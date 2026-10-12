Long Thành bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường từ 11/10

Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu đường băng tại sân bay Long Thành từ ngày 11 đến 19/10.

Sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn "nước rút" để chuẩn bị khai thác thương mại. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cục Hàng không Việt Nam vừa chấp thuận kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống dẫn đường và hệ thống đèn tín hiệu hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai).

Theo kế hoạch, hoạt động bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống hạ cánh bằng thiết bị (ILS/DME) và hệ thống đèn tín hiệu đường cất hạ cánh 05R/23L được thực hiện từ 0h ngày 11/10 đến 23h59 ngày 19/10.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cảng hàng không quốc tế Long Thành chủ trì, bảo đảm hoạt động bay kiểm tra, hiệu chuẩn diễn ra đúng kế hoạch.

Các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với những cơ quan liên quan, trong đó có Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) và đài kiểm soát không lưu Long Thành, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp điều hành bay kiểm tra, hiệu chuẩn an toàn và thực hiện thủ tục phát hành thông báo hàng không (NOTAM) theo quy định.

Trong khi đó, Cảng vụ Hàng không miền Nam chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không của các đơn vị trong quá trình triển khai kế hoạch.

Trước đó, ACV đã có văn bản đề nghị Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ các hệ thống, thiết bị tại sân bay Long Thành.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn "nước rút" để chuẩn bị khai thác thương mại. Các đơn vị liên quan đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình, đồng thời triển khai các hoạt động kiểm tra, thử nghiệm nhằm chuẩn bị cho quá trình vận hành sân bay.