tham chiếu kinh nghiệm quốc tế và các khuyến nghị của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Đại diện ACV cho biết đã chuẩn bị 55 phương án khai thác tại sân bay Long Thành. Ảnh: ACV.

Đợt 1 diễn ra trong tháng 9 và 10/2026, đợt 2 trong tháng 11 và đợt 3 trong tháng 12. ACV phối hợp với đơn vị tư vấn sân bay Incheon (Hàn Quốc) xây dựng 55 kịch bản khai thác. Trong tháng 9, một số kịch bản đã được tổ chức chạy thử với sự tham gia của các đơn vị liên quan.

Đối với hệ thống tra nạp nhiên liệu hàng không, ACV dự kiến hoàn tất kiểm tra, chạy thử và thực hiện thủ tục xin cấp phép trong tháng 11.

Dự án thành phần 3, các công trình thiết yếu của sân bay Long Thành có 16 gói thầu xây lắp chính. Trong đó, 4 gói thầu đã hoàn thành, các gói còn lại đang tiếp tục triển khai. Đến đầu tháng 9, giá trị thực hiện lũy kế của 16 gói thầu đạt hơn 85% giá trị hợp đồng, chưa bao gồm dự phòng phí.

Theo ACV, sân bay dự kiến khai thác một phần từ ngày 24/12.

Tại buổi kiểm tra ngày 4/10, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sân bay có thể vận hành an toàn, hiệu quả khi đưa vào khai thác.

Việc hoàn thành hạ tầng chỉ là một phần của quá trình chuẩn bị. Các hạng mục về khai thác hàng không, kết nối giao thông, dịch vụ hành khách và phối hợp giữa các đơn vị cần được hoàn thiện đồng bộ trước thời điểm Long Thành chính thức đón những chuyến bay thương mại đầu tiên.