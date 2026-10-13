Bước tiến mới tại dự án sân bay do bầu Hiển đầu tư

Sau hơn 2 năm triển khai, dự án sân bay Quảng Trị đã hoàn thành hơn 80% khối lượng thi công, hướng tới khai thác thương mại từ tháng 3/2027.

Sân bay Quảng Trị hướng tới khai thác thương mại từ tháng 3/2027. Ảnh: T&T Group.

Theo Công ty Cảng hàng không Quảng Trị, dự án sân bay Quảng Trị do liên danh T&T Group của ông Đỗ Quang Hiển (tức bầu Hiển) và CIENCO4 đầu tư đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, gồm đường cất hạ cánh, sân đỗ, đường lăn và các hạng mục phụ trợ.

Khu vực nhà ga hành khách và đài kiểm soát không lưu đang được hoàn thiện, với khối lượng thi công đạt trên 90%.

Ngày 15/10, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dự kiến kiểm tra các hạng mục khu bay, đồng thời chứng kiến chuyến bay rà soát, kiểm tra an toàn tĩnh không và chướng ngại vật tại đường cất hạ cánh.

Sau bước kiểm tra này, chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các chuyến bay đánh giá phương thức bay và hiệu chuẩn thiết bị, hoàn thiện các điều kiện để đưa sân bay vào khai thác.

Song song với quá trình thi công, Công ty Cảng hàng không Quảng Trị đang trao đổi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về phương án quản lý, vận hành sân bay giai đoạn 2027-2032. Các đơn vị cũng phối hợp hoàn thiện phương thức bay, quy trình khai thác và hồ sơ cấp phép theo quy định.

Dự án đặt mục tiêu khai thác thương mại từ tháng 3/2027, trước dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn và thời điểm Quảng Trị đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2027.

Sân bay Quảng Trị được xây dựng tại khu vực Gio Linh và Cửa Việt, với quy mô hơn 316 ha, tổng mức đầu tư trên 5.800 tỷ đồng .

Quy hoạch sân bay được điều chỉnh lên cấp 4E vào tháng 7, với công suất thiết kế khoảng 5 triệu lượt hành khách và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm. Sân bay có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 777, Boeing 787 và Airbus A350.

Ngoài dự án sân bay, T&T Group đang nghiên cứu đầu tư tổ hợp công nghiệp hàng không, trung tâm thương mại tự do, đô thị khoa học đổi mới sáng tạo và đô thị sân bay Quảng Trị, với quy mô khoảng 11.577 ha.

Tổ hợp được định hướng tích hợp các chức năng công nghiệp hàng không, logistics, thương mại tự do, nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất linh kiện, thiết bị hàng không, cùng các khu đô thị và dịch vụ.

Khi được triển khai, các dự án này được kỳ vọng bổ sung hạ tầng kết nối, thúc đẩy du lịch, thương mại và logistics tại Quảng Trị, địa phương nằm trên hành lang kinh tế Đông – Tây, kết nối Việt Nam với Lào, Thái Lan và các thị trường khu vực.