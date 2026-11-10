Soi tiến độ sân bay Long Thành trước mốc khai thác ngày 24/12
Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ 0h ngày 24/12. Đến nay, còn 4 gói thầu quan trọng cần được dồn lực triển khai nhằm đảm bảo đưa sân bay vào vận hành kịp kế hoạch.
Znews | Kinh doanh
Infographic
Sân bay
Long Thành
trước ngày về đích
0h
24/12/2026
Hoàn thiện hồ sơ pháp lý
5 nhóm giấy chứng nhận, giấy phép và tài liệu khai thác.
Kiểm tra hệ thống kỹ thuật
Chạy thử thiết bị, hệ thống tra nạp nhiên liệu và các dây chuyền nhà ga.
Thử nghiệm vận hành tổng thể
3 đợt ORAT trong giai đoạn tháng 9-12/2026.
Đánh giá mức độ sẵn sàng
Kiểm tra an toàn, an ninh, nhân sự, công nghệ và khả năng vận hành đồng bộ.
Chính thức đi vào vận hành
0h ngày 24/12/2026
Hoàn thiện hồ sơ pháp lý
5 nhóm giấy chứng nhận, giấy phép và tài liệu khai thác.
Kiểm tra hệ thống kỹ thuật
Chạy thử thiết bị, hệ thống tra nạp nhiên liệu và các dây chuyền nhà ga.
Thử nghiệm vận hành tổng thể
3 đợt ORAT trong giai đoạn tháng 9-12/2026.
Đánh giá mức độ sẵn sàng
Kiểm tra an toàn, an ninh, nhân sự, công nghệ và khả năng vận hành đồng bộ.
Chính thức đi vào vận hành
0h
24/12/2026
Tổng giá trị sản lượng thực hiện
73.869
tỷ đồng
Tổng giá trị giải ngân, tỷ lệ 54,49%
47.055
tỷ đồng
Số gói thầu xây lắp chính
16
gói
6.12
3.4
5.6
2.4
4 gói đã hoàn thành toàn bộ khối lượng
Hoàn thành
4 gói
Gói 6.12
Giao thông kết nối T1, T2
Gói 3.4
San nền, thoát nước
Gói 5.6
Cọc nhà ga hành khách
Gói 2.4
Tường rào ranh giới
Trên 90%
5 gói
Gói 4.6
Đường băng, đường lăn, sân đỗ
Gói 4.9
Hệ thống cung cấp nhiên liệu
Gói 4.7
Sân đỗ máy bay nhà ga
Gói 4.12
Đường băng thứ hai, đường lăn
Gói 4.11
Xử lý nước thải
Cần tập trung
4 gói
Gói 5.10
Nhà ga hành khách
Gói 4.8
Giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật
Gói 7.8
Nhà ga hàng hóa số 1
Gói 11.5
Nhà để xe
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Giai đoạn 1
12/2026 – 3/2027
Nhà ga cánh Tây và trung tâm
4
đảo check-in
366
chuyến/tuần
322 nội địa
44 quốc tế
Giai đoạn 2
4/2027 – 10/2027
50% công suất thiết kế
Giai đoạn 3
Từ 10/2027
25 triệu lượt khách
24/12/2026
Một phần nhà ga hàng hóa số 1, hàng nội địa
Tháng 1/2027
Hàng quốc tế (trừ các tuyến đi châu Âu và Mỹ)
Tháng 7/2027
Đánh giá chứng chỉ RA3 phục vụ hàng hóa vào EU và TSA đối với hàng đi Mỹ
10/2027
Đầy đủ hàng hóa, bao gồm các tuyến châu Âu và Mỹ
Infographic
Znews | Kinh doanh