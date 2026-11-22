Ciputra đang xuất hiện ngày càng nhiều dự án bất động sản mới, từ căn hộ cao tầng, biệt thự đến các tổ hợp đa chức năng, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Khu đô thị Nam Thăng Long, hay còn được biết đến với tên gọi Khu đô thị Ciputra, có quy mô khoảng 300 ha, được phát triển bởi Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long, liên doanh giữa Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC và Tập đoàn Ciputra của Indonesia.

Dự án được triển khai từ đầu những năm 2000, trở thành một trong những khu đô thị quy mô lớn đầu tiên tại Hà Nội được phát triển theo mô hình đồng bộ, với nhà ở, trường học, thương mại, dịch vụ và hạ tầng nội khu.

Sau khi phát triển các khu vực ban đầu, chủ đầu tư khu đô thị bắt đầu chuyển nhượng một số lô đất thuộc các giai đoạn tiếp theo cho nhà đầu tư thứ cấp từ khoảng năm 2016-2017. Quá trình này đưa nhiều doanh nghiệp bất động sản mới vào Ciputra, đồng thời tạo ra những dự án có thương hiệu và định hướng phát triển riêng.

Sun Group

Diễn biến mới nhất tại Ciputra là thương vụ VietinBank chuyển nhượng dự án VietinBank Tower cho Công ty TNHH Thành phố Mặt trời, đơn vị thuộc hệ sinh thái Sun Group.

Dự án nằm tại lô TM1, trên khu đất gần 3 ha, được khởi công từ tháng 10/2010 với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 10.267 tỷ đồng . Công trình gồm hai tòa tháp cao 68 tầng và 48 tầng, kết nối bằng khối đế 7 tầng.

Theo quy hoạch ban đầu, tòa tháp cao 68 tầng được dự kiến làm trụ sở chính của VietinBank. Tòa tháp còn lại được bố trí khách sạn 5 sao, khu chăm sóc sức khỏe, căn hộ cao cấp cho thuê và các chức năng thương mại.

Tuy nhiên, dự án kéo dài nhiều năm chưa thể hoàn thành. VietinBank từng tìm kiếm phương án chuyển nhượng từ năm 2018, sau đó tiếp tục khởi động lại quá trình bán dự án vào năm 2025.

Sun Group là cái tên mới nhất sở hữu dự án tại Khu đô thị Ciputra Hà Nội. Ảnh: T.L.

Đến tháng 9/2026, thương vụ được hoàn tất. Sau khi tiếp nhận phần công trình dang dở, Công ty TNHH Thành phố Mặt trời cho biết đang rà soát hồ sơ thiết kế và xây dựng phương án cải tạo.

Việc Sun Group tiếp nhận một dự án quy mô lớn, nằm tại vị trí đáng chú ý trong Ciputra, đánh dấu sự xuất hiện của tập đoàn này tại khu đô thị thông qua một thương vụ chuyển nhượng tài sản đã đầu tư nhiều năm.

Bóng dáng Tân Hoàng Minh

Đầu tháng 9 vừa qua, thị trường bất động sản Khu đô thị Ciputra gây chú ý khi dự án căn hộ Astor 1 được giới thiệu với giá bán từ 95 triệu đồng/m2. Dự án nhanh chóng thu hút sự quan tâm của thị trường, trong đó danh tính các doanh nghiệp tham gia phát triển cũng được chú ý.

Astor 1 nằm tại ô đất IA25, thuộc quỹ đất 20% của Khu đô thị Nam Thăng Long. Trước đó, khu đất này đã được triển khai dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng công an, với các khối nhà ở xã hội được khởi công xây dựng. Phần phát triển mới tại khu đất bao gồm khu nhà ở thương mại, trong đó Astor 1 là dự án căn hộ được đưa ra thị trường ở phân khúc cao cấp.

Theo thông tin công bố, dự án do liên danh UDIC - Thái Nam Land làm chủ đầu tư, trong khi CTCP Bất động sản Pristie được giới thiệu với vai trò đơn vị phát triển. Từ ngày 7/9, hoạt động kinh doanh, tiếp thị và phân phối dự án được chuyển giao cho Công ty TNHH Bất động sản Kỳ Lân Phú Thượng, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Pristie.

Đáng chú ý, Pristie có một số mối liên hệ với nhóm cổ đông, doanh nghiệp từng gắn với hệ sinh thái Tân Hoàng Minh. Những thay đổi về tên gọi, vốn và cơ cấu cổ đông tại một số pháp nhân liên quan khiến doanh nghiệp này được quan tâm khi tham gia phát triển Astor 1.

CapitaLand

"Ông lớn" bất động sản Singapore cũng hiện diện tại khu đô thị có giá đất đắt nhất Thủ đô thông qua dự án căn hộ hạng sang Maison Privée, hợp tác cùng hai đối tác Nhật Bản là Mitsubishi Estate và Nomura Real Estate Development.

Dự án được công bố hồi tháng 5, triển khai trên khu đất khoảng 0,8 ha, gồm 2 tòa tháp cao 35 tầng với tổng cộng 490 căn hộ. Tổng giá trị phát triển dự án ước tính vào khoảng 450 triệu USD , tương đương 11.700 tỷ đồng , dự kiến hoàn thành vào quý I/2029.

Maison Privée gồm 2 tòa tháp cao 35 tầng với tổng cộng 490 căn hộ. Ảnh: T.T.

Các căn hộ có diện tích từ 98 m2 đến khoảng 400 m2, gồm loại 2-4 phòng ngủ, duplex và penthouse.

Đây là dự án chung cư hạng sang thứ hai của CapitaLand tại Hà Nội, sau Heritage West Lake cách đó khoảng 2 km.

Maison Privée được định vị hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu về không gian sống riêng tư, diện tích lớn và tiêu chuẩn tiện ích cao. Mức giá tham khảo trên thị trường hiện từ khoảng 200 triệu đồng/m2, đưa Maison Privée vào nhóm dự án có giá chào bán cao nhất tại Khu đô thị Ciputra.

Sunshine Group

Sunshine Group là một trong những doanh nghiệp có danh mục dự án lớn tại Ciputra, với các khu căn hộ đã đưa vào vận hành, dự án cao tầng đang triển khai và khu nhà ở thấp tầng.

Các dự án đã hoàn thành và đưa vào vận hành gồm Sunshine Riverside, Sunshine City và Sunshine Golden River. Trong đó, Sunshine Riverside gồm 3 tòa tháp cao 30-33 tầng; Sunshine City là tổ hợp căn hộ quy mô lớn, còn Sunshine Golden River có các sản phẩm căn hộ sân vườn.

Sunshine Group khởi công dự án Noble West Lake Ha Noi tại khu đất CT05-CT06, rộng gần 6 ha bên trong Khu đô thị Ciputra. Ảnh: KSF.

Ở phân khúc cao tầng, doanh nghiệp đang triển khai Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, gồm 5 tòa tháp cao 40 tầng. Đầu tháng 3 năm nay, Sunshine Group cũng khởi công Noble West Lake Ha Noi tại khu đất CT05-CT06, rộng gần 6 ha, với 12 tòa tháp cao 40 tầng và khoảng 2.060 căn hộ.

Bên cạnh các dự án căn hộ, Sunshine Group phát triển Noble Palace Tay Ho, khu nhà ở thấp tầng với gần 500 dinh thự và shop villas, cùng Sunshine Empire - tổ hợp đa chức năng quy mô hơn 5 ha, gồm 5 tòa tháp cao 35-47 tầng.

Kita Group

Kita Group cũng là một trong những doanh nghiệp tham gia phát triển bất động sản tại Ciputra, với cả sản phẩm thấp tầng và cao tầng. Ở phân khúc biệt thự, doanh nghiệp phát triển các dự án thuộc thương hiệu GIA by KITA, trong đó có GIA22 và GIA55.

GIA22 by KITA nằm tại ô đất BT2, có diện tích gần 4 ha, gồm 164 căn biệt thự đơn lập và liền kề. Trong khi đó, GIA55 by KITA được phát triển tại ô BT5 với 81 căn biệt thự. Đây là những dự án thấp tầng trong Khu đô thị Ciputra, góp phần mở rộng quỹ sản phẩm nhà ở của Kita tại khu vực này.

Bên cạnh quỹ biệt thự, Kita Invest còn liên quan đến hai ô đất CT05 và CT06, được quy hoạch phát triển tổ hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng và căn hộ cao tầng. Dự án từng được Kita giới thiệu với thương hiệu GIA by KITA, quy mô khoảng 5,96 ha, gồm 10 tòa tháp cao 40 tầng và hơn 2.000 căn hộ.

Sau đó, Sunshine Group tham gia phát triển dự án thông qua hợp tác đầu tư với Kita Invest. Dự án hiện được triển khai dưới tên Noble West Lake Ha Noi, khởi công vào tháng 3/2026, với quy hoạch 12 tòa tháp và khoảng 2.060 căn hộ.