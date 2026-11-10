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Kinh doanh

#FORMAT

Soi tiến độ sân bay Long Thành trước mốc khai thác ngày 24/12

  • Thứ ba, 10/11/2026 13:15 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ 0h ngày 24/12. Đến nay, còn 4 gói thầu quan trọng cần được dồn lực triển khai nhằm đảm bảo đưa sân bay vào vận hành kịp kế hoạch.

Znews | Kinh doanh
Infographic
Sân bay
Long Thành
trước ngày về đích
Các bước chuẩn bị trước ngày khai thácCác con số tổng quanTiến độ các gói thầuLộ trình khai thác

Các bước chuẩn bị trước ngày khai thác

0h
24/12/2026
Hoàn thiện hồ sơ pháp lý
5 nhóm giấy chứng nhận, giấy phép và tài liệu khai thác.
Kiểm tra hệ thống kỹ thuật
Chạy thử thiết bị, hệ thống tra nạp nhiên liệu và các dây chuyền nhà ga.
Thử nghiệm vận hành tổng thể
3 đợt ORAT trong giai đoạn tháng 9-12/2026.
Đánh giá mức độ sẵn sàng
Kiểm tra an toàn, an ninh, nhân sự, công nghệ và khả năng vận hành đồng bộ.
Chính thức đi vào vận hành
0h ngày 24/12/2026
sân bay Long Thành ảnh 1

Các bước chuẩn bị trước ngày khai thác


Hoàn thiện hồ sơ pháp lý
5 nhóm giấy chứng nhận, giấy phép và tài liệu khai thác.
sân bay Long Thành ảnh 2

Kiểm tra hệ thống kỹ thuật
Chạy thử thiết bị, hệ thống tra nạp nhiên liệu và các dây chuyền nhà ga.
sân bay Long Thành ảnh 3

Thử nghiệm vận hành tổng thể
3 đợt ORAT trong giai đoạn tháng 9-12/2026.
sân bay Long Thành ảnh 4

Đánh giá mức độ sẵn sàng
Kiểm tra an toàn, an ninh, nhân sự, công nghệ và khả năng vận hành đồng bộ.
sân bay Long Thành ảnh 5

Chính thức đi vào vận hành
0h
24/12/2026
sân bay Long Thành ảnh 6

Các con số tổng quan

Tổng giá trị sản lượng thực hiện
73.869
tỷ đồng

Tổng giá trị giải ngân, tỷ lệ 54,49%
47.055
tỷ đồng


Số gói thầu xây lắp chính
16
gói
6.12
3.4
5.6
2.4












4 gói đã hoàn thành toàn bộ khối lượng
sân bay Long Thành ảnh 7

Phân loại tiến độ các gói thầu

sân bay Long Thành ảnh 8
Hoàn thành
4 gói
Gói 6.12
Giao thông kết nối T1, T2

Gói 3.4
San nền, thoát nước

Gói 5.6
Cọc nhà ga hành khách

Gói 2.4
Tường rào ranh giới

sân bay Long Thành ảnh 9
Trên 90%
5 gói
Gói 4.6
Đường băng, đường lăn, sân đỗ

Gói 4.9
Hệ thống cung cấp nhiên liệu

Gói 4.7
Sân đỗ máy bay nhà ga

Gói 4.12
Đường băng thứ hai, đường lăn

Gói 4.11
Xử lý nước thải

sân bay Long Thành ảnh 10
Cần tập trung
4 gói
Gói 5.10
Nhà ga hành khách
Gói 4.8
Giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật
Gói 7.8
Nhà ga hàng hóa số 1
Gói 11.5
Nhà để xe

Lộ trình khai thác hành khách

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Giai đoạn 1
12/2026 – 3/2027


6-10% công suất thiết kế
Nhà ga cánh Tây và trung tâm
4
đảo check-in
366
chuyến/tuần


322 nội địa
44 quốc tế
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Giai đoạn 2
4/2027 – 10/2027

50% công suất thiết kế
Giai đoạn 3
Từ 10/2027

100% công suất thiết kế
25 triệu lượt khách
sân bay Long Thành ảnh 13

Lộ trình khai thác hàng hóa


sân bay Long Thành ảnh 14
24/12/2026
Một phần nhà ga hàng hóa số 1, hàng nội địa
Tháng 1/2027
Hàng quốc tế (trừ các tuyến đi châu Âu và Mỹ)
Tháng 7/2027
Đánh giá chứng chỉ RA3 phục vụ hàng hóa vào EU và TSA đối với hàng đi Mỹ
10/2027
Đầy đủ hàng hóa, bao gồm các tuyến châu Âu và Mỹ

sân bay Long Thành ảnh 15
Sân bay
Long Thành
Xem tiêu điểm Sân bay Long Thành
Infographic
Znews | Kinh doanh

Xuân Sang - Diệu Thanh

sân bay Long Thành nhà ga hành khách ACV

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