Hà Nội giao gần 2 ha đất tại Ciputra để xây nhà ở xã hội cho công an

UBND TP Hà Nội vừa giao gần 2 ha đất trong khu đô thị Ciputra cho một liên danh chủ đầu tư để xây nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ công an.

Ciputra là một trong những khu đô thị cao cấp nhất Hà Nội hiện nay. Ảnh: TL.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định giao 18.142 m2 đất tại phường Phú Thượng cho CTCP Thái Nam Land để thực hiện dự án nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ công an.

Theo quyết định, phần đất được giao có ký hiệu IA25 thuộc quỹ đất 20% dự án Khu đô thị Nam Thăng Long (tên thương mại Ciputra). Trong gần 2 ha đất này có gần 1,5 ha là đất để xây nhà ở xã hội, hơn 3.600 m2 còn lại là đất xây nhà ở thương mại.

Về phía nhà đầu tư, Thái Nam Land là liên danh giữa CTCP Thái Nam Land và Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV. Trong đó, Thái Nam Land được thành lập vào năm 2023, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, sở hữu tòa văn phòng Thái Nam Building tại ngã tư Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy.

Còn Tổng công ty UDIC là chủ đầu tư loạt dự án lớn, từ khu đô thị, chung cư, hạ tầng giao thông đến văn phòng, trung tâm thương mại, nghỉ dưỡng. Doanh nghiệp này đứng sau hàng loạt khu đô thị lớn ở trung tâm Hà Nội như Ciputra, khu đô thị Yên Hòa, Trung Yên, Nghĩa Đô, Hạ Đình...

Tại hội nghị về công tác phát triển nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ hồi tháng 3, Bộ Công an cho biết 45.000 công an có nhu cầu về nhà ở xã hội. Do nhu cầu lớn, Bộ Công an đã làm việc với TP.HCM và Hà Nội để thống nhất phương án. Đồng thời, Bộ cũng ban hành kế hoạch thực hiện chỉ tiêu 5.000 căn nhà ở xã hội trong công an nhân dân và văn bản hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương thực hiện.

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã nhiều lần giao đất để triển khai các dự án nhà ở xã hội, trong đó có không ít dự án được quy hoạch cho công an. Mới nhất, thành phố giao hơn 1,6 ha đất đợt 1 tại phường Phú Thượng, đối diện khu đô thị Ciputra cho liên danh Tây Hà Nội - Nam Sơn Invest để làm dự án nhà xã hội cho chiến sĩ công an.

Trước đó, Hà Nội cũng quyết định bố trí dự án nhà xã hội cho ngành công an nằm ở khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây (diện tích hơn 6,3 ha); khu X1, phường Phú Thượng (2,1 ha); ô đất N02 số 275 Nguyễn Trãi; ô đất CT1, CT2, CT4 Khu đô thị Vibex (2,92 ha); đất ký hiệu 6.2 thuộc quy hoạch phân khu S4, đường Lê Trọng Tấn (1,23 ha) và một số vị trí khác ở khu vực ngoại thành.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030. Riêng năm nay, thành phố cần hoàn thành 4.670 căn.

Sở Xây dựng cho biết đến nay, Hà Nội có một dự án đã hoàn thành với khoảng 1.340 căn hộ và 5 dự án đủ điều kiện cung ứng ra thị trường (4.635 căn). Tính chung giai đoạn 2021-2025, Thủ đô có 16 dự án đủ điều kiện mở bán với hơn 17.300 căn.